In Cost of Hope neemt het langdurige conflict tussen de belangrijkste facties in de Zone - Duty en Freedom - een dramatische wending. De spanningen lopen op en de fragiele vrede tussen de facties begint te verdwijnen.
Cost of Hope
Spelers besturen in Cost of Hope wederom hoofdpersonage Skif. Een mysterieus PDA-signaal zorgt er voor dat hij midden in het conflict belandt. Spelers kunnen twee nieuwe gebieden verwachten en talloze nieuwe vrienden en vijanden tegenkomen. Je krijgt dan ook de beschikking tot nieuwe wapens om jezelf te verdedigen. GSC Game World belooft tientallen uren aan nieuwe content.
Update 2.0
Op 20 augustus zal ook update 2.0 voor Stalker 2 verschijnen voor alle spelers. Daarmee wordt onder andere overgestapt op een nieuwe versie van Unreal Engine 5 als engine. Ook kunnen mensen nieuwe content en andere verbeteringen verwachten. In tegenstelling tot Cost of Hope zal deze update volledig gratis zijn voor alle eigenaren van de game.
Meer details volgen de komende weken
Veel meer details zijn er nog niet, maar GSC belooft de komende weken meer te onthullen. Stalker 2: Heart of Chronobyl is verkrijgbaar voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc (via Steam, Epic Games Store, Microsoft Store en GOG).
In Stalker 2 reizen spelers net als in het eerste deel af naar de Zone, een gebied rondom de Chornobyl Nuclear Power Plant. De aanwezige straling zorgt daarbij voor allerlei mutaties, en de aanwezige facties maken de reis ook niet aangenamer.