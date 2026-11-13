Komt de vaat schoon én droog uit de machine, zonder gedoe met instellingen? Het Review.nl-panel van 6 testers geeft de AEG NG62IB20K-inbouwvaatwasser een 9,4. De schoonmaakprestaties en bediening bevallen. Bij grote borden, nat plastic en de duur van het eco-programma klinken kanttekeningen.

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is zeer positief: alle 5 testers geven een 9 of een 10 en 3 testers raden de machine uitdrukkelijk aan. Het lof richt zich op het schoonmaakresultaat, de bediening en het automatisch openen. De kritiek is klein en komt telkens van 1 tester: de indeling voor grote borden, toetsen zonder verlichting, de lange duur van het Eco-programma en plastic dat soms nat blijft. Testpanel cijfer 9,4 Testperiode 09-09-2026 t/m 23-09-2026 Aantal testers 6 Plus- en minpunten Vaat komt schoon uit de machine, ook vuile pannen

Eenvoudig en duidelijk display met weinig toetsen

Ruime en flexibele indeling van manden en rekken

Deur gaat na afloop automatisch open

Stil tijdens het wassen Dit product is getest door 6 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de AEG NG62IB20K inbouw vaatwasser thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De AEG NG62IB20K-inbouwvaatwasser is een volledig geïntegreerd model met ruimte voor 14 couverts, een besteklade en 8 programma’s. De dubbel roterende sproeiarm moet volgens AEG helpen bij het verwijderen van hardnekkig vuil. Voor het drogen opent de deur automatisch, zodat je die niet zelf op een kier hoeft te zetten.

Verder heeft de machine touchbediening, een resttijdindicatie en een lampje dat de status op de vloer projecteert. Het opgegeven geluidsniveau bedraagt 44 dB. Het panel bestond uit 6 testers die de vaatwasser 14 dagen hebben getest.

Foto: AEG

De NG62IB20K krijgt ook vuile pannen schoon

Een schone vaat is natuurlijk het hoofddoel, en juist daarover zijn vier testers uitgesproken positief. Ook vuile pannen komen goed uit de machine. Amy benoemt dat zonder omwegen: "Het maakt de vaat proper, ook vuile pannen." Dat geeft haar de ruimte om de vaatwasser meteen stevig aan het werk te zetten in plaats van hem alleen voor borden en glazen te gebruiken.

Bij Kilian valt vooral het verschil met de vorige vaatwasser op. Waar er eerder soms vuil achterbleef, komt de vaat er nu volledig schoon uit. Hij vermoedt dat de sproeiarmen daarbij helpen. Dat sluit aan bij de dubbel roterende sproeiarm waarmee AEG dit model heeft uitgerust, al beschrijft zijn review vooral het zichtbare resultaat. Voor zijn dagelijkse vaat hoeft hij niet uitgebreid tussen programma’s te wisselen: de automatische stand doet wat hij nodig heeft.

De deur opent vanzelf, maar niet alles wordt even droog

De automatische deuropening maakt vooral verschil als je niet naast de machine staat wanneer het programma eindigt. Roman merkt dat de vaat beter droogt en hij er minder naar hoeft om te kijken. Over het resultaat is ook Jorne enthousiast, maar hij moest wel even wennen aan de deur die tijdens het drogen al openspringt. De timer loopt dan nog door.

Ook bij het sluiten vraagt het mechanisme volgens Jorne aandacht: "Je moet hem echt bewust goed aanduwen." Over het droogresultaat klinkt daarnaast een kanttekening van Sergej. Plastic blijft bij hem soms nat en in diepere kommen blijft water staan. Voor borden en glazen beschrijft Jorne juist een vlotte overgang van vaatwasser naar keukenkast.

"Je kunt de borden en glazen vrijwel direct zo de kast in ruimen, zonder dat je met een doek na hoeft te drogen." Jorne

Foto: AEG

De besteklade werkt prettig, grote borden vragen aandacht

Met 14 couverts heeft de machine ruimte, maar hoe jouw eigen servies past, hangt ook van de rekken af. De soepel bewegende manden en lades bevallen Kilian; hij noemt ook de verstelbare hoogte. Amy legt rekjes neer wanneer grotere pannen of schalen mee moeten. Daartegenover staat de ervaring van Sergej: "Grote borden passen soms niet helemaal goed." Bij hem vraagt het plaatsen extra aandacht.

