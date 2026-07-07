Tilly Norwood houdt de gemoederen bezig in Hollywood. De actrice bestaat namelijk helemaal niet echt; ze is met kunstmatige intelligentie gemaakt. En nu krijgt ze ook daadwerkelijk een rol in een film.

Tilly Norwood kwam vorig jaar in opspraak. Toen werd ze namelijk de wijde wereld in gestuurd door Nederlandse actrice Eline van der Velden, die met haar AI-bedrijf Particle6 de AI-actrice creëerde. Ze gaf toen al aan dat verschillende managers interesse hadden in de niet echt bestaande actrice.

Deadline heeft nu gemeld dat Norwood een rol krijgt in de film Misaligned, waar Particle6 ook betrokken bij is. In deze combinatie tussen een drama- en comedyfilm zullen echte mensen naast AI-mensen werken. De film speelt zich af in de 'Tillyverse', een digitale wereld in de cloud, waarbij de AI Tilly gevolgd wordt die geen echt lichaam heeft, maar wel toegang heeft tot de ervaringen van anderen.

Aldus de beschrijving: "Zaken lopen uit de hand wanneer een verleidelijke robot van de dark web Tilly overtuigt om haar vangrails te verlaten en na te denken over haar eigen verlangens en ambities. Hoe angstaanjagender menselijker ze wordt, hoe beroemder ze wordt. Tilly begint ook schaamte te ervaren dat haar bestaan is gebouwd op de complete mensheid." Meer details over de film zijn er nog niet.

Kritiek van vakbond

Eerder uitte acteursvakbond SAG-AFTRA al kritiek op het bestaan van Tilly Norwood. Het gaat immers niet om een echte acteur, maar een met AI gemaakte versie. Volgens Van der Velden dienen 'acteurs' als Norwood echter niet als vervanging van de echte acteurs, maar als nieuwe instrumenten.