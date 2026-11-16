Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kochten via Temu, AliExpress, Wish en Shein in totaal 30 speelgoedartikelen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Ze lieten het speelgoed in een laboratorium testen. Bij 19 van de 30 artikelen stelde de NVWA ernstige veiligheidsrisico's vast, zoals losse onderdelen waarin kinderen kunnen stikken. Die producten mogen niet in de Europese Unie worden verkocht.

Welke risico's vond de NVWA? Losse onderdelen, lange koorden en sterke magneten

Voor het NVWA-speelgoedonderzoek selecteerden inspecteurs bij vier buitenlandse webshops producten waarbij ze vooraf een veiligheidsrisico vermoedden, zoals houten speelgoed, magneetspeelgoed en speelsets met figuren.



Bij 11 geteste speelgoedartikelen ontstond verstikkingsgevaar door kleine onderdelen die tijdens de test loskwamen. Acht producten bevatten balletjes of speelfiguren die zó klein waren dat ze in de keel van een kind kunnen blijven steken. Bij twee artikelen konden kinderen verstrikt raken in te lange koorden of andere lange onderdelen. Bij drie producten waren de magneten te sterk. Als een kind meerdere magneten inslikt, kunnen die elkaar in het lichaam aantrekken en de darmen beschadigen.

Speelgoed voor de allerkleinsten, toch '3+' op de doos: waarom dat niet mag

Op twaalf artikelen stond ten onrechte de waarschuwing 'niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar'. Volgens de NVWA plaatsen bedrijven die waarschuwing mogelijk om de extra veiligheidstests voor deze leeftijdsgroep te omzeilen. Dat zit zo: voor speelgoed dat bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar gelden aanvullende veiligheidseisen. Bij een valtest wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er kleine onderdelen loskomen waarin een kind kan stikken.

Of speelgoed bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar, hangt af van de functie, de afmetingen en andere kenmerken van het speelgoed, niet van wat er op de doos staat. Volgens artikel 11 van de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) mag een waarschuwing niet in strijd zijn met het gebruik waarvoor het speelgoed bedoeld is. Zet een fabrikant toch '3+' op de doos van speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar? Dan is die waarschuwing niet toegestaan en moet de fabrikant de extra veiligheidstests voor die leeftijdsgroep nog steeds uitvoeren.

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Platforms moesten onveilig speelgoed offline halen

De NVWA deelde de resultaten met de vier platforms, die de onveilige artikelen offline moesten halen. Handhaving is volgens de toezichthouder lastig, omdat de platforms vaak alleen als tussenpersoon optreden en verkopers van buiten de EU moeilijk te traceren zijn. Wil je weten of het speelgoed dat je hebt gekocht bij dit onderzoek is getest? Zoek dan op merknaam in de openbare inspectieresultaten van de NVWA. Daar zie je welke artikelen de NVWA heeft getest en of het speelgoed veilig is of niet.

Let op: uitkomst geldt alleen voor het geteste speelgoed Dat 63 procent van de geteste artikelen onveilig bleek, zegt niet welk deel van het totale speelgoedaanbod op de vier platforms onveilig is: de selectie was immers niet representatief voor al het aangeboden speelgoed.