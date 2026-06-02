Na de stapelbare glazen airfryer CRISPi komt Ninja nu met de grotere, uitgebreidere CRISPi Pro. In de basis hetzelfde concept als zijn kleinere broer, maar met een grotere schaal en temperatuurinstellingen die flexibeler zijn. ID.nl neemt deze airfryer onder de loep, en vergelijkt hem ook met het eerdere model.

Ninja CRISPi Pro

Ninja CRISPi Pro 8,9 / 10 Score De Pluspunten Ruime grote schaal

Flexibele instellingen

Makkelijk schoonmaken

Goede prestaties

Handige glazen schalen De Minpunten Neemt veel ruimte in

Vrij zwaar

Kleine 'kleine schaal' Als we de Pro afzetten tegen de eerdere CRISPi, dan zijn de verschillen vrij groot. De Pro is duidelijk bedoeld voor grotere maaltijden en grotere gezinnen. Hij is lomp, groot en zwaar en niet stapelbaar. Daarentegen zijn de instelmogelijkheden veel breder en flexibeler, waardoor je hem voor meer uiteenlopende gerechten kunt gebruiken. Beide modellen zijn makkelijk schoon te maken en door de glazen schalen zie je goed wat er met je eten gebeurt. Bovendien gebruik je die schalen ook om ingrediënten te marineren of om overgebleven eten met het deksel erop in de koelkast te bewaren voor later. Al met al zijn het prima keuzes waarbij je – afhankelijk van de grootte van je huishouden en je aanrecht – met beide modellen meer dan goed uit de voeten kunt.

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Van CRISPi naar CRISPi Pro

De eerdere CRISPi was heel wat anders dan eigenlijk alle andere bekende modellen airfryers. In plaats van een vaste bak had hij twee losse glazen schalen met handgrepen, waar je het warmte-element bovenop zette. In die schalen kon je, dankzij de meegeleverde deksels, eten marineren, eten in de koelkast bewaren en gerechten later weer opwarmen. De bediening was simpel en doordat je de schalen kon opstapelen, ook nog eens compact.

Voor grotere huishoudens was de eerdere CRISPi misschien wat aan de kleine kant. Met de Ninja CRISPi Pro pakt Ninja het daarom ruimer aan. Het idee met glazen schalen en deksels blijft, maar de uitvoering is anders. De Pro heeft een grote schaal van 5,7 liter en bestaat uit een los motorblok met voet, een open middenstuk voor de schaal en bovenin het bedieningsgedeelte met warmte-element. Met 5,17 kilo is hij ongeveer even zwaar als de eerdere CRISPi, maar hij voelt duidelijk forser.

Waar de eerste CRISPi zich makkelijk liet opbergen (Crisper Plates eruit halen, de kleine schaal in de grote schaal zetten, adapter en pod erbovenop – één redelijk handzame stapel dus) , ligt dat bij de CRISPi PRO anders. Je kunt maar één schaal kwijt in de hoofdmodule; de andere schaal moet je los opbergen. Daardoor vraagt de hele set veel meer ruimte in je keukenkast of op je aanrecht.

Foto: Saskia van Weert

Wat zit er in de doos?

Naast het hierboven beschreven motorblok krijg je er twee glazen schalen (een grote van 5,7 liter en een kleine van 2,4 liter), twee bijpassende deksels, twee crispplaten en een metalen plaat bij (bedoeld voor gebruik bij de kleine schaal. Zoals wel vaker bij Ninja is er een duidelijke handleiding en een inspiratiegids met voorbeeldrecepten.

De schalen zijn twee uitersten: een heel kleine en een heel grote. De tussenmaat van 3,8 liter is afzonderlijk te koop. Beide schalen hebben handgrepen en staan op korte pootjes, waardoor je ze volgens Ninja direct op tafel kunt als het eten klaar is. Dat is uiteraard op eigen risico, een onderzetter gebruiken is vaak wel aan te raden.

Specificaties

Afmetingen: 29,97 cm L x 30,99 cm B x 27,94 cm H

Gewicht: 5,7 kilo

Snoerlengte: 30 cm Vermogen: 2050 watt

Laagst instelbare temperatuur: 40 graden

Hoogst instelbare temperatuur: 240 graden

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Foto: Saskia van Weert

Bediening en functies

Bovenaan zitten enkele drukknoppen en een druk-/draaiknop. Met de meest linkse knop zet je hem aan, met de draaiknop kies je een van de beschikbare functies. Dat zijn AirFry, MaxCrisp, Recrisp, Roast, Bake/Prove en Rehydrate.

Deze functies bestaan uit een combinatie van tijd en temperatuur, en een bepaalde snelheid van luchtcirculatie. Die combinatie verschilt van functie tot functie. Met de knoppen Time en Temp en de draaiknop pas je de tijden en temperaturen heel flexibel aan. Niet elke functie gaat van 40 tot 240 graden; dit hangt samen met de gekozen instelling.

