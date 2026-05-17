Bong Joon-Ho maakte naam voor zichzelf met sterke Zuid-Koreaanse films als Memories of Murder, The Host en Mother, maar combineerde dat met Hollywood in Snowpiercer. Sindsdien heeft hij ook meerdere Engelstalige films geleverd, waaronder Micky 17 en Okja. Hij bereikte echt een groot publiek met Parasite, de in 2019 verschenen film die meerdere Oscars in de wacht sleepte.

De regisseur werkt nu dus voor het eerst aan een animatiefilm, die de naam Ally draagt. De familiefilm, die Bong zelf schreef samen met Jason Yu, draait om een kleine vis die in de diepste delen van de Zuidelijke Stille Oceaan leeft. Ze heeft als droom de ster van een natuurdocumentaire te worden, maar wanneer er een vliegtuig in de zee stort wordt ze gedwongen om op avontuur te gaan. Ally moet ergens in de tweede helft van 2027 in de bioscoop draaien.