De abonnementen van het muziekstreamingplatform Tidal gaan vanaf augustus in prijs omhoog, zo heeft het bedrijf gecommuniceerd.

Tidal kondigde de prijsverhoging aan via een e-mail naar klanten, zo werd op internet gedeeld. Het reguliere abonnement gaat met 2 euro omhoog: van 10,99 euro per maand naar 12,99 euro. Een familie-abonnement stijgt met 5 euro, van 16,99 euro naar 21,99 euro.

Vanaf 3 augustus gaan de nieuwe prijzen in voor bestaande klanten. Op de eerstvolgende factuur die daarna volgt, zullen dus de hogere abonnementsprijzen doorgevoerd zijn. In 2024 gingen de prijzen van Tidal ook omhoog.

Gelijk aan Spotify

De prijzen voor het individuele abonnement en het familie-abonnement zijn nu gelijk aan de prijzen die muziekstreamingplatform Spotify hanteert. In een Reddit-thread over het onderwerp wordt hierover geklaagd, omdat het muziekaanbod van Tidal veel kleiner is.

De reden voor de prijsstijging

Tidal laat weten dat de prijsverhoging wordt doorgevoerd om te kunnen werken aan een verbeterde gebruikerservaring. Ook wordt het geld volgens het bedrijf ingezet om artiesten een eerlijkere verdienste te geven voor hun muziek.

Over Tidal

Tidal kwam in 2015 in Nederland beschikbaar nadat het al in de VS bestond en biedt een alternatief op diensten als Spotify en Apple Music. De unieke selling point van Tidal is dat het audio van hoge kwaliteit aanbiedt. Muziek is namelijk in het flac-formaat luisterbaar, wat de kwaliteit vergelijkbaar maakt met muziek op cd. In 2024 werd ook HiRes geïntroduceerd, met nog betere geluidskwaliteit, alsmede Dolby Atmos-muziek.

Nieuwe AI-regels

Enkele dagen geleden kondigde Tidal nog aan dat het zijn regels rondom AI-muziek heeft aangescherpt. Daaruit blijkt dat het geen royalty's meer gaat geven voor muziek die als AI herkend wordt. Muzikanten ontvangen van streamingdiensten geld voor wanneer er naar hun muziek wordt geluisterd, maar dit gaat dus niet meer gebeuren voor muziek op Tidal dat volledig met AI is gemaakt.