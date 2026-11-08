Een stille vaatwasser is fijn, maar worden pannen schoon en bakjes droog? De Bosch SMV4EMX00N inbouw vaatwasser krijgt van 5 testers gemiddeld een 9,2. Vooral de stilte, het wasresultaat en de besteklade bevallen. Bij plastic en de programmaduur zitten de kanttekeningen.

Testresultaten In samenwerking met Sentimentanalyse De toon is overwegend zeer positief: alle 5 testers geven een 9 of 10 en er zijn geen kritische reviews. De lof richt zich op stilte, wasresultaat en de besteklade. De kritiek is mild en beperkt zich tot het drogen van plastic en de duur van sommige programma's. Testpanel cijfer 9,2 Testperiode 09-09-2026 t/m 20-10-2026 Aantal testers 5 Plus- en minpunten Stil tijdens het draaien, ook met extra stille stand

Vaat wordt goed schoon, ook pannen en ovenschalen

Besteklade is overzichtelijk en bergt veel op

Veel ruimte voor grote borden en hogere items

Deur opent na afloop automatisch voor beter drogen Plastic bakjes blijven soms nat

Eco-stand en snelste programma duren lang Dit product is getest door 5 leden van het testpanel van Review.nl. Zij gebruikten de Bosch SMV4EMX00N inbouw vaatwasser thuis en beoordeelden hem daarna. Bekijk de volledige testresultaten

De Bosch SMV4EMX00N-inbouwvaatwasser is een volledig integreerbaar model met een besteklade bovenin, een verstelbare korf en bediening via Home Connect. Een rood licht op de vloer laat zien dat de machine draait. Volgens Bosch zorgt de combinatie van droogtechnieken en een automatisch openende deur voor een goed droge vaat, terwijl de stille werking hem geschikt moet maken voor een open keuken.

Aan het panel om te ontdekken hoe dat uitpakt met vuile pannen, volle lades en plastic bakjes. De vijf testers gebruikten het apparaat thuis gedurende enkele weken.

Foto: Bosch

De Bosch SMV4EMX00N houdt zich op de achtergrond

Alle vijf onze testers zijn positief over het geluidsniveau van deze Bosch-vaatwasser. Dat gaat niet alleen over het gelijkmatige wassen: ook het afpompen valt Jeroen positief op tegenover zijn vorige apparaat. De extra stille modus heeft hij daardoor nog niet nodig gehad. Jacco beschrijft het verschil vanuit de kamer ernaast: "Je hoort hem amper draaien in de woonkamer."

Helemaal geruisloos is hij niet voor iedereen. Een andere tester hoort de machine in de normale stand wel, maar ervaart dat desondanks niet als hinderlijk. De extra stille stand bevalt hem vooral voor gebruik in de avond of 's nachts. Roger merkt bovendien op dat zelfs het eindpiepje zacht klinkt. Wil je weten of het programma nog loopt, dan biedt het rode licht op de vloer uitkomst zonder de deur te hoeven openen.

Ook vieze pannen komen schoon uit deze vaatwasser

Stilte is prettig, maar de vaat moet vooral schoon worden. Daarover zijn alle vijf de testers tevreden. Tussen de ervaringen zitten ook concrete aanwijzingen dat de machine meer aankan dan alleen licht vervuilde glazen. Jeroen schrijft: "Ik heb nog geen enkel item voor een tweede keer moeten laten meedraaien." Dat scheelt controleren en opnieuw een plek zoeken voor iets wat na het uitruimen toch nog vuil blijkt.

Bij Jacco bevalt het Auto-programma goed. Hij zet niet alleen het dagelijkse servies in de machine, maar ook pannen en ovenschalen. Juist bij die grotere stukken is zijn ervaring interessant: voorspoelen bleek bij hem niet nodig. Roger spreekt eveneens enthousiast over het schoonmaakresultaat en vindt de knoppen en programma’s duidelijk. Over die lastiger vaat zegt Jacco:

"Zelfs de pannen en de ovenschalen komen er zonder voorspoelen helemaal schoon uit." Jacco

Foto: Bosch

De besteklade maakt ruimte vrij voor grotere vaat

De besteklade krijgt van alle testers bijval. Toch was het niet voor iedereen meteen vertrouwd: wie eerst een mandje gebruikte, moest aan de andere manier van inruimen wennen. Daarna kwam de waardering. Roger vindt vooral het overzicht en uitruimen prettig: "Eerst had ik een mandje en dit is zoveel overzichtelijker en ook sneller qua uitruimen." De lade kan hij helemaal naar buiten trekken.

