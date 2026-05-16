Dat heeft Disney aangekondigd. De film ging afgelopen december in de première in de bioscoop, en dus zit er een halfjaar tussen de bioscoop- en streamingrelease.
De Fire and Ash is de familie van Jake (Sam Worthington) en Neytiri (Zoe Saldaña) aan het rouwen om de dood van hun kind. Veel tijd is daar niet voor, want er duikt een zeer agressieve Na'vi-stam op: de Ash People. Daarmee is het voor het eerst dat Na'vi, de bewoners van de planeet Pandora, een rol als slechteriken hebben.
De Avatar-filmreeks ontstond vorig decennium en was toen een ware hype, mede door de 3D-effecten die in de bioscoop werden getoond. Regisseur James Cameron is van plan om nog meer Avatar-films te maken. De vierde film staat gepland voor een release in 2029, de vijfde film in 2031.