De besteklade levert een andere afweging op. Jorne moet bestek netter tussen de pinnetjes leggen dan bij een mandje. Bij het uitruimen wint hij die tijd terug, doordat alles gesorteerd ligt en hij een hele rij tegelijk kan pakken. Bovendien steekt er geen lepel of mes meer onder een mandje uit dat de sproeiarm blokkeert. Voor spatels en grote gardes vindt hij de lade minder geschikt.

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De AEG NG62IB20K bedient eenvoudig, eco duurt lang

Een programma kiezen levert weinig gedoe op. Roman schrijft: "Het touchpanel reageert goed, ziet er modern uit en is makkelijk te begrijpen." Jorne waardeert het heldere display en de vlotte reactie op aanrakingen. De resttijd helpt bovendien om te zien dat de droogfase nog bezig is, ook wanneer de deur al op een kier staat.

De programmaduur vraagt wel een keuze. Het eco-programma duurt volgens Jorne 4 uur, waarvan 1 uur drogen; hij slaat die stand daarom over. Voor normale tot vrij vuile vaat gebruikt hij Auto, dat bij hem 2 uur en 50 minuten duurt. Licht vervuilde vaat wordt naar zijn ervaring goed schoon met het programma van 1 uur. Kilian vindt de bediening overzichtelijk, maar mist toetsverlichting wanneer hij in het donker een programma wil instellen.

"Er zijn maar een paar toetsen waardoor instellen simpel en intuïtief gaat." Kilian

Foto: AEG

Rustig wassen maakt nachtelijk draaien aantrekkelijk

Het opgegeven geluidsniveau van 44 dB krijgt in de reviews een praktische vertaling: Amy moest opzoeken hoe ze kon zien of de machine wel aanstond. Het lampje op de vloer bood uitkomst. Kilian hoort de vaatwasser wel, maar heeft er enkele meters verder geen last van. Ook het automatisch openen klinkt volgens hem minder hard dan bij zijn vorige machine.

Voor nachtelijk draaien telt dat mee. "Daardoor is deze 's nachts ook prima te gebruiken", zegt Kilian over het zachtere openen. Amy stelt de start uit tot de nacht en treft ’s ochtends schone, afgekoelde vaat aan. Helemaal geluidloos beschrijft het panel de machine niet: Jorne hoort de eerste spoelfase duidelijker. Daarna draait hij volgens hem rustig op de achtergrond.

Voor wie is deze inbouwvaatwasser geschikt?

Deze vaatwasser past bij je als je vooral schone vaat, eenvoudige bediening en weinig omkijken naar het drogen zoekt. De ervaringen van het panel sluiten aan bij een ritme waarin je de machine ’s avonds aanzet en later uitruimt. De besteklade is aantrekkelijk als je graag gesorteerd uitpakt; neerklapbare rekjes geven ruimte aan pannen en schalen.

Minder vanzelfsprekend is de keuze als je grote borden en fors kookgerei kwijt moet. De ervaringen met de rekken lopen uiteen, en spatels passen volgens een tester minder makkelijk in de besteklade. Verwacht evenmin dat elk plastic bakje droog uit de machine komt. Wie vaak in het donker een programma kiest, moet bovendien rekening houden met onverlichte toetsen. De AEG NG62IB20K inbouw vaatwasser kost momenteel vanaf 699 euro bij 3 webshops (prijspeil 3 november 2026).

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Review.nl is net als ID.nl onderdeel van Reshift Digital. Dit testpanel werd mogelijk gemaakt door Bemmel & Kroon.

In het kort Het panel geeft de AEG NG62IB20K inbouw vaatwasser een 9,4. Schone vaat, eenvoudige bediening en rustig draaien vallen positief op. De automatische deuropening helpt bij het drogen, maar plastic blijft soms nat. Let bij het inruimen op grote borden en fors kookgerei; de toetsen zijn niet verlicht.