De winst zit ook onder die lade. Jacco houdt beneden veel ruimte over voor grote borden, terwijl Jeroen de verstelbare indeling gebruikt voor hogere spullen. Daarbij heeft Roger zelfs het gevoel meer kwijt te kunnen dan in zijn vorige, even grote vaatwasser. Een andere tester noemt naast ruimte voor borden en bakjes ook de speciale houder waarmee wijnglazen makkelijk en veilig mee kunnen.

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De deur helpt bij het drogen, maar plastic houdt soms vocht vast

Bij het drogen maakt het soort vaat verschil. Servies en glaswerk komen volgens meerdere testers goed droog uit de machine. Roger, die graag snel uitruimt, is enthousiast over zijn droge borden en bestek direct na afloop. Hij merkt daarbij wel op dat de vaat nog heet is. Jacco waardeert dat de deur aan het einde vanzelf een stukje openklapt.

Die automatische opening wordt door meerdere testers als handig ervaren, maar neemt niet elk restje water weg. In de reviews komen vooral plastic bakjes terug als uitzondering op het goede droogresultaat. Jeroen laat plastic zo nodig nog even met de deur open nadrogen; zijn stenen servies en glaswerk zijn dan over het algemeen al droog. Hij benoemt de beperking concreet:

"Bij plastic bakjes en borden blijft soms nog wat vocht achter." Jeroen

Foto: Bosch

Plannen helpt meer dan haast maken, met of zonder app

Plan je de vaat rond het eten of bezoek, let dan op de duur. Jacco noemt voor Eco ruim 3,5 uur. Een andere tester vindt het snelste programma met ongeveer 1 uur en 15 minuten niet echt snel, bijvoorbeeld als tijdens een verjaardag tussendoor vaat weg moet. Roger noemt juist tevreden een programma voor halve belading dat slechts een uur in beslag neemt.

Home Connect geeft extra mogelijkheden om dat draaien te plannen. Jeroen waardeert Smart Start, waarmee hij het starten laat afstemmen op zijn energiecontract en tarieven. Via de app gebruikt Roger de mogelijkheid om op afstand te starten. Niet iedereen vindt de telefoon nodig: "Voor ons heeft deze niet echt meerwaarde in het dagelijks gebruik", schrijft de andere Jeroen. Wel bekijkt hij ermee hoelang het programma nog duurt en kan hij instellingen aanpassen.

Voor wie is de Bosch SMV4EMX00N geschikt?

Deze vaatwasser past bij je als je weinig geluid wilt horen en ruimte zoekt voor grote borden, hogere spullen en bestek. Het panel waardeert vooral dat schoonmaken en inruimen weinig gedoe opleveren. Maria vat haar ervaring zo samen: "Hij is makkelijk in gebruik en doet gewoon goed zijn werk." Gebruik je graag een app, dan bieden starten op afstand en het bekijken van de resterende tijd extra gemak.

Wil je vooral snel tussendoor een lading wegwerken, let dan op de genoemde programmaduur. Ook wie plastic bakjes meteen kurkdroog wil opbergen, zal soms moeten nadrogen. Voor bediening op afstand hoef je hem volgens een tester niet te kiezen: de app voegt voor hem dagelijks weinig toe. De Bosch SMV4EMX00N kost momenteel vanaf 699 euro bij 2 webshops (prijspeil 3 november 2026).

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In het kort De 5 testers geven de Bosch SMV4EMX00N inbouw vaatwasser gemiddeld een 9,2. Ze prijzen allemaal het lage geluidsniveau, de schone vaat en de besteklade. De verstelbare indeling biedt ruimte voor grotere spullen. Plastic blijft soms vochtig en de programma’s vragen tijd. De app is voor de ene tester handig, voor de andere vooral een extraatje.