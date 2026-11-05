Een vaatwasser moet schoonwassen, maar hoe stil draait hij en moet je daarna nog afdrogen? De Siemens SN63EX22BN krijgt een 9,4 van 5 testers. Vooral het geluid en droogresultaat bevallen. Bij de programmaduur en het vloerlicht plaatsen testers kanttekeningen.

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is zeer positief: alle 5 testers geven een 9 of een 10. Het lof concentreert zich op het geluid, het droogresultaat, de programma's en de app. De kritiek is beperkt en gaat over details, zoals het lampje op de vloer, de lange duur van het ecoprogramma en de installatie via de app. Testpanel cijfer 9,4 Testperiode 09-09-2026 t/m 23-09-2026 Aantal testers 5 Plus- en minpunten Zeer stil tijdens het wassen

Vaat komt droog uit de machine

Ruime keuze aan wasprogramma's

Bediening en overzicht via app en Home Connect

Schone en glanzende vaat Lampje op de vloer toont geen programmaduur Dit product is getest door 5 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de Siemens SN63EX22BN inbouwvaatwasser thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De Siemens SN63EX22BN-inbouwvaatwasser is een volledig geïntegreerde vaatwasser met ruimte voor 13 couverts, is uitgerust met 6 programma’s en heeft een opgegeven geluidsniveau van 42 dB. Dankzij Home Connect kun je hem via je smartphone bedienen. Siemens belooft dat autoOpen Dry, waarbij de deur automatisch opengaat, helpt om de vaat beter te drogen.

Een lampje op de vloer laat zien of de machine draait. De resterende tijd kun je elders aflezen, een verschil dat tijdens het gebruik aandacht krijgt. Het testpanel bestond uit 5 testers, die de vaatwasser 14 dagen hebben gebruikt.

Foto: Siemens

De Siemens SN63EX22BN draait onopvallend stil

Alle vijf de testers zijn positief over het geluidsniveau, al verschillen hun omschrijvingen. Waar Maria het geluid acceptabel noemt, valt Christel vooral op hoe weinig ze van het wassen meekrijgt: "Je merkt nauwelijks dat hij draait." Andere testers horen de machine eveneens nauwelijks of vinden hem stiller dan hun vorige vaatwasser.

Juist doordat hij zo onopvallend draait, krijgt het lampje op de vloer een praktische rol. Je ziet daarmee dat de afwas nog bezig is, zonder de deur te openen. Christel en Cindy missen daarbij wel een tijdsaanduiding. Het lampje vertelt alleen dát hij draait; voor de resterende programmaduur kijkt Christel op het display.

Schone kopjes en droog plastic maken het uitruimen prettiger

Bij het uitruimen vallen zowel het schoonmaken als het drogen op. Maria zag spinazieresten volledig verdwijnen, waar die in haar vorige machine bleven hangen en opnieuw aan de vaat plakten. Haar oordeel: "Het wasresultaat is uitstekend." Christel noemt specifiek de theekopjes, die weer netjes en schoon uit de machine komen.

Vier testers zijn positief over het droogresultaat. De automatische deuropening neemt daarbij een handeling over. Cindy hoeft niet meer te plannen wanneer ze zelf de deur moet openzetten en waardeert het feit dat de vaat zo beter kan drogen. Bij het sluiten voelt ze wel tegendruk, iets waaraan ze nog moet wennen. Jeroen merkt het verschil vooral aan zijn plastic bekers.

"Plastic bekers zijn nu ook echt droog en hoeven niet meer afgedroogd te worden als het programma klaar is." Jeroen

Foto: Siemens

De indeling is flexibel, maar niet elk wijnglas past

Met plaats voor 13 couverts is er ruimte voor de dagelijkse afwas, maar de bruikbaarheid zit ook in de rekken. Maria merkt op: "De laden zijn stevig uitgevoerd." Ze beschrijft een besteklade én een bestekkorf, plus inklapbare rekken bovenin voor langere onderdelen. Door de bovenste lade in hoogte te verstellen, maakt ze onderin meer ruimte.

