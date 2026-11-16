Welke risico's vond de NVWA? Losse onderdelen, lange koorden en sterke magneten

Voor het NVWA-speelgoedonderzoek selecteerden inspecteurs bij vier buitenlandse webshops producten waarbij ze vooraf een veiligheidsrisico vermoedden, zoals houten speelgoed, magneetspeelgoed en speelsets met figuren.

Bij 11 geteste speelgoedartikelen ontstond verstikkingsgevaar door kleine onderdelen die tijdens de test loskwamen. Acht producten bevatten balletjes of speelfiguren die zó klein waren dat ze in de keel van een kind kunnen blijven steken. Bij twee artikelen konden kinderen verstrikt raken in te lange koorden of andere lange onderdelen. Bij drie producten waren de magneten te sterk. Als een kind meerdere magneten inslikt, kunnen die elkaar in het lichaam aantrekken en de darmen beschadigen.

Speelgoed voor de allerkleinsten, toch '3+' op de doos: waarom dat niet mag

Op twaalf artikelen stond ten onrechte de waarschuwing 'niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar'. Volgens de NVWA plaatsen bedrijven die waarschuwing mogelijk om de extra veiligheidstests voor deze leeftijdsgroep te omzeilen. Dat zit zo: voor speelgoed dat bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar gelden aanvullende veiligheidseisen. Bij een valtest wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er kleine onderdelen loskomen waarin een kind kan stikken.

Of speelgoed bedoeld is voor kinderen jonger dan 3 jaar, hangt af van de functie, de afmetingen en andere kenmerken van het speelgoed, niet van wat er op de doos staat. Volgens artikel 11 van de EU-speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) mag een waarschuwing niet in strijd zijn met het gebruik waarvoor het speelgoed bedoeld is. Zet een fabrikant toch '3+' op de doos van speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar? Dan is die waarschuwing niet toegestaan en moet de fabrikant de extra veiligheidstests voor die leeftijdsgroep nog steeds uitvoeren.

Platforms moesten onveilig speelgoed offline halen

De NVWA deelde de resultaten met de vier platforms, die de onveilige artikelen offline moesten halen. Handhaving is volgens de toezichthouder lastig, omdat de platforms vaak alleen als tussenpersoon optreden en verkopers van buiten de EU moeilijk te traceren zijn. Wil je weten of het speelgoed dat je hebt gekocht bij dit onderzoek is getest? Zoek dan op merknaam in de openbare inspectieresultaten van de NVWA. Daar zie je welke artikelen de NVWA heeft getest en of het speelgoed veilig is of niet.

Let op: uitkomst geldt alleen voor het geteste speelgoed

Dat 63 procent van de geteste artikelen onveilig bleek, zegt niet welk deel van het totale speelgoedaanbod op de vier platforms onveilig is: de selectie was immers niet representatief voor al het aangeboden speelgoed.

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Veelgestelde vragen

Wat zegt een CE-markering over de veiligheid van speelgoed?

Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat het speelgoed aan de toepasselijke Europese eisen voldoet. De markering is verplicht voor speelgoed, maar betekent niet dat de NVWA ieder exemplaar heeft getest. Fabrikanten moeten onderbouwen dat hun product aan de eisen voldoet. Toezichthouders kunnen optreden als een product de markering ten onrechte draagt. Controleer daarom ook de fabrikantgegevens en eventuele veiligheidswaarschuwingen.

Welke verschillen zijn er tussen speelgoed kopen bij een Nederlandse en een niet-Europese webshop?

Volgens de NVWA loop je bij Nederlandse webwinkels doorgaans minder risico op onveilige producten dan bij webwinkels buiten de EU. Nederlandse winkels moeten producten aanbieden die aan Europese regels voldoen en vallen onder Europees toezicht. Dat sluit onveilig speelgoed niet volledig uit. Bij rechtstreeks bestellen buiten de EU zijn andere veiligheidseisen en beperkte mogelijkheden om tegen de verkoper op te treden extra aandachtspunten.

Hoe meld je vermoedelijk onveilig speelgoed bij de NVWA?

Je kunt vermoedelijk onveilig speelgoed bij de NVWA melden via het meldformulier voor non-foodproducten of telefonisch via 0900-0388. Je hoeft niet eerst zelf te bewijzen dat het speelgoed een wettelijke norm overtreedt. De NVWA gebruikt meldingen en andere signalen om te bepalen welk speelgoed nader onderzoek nodig heeft. Bedrijven blijven verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die zij verkopen.

Hoe vind je veiligheidswaarschuwingen voor speelgoed dat je al in huis hebt?

De NVWA publiceert veiligheidswaarschuwingen van Nederlandse bedrijven en verwijst naar het Europese Safety Gate-systeem. Daarin wisselen EU-landen informatie uit over gevaarlijke producten met risico op ernstig letsel of ernstige gezondheidsschade. Deze overzichten vullen elkaar aan: ze zijn niet beperkt tot speelgoed uit één onderzoek of van één webshop. Raadpleeg daarom zowel Nederlandse waarschuwingen als Europese productmeldingen.