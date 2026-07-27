Mensen die wachten op een volledig nieuwe Tomb Raider-game, hebben waarschijnlijk nog wat meer geduld nodig. Het ziet er namelijk naar uit dat Tomb Raider: Catalyst pas in 2028 verschijnt.

Recentelijk werd Amazons manager van gaming, Jefrrey Gattis, geïnterviewd door The Game Business over de plannen van het bedrijf op het gebied van games. Hij liet daarbij weten dat het bedrijf zich zowel op grote producties als games met een kleiner budget wil richten.

Daarna liet hij weten dat Tomb Raider: Catalyst pas in 2028 uitkomt. Dat is opvallend, want dat is nooit eerder gemeld. "We hebben natuurlijk de twee Tomb Raider-games aangekondigd - Atlantis komt op 12 februari van volgend jaar, en in 2028 brengen we de volgende uit. Dus daar kijken we naar uit."

Met Atlantis bedoelt Gattis Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de remake van de eerste Tomb Raider-game die eerder dit jaar werd uitgesteld van een release later dit jaar naar 12 februari 2027. Het was de bedoeling dat Catalyst, een volledig nieuwe game in de reeks, volgend jaar zou verschijnen, maar met het uitstel van Legacy of Atlantis is het goed mogelijk dat de release van Catalyst ook met een jaar wordt verschoven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Gattis zich versprak - op dit moment is er nog niet meer duidelijkheid.

Tomb Raider: Catalyst is een compleet nieuw deel

Tomb Raider: Catalyst wordt een compleet nieuwe Tomb Raider-game die zowel de gebeurtenissen uit de oude Tomb Raider-games en de recente 'nieuwe' trilogie in ere houdt. Alles wat voorheen is gebeurd is dus wel 'canon', maar omdat het zich daarna afspeelt kan er mogelijk met een schone lij worden begonnen.

Catalyst speelt zich af in het Noorden van India, in de nasleep van een cataclysmische gebeurtenissen waardoor verschillende geheimen uit de geschiedenis plotseling open en bloot liggen. Aan Lara Croft is het om vervolgens op ontdekkingstocht te gaan.