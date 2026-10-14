Microsoft heeft een nieuwe divisie binnen Xbox opgericht, genaamd Xbox Labs. Dit team is deels een reactie op het recente werk van fans, die met AI overzettingen van games en unieke versies van die games creëren.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer opvallende ports en unieke versies van games op internet die met AI-vibecoding zijn gemaakt. Zo lopen moderne Call of Duty-games onofficieel in browsers en is er een versie van Elden Ring speelbaar met Super Mario in de hoofdrol. Het gaat vaak om unieke versies van games die alles behalve officieel zijn, maar dankzij AI relatief snel en gemakkelijk gemaakt kunnen worden.

Xbox Labs lijkt hier voor een groot deel een reactie op. Xbox-ceo Asha Sharma geeft in de aankondiging aan dat dit vibecoden van games de grenzen tussen creatie en spelen doet vervagen. Ze ziet dan ook vooral potentie in de technologie in plaats van een bedreiging.

"Hoewel het moeilijk is om de toekomst van gaming te voorspellen, is het makkelijk om de mogelijkheden te zien om geweldige games toegankelijker te maken en oude games een tweede leven te geven. Ook kunnen meer spelers zelfs dingen creëren. Dit is onmiskenbaar goed voor spelers, zelfs wanneer ze onze bestaande zakenmodellen uitdagen."

Het Xbox Labs-team wordt geleid door Scott van Vliet, de chief technology officer bij Xbox, en bestaat uit een kleine groep ontwikkelaars en technici. Het team gaat zich richten op het vinden van nieuwe ideeën en daar op inspelen om spelers en ontwikkelaars tegemoet te komen.

Dergelijke unieke ports die met AI zijn gemaakt lijken daar gezien het genoemde voorbeeld dus ook onderdeel van uit te maken, maar daar blijft het niet bij. Xbox kijkt ook naar mogelijkheden om games speelbaar te maken in browsers, en wil ook modders van games nieuwe mogelijkheden geven.

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