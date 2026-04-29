Nederlandse banken vragen sociale mediaplatforms als Meta, TikTok en Google om harder op te treden tegen online fraude. Aanleiding is de publicatie van de jaarlijkse fraudecijfers, waaruit blijkt dat de schade door bankhelpdeskfraude in 2025 opliep tot 25,8 miljoen euro - ruim 3 miljoen meer dan het jaar ervoor.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 09:48

Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van alle online fraude tegenwoordig begint op sociale media. Uit een onderzoek van de Britse toezichthouder FCA bleek dat in één week tijd meer dan duizend illegale advertenties circuleerden op Meta-platforms. Het zijn cijfers die ook de politie herkent. Volgens het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting is de helft van de door de politie onderzochte aangiftes bij webwinkelfraude te herleiden naar platforms van Meta, zoals Instagram en Facebook.



Banken stellen daarom dat platformbedrijven een onmisbare rol spelen in de aanpak, en dat verdere terugdringing niet lukt zolang die partijen niet meedoen. Ze noemen het verwijderen van nepadvertenties en valse websites als concrete stappen die platforms kunnen zetten.

Foto: Herken fraude. Voorkom fraude.

Meer schade, maar minder slachtoffers

Tegelijk laten de cijfers ook een positieve ontwikkeling zien. Het aantal slachtoffers van bankhelpdeskfraude daalde met 14 procent, naar iets minder dan 5.900 personen. Banken schrijven dat toe aan toegenomen bewustwording, mede dankzij de campagne Herken fraude. Voorkom fraude!. De totale schade ligt bovendien ver onder het niveau van 2022, toen die nog boven de 50 miljoen euro uitkwam. Banken voerden sindsdien meerdere maatregelen door, zoals een lagere daglimiet voor overboekingen, een verplicht tijdslot van vier uur bij het verhogen van die limiet, en een functie waarmee je kunt controleren of je echt door je eigen bank wordt gebeld.

Niet altijd compensatie

Wie slachtoffer wordt van bankhelpdeskfraude, komt niet automatisch in aanmerking voor een vergoeding. Banken besloten in 2020 om schade onder voorwaarden uit coulance te vergoeden, omdat fraudeurs daarbij de naam en het nummer van de bank misbruiken. In 2025 werd iets meer dan 45 procent van de schade bij particulieren vergoed. Om in aanmerking te komen moet je onder meer aangifte hebben gedaan, hebben meegewerkt aan het onderzoek en niet eerder een vergoeding hebben ontvangen. Wie expliciete waarschuwingen van de bank negeerde tijdens een overboeking, kan die vergoeding mislopen.