Foto: Ninja

Met een druk op de draaiknop gaat de Pro aan. Wil je tijdens het bereiden een andere functie kiezen, dan druk je op Mode, draai je aan de knop tot de gewenste modus, pas je met de Time- en Temp-knop de tijd en temperatuur weer aan, en druk je eventueel op de knop om het airfryen weer te starten, mocht je eerdere programma al klaar zijn.

Met een druk op de draai-/drukknop stop je het programma. Als je de schaal die je gebruikt eruit haalt, pauzeert het programma. Het gaat weer verder als de schaal weer goed in de basis zit.

Foto: Ninja

Werken met de schalen

Bij het werken met de schalen speelt de modulaire basis een belangrijke rol. Dat is het losse metalen plaatje dat je op verschillende plekken in het basisgedeelte kunt plaatsen. Gebruik je de grote schaal, dan leg je het plaatje plat op de bodem. Voor een kleinere schaal schuif je het juist in een van de openingen achterin de staander, zodat de schaal hoger komt te staan. De onderste uitsparing is voor de los verkrijgbare schaal van 3,8 liter. Het inschuiven van de schalen is even wennen, maar gaat betrekkelijk soepel na een paar keer gebruik.

Crispplaatjes

Bij de glazen schalen horen twee crispplaatjes, een voor elke schaal. Deze gebruik je om je eten op te leggen. Doordat de plaatjes wat verhoogd in de schalen liggen, zit er ruimte onder die van pas komt bij de circulatie van de hete lucht door de schalen.

Je hoeft de crispplaatjes niet altijd te gebruiken. Bij gemarineerde kip is het bijvoorbeeld vaak handiger om het vlees direct in de schaal te leggen, zodat de marinade niet onder het plaatje loopt. Dat gaat wel wat ten koste van de krokantheid, omdat de hete lucht minder goed rondom het eten circuleert. Bij gerechten als lasagne of aardappelgratin is dat geen probleem; die hoeven niet rondom krokant te worden.

Foto: Saskia van Weert

Schoonmaken en opbergen

De schalen, deksels en crispplaatjes kunnen allemaal in de vaatwasser, schoonmaken is dus een eitje. Net als bij de eerdere CRISPi kunnen er in de ruimte tussen de schaal en de bodemplaat wel waterdruppels en bijvoorbeeld kruimels blijven zitten. Dit los je op met wat keukenpapier dat je om een mes wikkelt zodat je er goed bij kunt komen, of door de schaal schuin te laten drogen na het afwassen.

De Pro vraagt bij het opbergen duidelijk meer ruimte dan de eerdere CRISPi. Bij dat eerste model kon je de kleine schaal in de grote zetten en de losse onderdelen daar weer bovenop leggen, waardoor je één vrij handzame stapel overhield. Bij de CRISPi Pro past maar één schaal in de hoofdmodule. De andere schaal moet je los opbergen, net als de deksels. Daardoor heb je al snel een flinke plek nodig in je keukenkast of op het aanrecht.

Prestaties in de praktijk

Bij elke airfryer gaat het uiteindelijk om de prestaties. Die zijn meer dan prima. In de praktijk is de kleine schaal vooral geschikt voor kleine snacks zoals kipnuggets, of voor bijvoorbeeld iets als slavinken. Met het crispplaatje erin blijft er namelijk weinig ruimte over voor ingrediënten met wat meer volume.

De grote schaal is beter van pas gekomen. In de reclames voor de Pro gaat het vaak over een hele kip roosteren: die werd prima krokant en goed gaar. Croissantjes uit de diepvries (ALDI, aanrader) werden prachtig bruin.

Aandachtspunt is wel dat de hitte van boven komt en de ruimte voor circulatie beperkt is, dus je behaalt de beste resultaten wanneer je het eten (als dat kan) halverwege even omdraait.

Foto: Saskia van Weert

Verschillen, voordelen en nadelen

Als we de Pro afzetten tegen de eerdere CRISPi, dan zijn de verschillen vrij groot. De Pro is duidelijk bedoeld voor grotere maaltijden en grotere gezinnen. Hij is lomp, groot en zwaar en niet stapelbaar. Daarentegen zijn de instelmogelijkheden veel breder en flexibeler, waardoor je hem voor meer uiteenlopende gerechten kunt gebruiken.

Beide modellen zijn makkelijk schoon te maken en door de glazen schalen zie je goed wat er met je eten gebeurt. Bovendien gebruik je die schalen ook om ingrediënten te marineren of om overgebleven eten met het deksel erop in de koelkast te bewaren voor later.

Al met al zijn het prima keuzes waarbij je – afhankelijk van de grootte van je huishouden en je aanrecht – met beide modellen meer dan goed uit de voeten kunt.