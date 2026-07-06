Wetenschappers in Japan en Singapore hebben een soort duikpak gemaakt voor kakkerlakken, waardoor ze tot wel drie uur onder water kunnen blijven.

Het onderzoek (via Gizmodo) is uitgevoerd door Nanyang Technological University en Waseda University. Het gaat om een klein duikpak dat met een 3D-printer is gemaakt, dat precies groot genoeg is voor een kakkerlak. Het idee is dat ze van kakkerlakken en mogelijk ook andere insecten "een amfibische cyborg-robot kunnen maken die zowel ter land als ter zee missies kan uitvoeren".

Zo werkt het kakkerlakduikpak

Kakkerlakken ademen door kleine openingen in hun lichaam die siphonen worden genoemd. Het duikpak wordt om het insect geplaatst. Vervolgens worden er vier kleine buisjes aan gekoppeld die uitkomen op de siphonen, en van waaruit zuurstof wordt toegevoerd.

Aan het duikpak zit vervolgens een kleine tank die zuurstof genereert. Door een chemische reactie wordt de zuurstof langzaam vrijgegeven en gaat deze via de buisjes naar de kakkerlak.

Het onderzoek is uitgevoerd op sissende kakkerlakken in plastic tubes waarmee verschillende omgevingen werden gesimuleerd. Het resultaat was dat deze kakkerlakken twee tot drie uur onder water konden blijven en zich voort konden bewegen. Mogelijk kunnen er ook dergelijke duikpakken voor sprinkhanen en kevers gemaakt worden, omdat die vergelijkbare lichamen hebben.

Maar waarom dan?

Na dit alles luidt vooral de vraag: waarom zou je kakkerlakken willen laten duiken? Het idee is dat deze kakkerlakken (of andere insecten) ergens in de toekomst kunnen worden ingezet voor complexe taken onder water, zoals reddingsmissies en het controleren van structuren. Omdat insecten erg klein zijn, kunnen ze ook nog eens op plekken komen waar de mens niet kan geraken.

Natuurlijk is alleen een duikpak dan niet genoeg - de insecten moeten ook doen wat de mensen hen opdragen. Daarom werkt Nanyang Technological University al geruime tijd aan elektronen die op de insecten geplaatst worden, zodat mensen de insecten kunnen bijsturen waar nodig.