Cost of Hope, de nieuwe uitbreiding voor Stalker 2: Heart of Chornobyl, verschijnt op 20 augustus. Dan komt ook update 2.0 voor de game beschikbaar, zo heeft ontwikkelaar GSC Game World aangekondigd.

In Cost of Hope neemt het langdurige conflict tussen de belangrijkste facties in de Zone - Duty en Freedom - een dramatische wending. De spanningen lopen op en de fragiele vrede tussen de facties begint te verdwijnen.

Cost of Hope

Spelers besturen in Cost of Hope wederom hoofdpersonage Skif. Een mysterieus PDA-signaal zorgt er voor dat hij midden in het conflict belandt. Spelers kunnen twee nieuwe gebieden verwachten en talloze nieuwe vrienden en vijanden tegenkomen. Je krijgt dan ook de beschikking tot nieuwe wapens om jezelf te verdedigen. GSC Game World belooft tientallen uren aan nieuwe content.

Op 20 augustus zal ook update 2.0 voor Stalker 2 verschijnen voor alle spelers. Daarmee wordt onder andere overgestapt op een nieuwe versie van Unreal Engine 5 als engine. Ook kunnen mensen nieuwe content en andere verbeteringen verwachten. In tegenstelling tot Cost of Hope zal deze update volledig gratis zijn voor alle eigenaren van de game.

Meer details volgen de komende weken

Veel meer details zijn er nog niet, maar GSC belooft de komende weken meer te onthullen. Stalker 2: Heart of Chronobyl is verkrijgbaar voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc (via Steam, Epic Games Store, Microsoft Store en GOG).