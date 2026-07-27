Recentelijk werd Amazons manager van gaming, Jefrrey Gattis, geïnterviewd door The Game Business over de plannen van het bedrijf op het gebied van games. Hij liet daarbij weten dat het bedrijf zich zowel op grote producties als games met een kleiner budget wil richten.
Daarna liet hij weten dat Tomb Raider: Catalyst pas in 2028 uitkomt. Dat is opvallend, want dat is nooit eerder gemeld. "We hebben natuurlijk de twee Tomb Raider-games aangekondigd - Atlantis komt op 12 februari van volgend jaar, en in 2028 brengen we de volgende uit. Dus daar kijken we naar uit."
Met Atlantis bedoelt Gattis Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de remake van de eerste Tomb Raider-game die eerder dit jaar werd uitgesteld van een release later dit jaar naar 12 februari 2027. Het was de bedoeling dat Catalyst, een volledig nieuwe game in de reeks, volgend jaar zou verschijnen, maar met het uitstel van Legacy of Atlantis is het goed mogelijk dat de release van Catalyst ook met een jaar wordt verschoven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Gattis zich versprak - op dit moment is er nog niet meer duidelijkheid.
Tomb Raider: Catalyst is een compleet nieuw deel
Tomb Raider: Catalyst wordt een compleet nieuwe Tomb Raider-game die zowel de gebeurtenissen uit de oude Tomb Raider-games en de recente 'nieuwe' trilogie in ere houdt. Alles wat voorheen is gebeurd is dus wel 'canon', maar omdat het zich daarna afspeelt kan er mogelijk met een schone lij worden begonnen.
Catalyst speelt zich af in het Noorden van India, in de nasleep van een cataclysmische gebeurtenissen waardoor verschillende geheimen uit de geschiedenis plotseling open en bloot liggen. Aan Lara Croft is het om vervolgens op ontdekkingstocht te gaan.
Het zou goed kunnen dat Catalyst het begin gaat vormen van een compleet nieuwe Tomb Raider-trilogie. Daar hintte Dimitri Johnson, de ontwikkelaar van de aankomende Tomb Raider-televisieserie, namelijk naar. Hoe dan ook wordt Catalyst in Unreal Engine 5 gebouwd, maar naast de trailer in dit artikel zijn er nog geen beelden van het spel getoond. Zoals gezegd zal de focus eerst op de remake van de eerste Tomb Raider komen te liggen, die begin volgend jaar verschijnt.