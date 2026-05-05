De eerstvolgende Call of Duty-game zal niet meer op PlayStation 4 verschijnen.

Dat werd via het officiële Call of Duty-account op X bevestigd. Er gingen de afgelopen dagen geruchten dat Call of Duty: Modern Warfare 4 - of wat de volgende Call of Duty-game die aankomend najaar uitkomt ook wordt - ook voor PlayStation 4 ontwikkeld wordt. Activision heeft die geruchten de kop ingedrukt door er op te reageren.

"Geen idee waar dit gerucht is begonnen, maar het is niet waar", zo meldde het bedrijf. "De volgende Call of Duty wordt niet ontwikkeld voor PlayStation 4." Over Xbox One wordt niets gemeld, al zou het niet heel vreemd zijn als de game ook die console overslaat en alleen naar PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc komt.

Alle voorgaande Call of Duty-games zijn wel op de vorige generatie spelcomputers verschenen. Het is dus voor het eerst dat de franchise de vorige generatie overslaat. De huidige consoles kwamen dan ook meer dan vijf jaar geleden uit.