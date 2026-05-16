Avatar: Fire and Ash, de derde film in de Avatar-franchise van James Cameron, staat vanaf 24 juni op Disney+.

Dat heeft Disney aangekondigd. De film ging afgelopen december in de première in de bioscoop, en dus zit er een halfjaar tussen de bioscoop- en streamingrelease.

De Fire and Ash is de familie van Jake (Sam Worthington) en Neytiri (Zoe Saldaña) aan het rouwen om de dood van hun kind. Veel tijd is daar niet voor, want er duikt een zeer agressieve Na'vi-stam op: de Ash People. Daarmee is het voor het eerst dat Na'vi, de bewoners van de planeet Pandora, een rol als slechteriken hebben.