Ook Mohamed waardeert dat hij de bovenkorf kan aanpassen aan de vaat. Glazen blijven bij Maria goed staan en voor verschillende bakjes vindt ze passende rekjes. Toch past niet alles zomaar. Jeroen heeft voldoende ruimte voor zijn afwas, maar krijgt zijn wijnglazen niet geplaatst. Hij noemt een accessoire waarmee ze onderin kunnen staan.

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De Siemens SN63EX22BN biedt keuze tussen rust en snelheid

De zes programma’s geven het panel keuze voor verschillende soorten afwas. Mohamed gebruikt het automatische programma voor de dagelijkse vaat en noemt het intensieve programma voor hardnekkiger vuil. Bij dat automatische programma vindt Cindy het prettig dat de machine zelf bijstuurt op basis van metingen. Christel waardeert de overzichtelijke programmaweergave aan de binnenkant van de deur.

De tijdsduur verdient wel aandacht: het ecoprogramma duurt volgens Christel 4 uur en 35 minuten. Maria ontdekte daarnaast een afweging tussen rust en snelheid: "Er is een mogelijkheid om het geluid te dempen, maar daardoor wordt het programma langer." Moet de afwas juist eerder klaar zijn, dan kan ze tijdens het wassen de optie VarioSpeed inschakelen.

"Dit werkt indrukwekkend: mijn programma ging van bijna 5 uur naar slechts 1 uur en 13 minuten!" Maria

Foto: Siemens

De app geeft overzicht, de installatie vraagt aandacht

Het ontbrekende tijdsbeeld op de vloer brengt je bij Home Connect. "Aan de andere kant heb je daar tegenwoordig de app voor", zegt Cindy. Met ingeschakelde meldingen krijgt ze bericht wanneer het programma klaar is. Maria volgt op haar telefoon de voortgang en eindtijd, bekijkt het verbruik en bewaart een programma als favoriet.

Aan dat gemak ging bij Maria wel wat uitzoekwerk vooraf. De instructie verwijst naar een display dat niet verschijnt, terwijl ze de fysieke Remote Start-knop moet indrukken. Ook moet bluetooth zijn ingeschakeld en vraagt het proces soms om een open of gesloten deur. Daarna helpt een stappenplan bij de programmakeuze, maar een duidelijke melding dat de installatie klaar is, ontbreekt helaas.

Voor wie is deze inbouwvaatwasser geschikt?

Deze vaatwasser past bij je als je vooral rustig wilt kunnen afwassen en liever geen spullen meer nadroogt. Alle vijf de testers zijn positief over het geluidsniveau en vier reviewers prijzen het droogresultaat. De verstelbare indeling spreekt aan als je wisselend servies inruimt. Voor wie graag op de telefoon kijkt wanneer de vaat klaar is, bieden de voortgangsweergave en meldingen extra gemak.

Wil je zonder telefoon vanaf een afstand zien hoelang de vaatwasser nog bezig is, dan voldoet het vloerlicht niet helemaal aan die wens. Ook vraagt het lange ecoprogramma om planning. Controleer bovendien of jouw wijnglazen passen: bij Jeroen was daarvoor een accessoire nodig. Wie de app wil gebruiken, moet rekening houden met de onduidelijke installatiestappen die Maria tegenkwam. De Siemens SN63EX22BN is verkrijgbaar vanaf 849 euro bij drie webshops (prijspeil 2 november 2026).

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Review.nl is net als ID.nl onderdeel van Reshift Digital. Dit testpanel werd mogelijk gemaakt door Bemmel & Kroon.

In het kort De Siemens SN63EX22BN inbouwvaatwasser krijgt een 9,4 van 5 testers. De stille werking en droge vaat vallen positief op, net als de verstelbare indeling en bediening via Home Connect. Aandachtspunten zijn de lange ecoduur, onduidelijkheden bij het installeren van de app en het vloerlicht zonder tijdsaanduiding.