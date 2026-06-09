Xbox Game Studios en Halo Studios hebben een verhalende trailer van het aanstaande Halo: Campaign Evolved uitgebracht.

Tijdens de Xbox Games Showcase afgelopen zondag werd ook al een nieuwe trailer van Halo: Campaign Evolved uitgezonden, maar die draaide puur om de nieuwe prequelmissies die in de game zitten. Deze nieuwe trailer die hieronder bekeken kan worden geeft een algemenere impressie van de game.

Opvallend genoeg staat onderin de trailer dat de beelden zijn opgenomen van de PlayStation 5-versie van het spel, om precies te zijn vanaf een PlayStation 5 Pro. Journalist Christopher Dring claimt in zijn nieuwsbrief dat Microsoft eigenlijk van plan was om deze trailer afgelopen week in Sony's State of Play-presentatie te tonen, maar dat het bedrijf hier op het laatste moment van af zag, waar Sony niet blij mee was.

Tijdens de Xbox Games Showcase werd aangekondigd dat Halo: Campain Evolved op 28 juli verschijnt voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc. Door de Premium of Collector's Edition te reserveren krijgt men vijf dagen eerder toegang.