Dat claimt Halo-insider Rebs Gaming. Volgens hem heeft Xbox al groen licht gegeven voor de remakes van Halo 2 en 3. Daarbij meldt hij wel dat de ontwikkeltrajecten zich waarschijnlijk nog in een vroeg stadium bevinden - de focus zou nu logischerwijs uitgaan naar Campaign Evolved.
Rebs Gaming claimt eerder met een voormalige Halo Studios-ontwikkelaar gepraat te hebben die meldde dat het plan is om de gehele Halo-trilogie van remakes te voorzien. Inmiddels zou de insider van meerdere bronnen bevestiging hebben gekregen van de remakes van Halo 2 en 3.
Hoe dan ook heeft Xbox nog geen officiële aankondiging gedaan rondom remakes van Halo 2 en 3. Rebs Gaming is relatief betrouwbaar als het aankomt op Halo-geruchten, maar zijn berichtgeving is niet volledig waterdicht. Het is dan ook verstandig voor nu om een slag om de arm te houden.
Over Halo: Campaign Evolved
De remake van de singleplayercampagne van Halo: Combad Evolved - de eerste Halo-game ooit die in 2001 uitkwam op Xbox - werd vorig najaar aangekondigd. De game krijgt verbeterde graphics, aangepaste filmpjes en verfijndere besturing ten opzichte van Combat Evolved. Campaign Evolved draait daarbij op Unreal Engine 5. De game bevat daarnaast nieuwe missies, wapens en de mogelijkheid om te sprinten.
Overigens is het grootste nieuws rondom deze Halo-game dat hij niet alleen naar Xbox Series-consoles en pc komt, maar ook naar PlayStation 5. Het is voor het eerst dat er een Halo-game naar een Sony-console komt.
Een releasedatum voor het spel is nog niet bekend, al gaan er geruchten dat Campaign Evolved in juli van dit jaar verschijnt. Mocht dat kloppen, dan is er een dikke kans dat de datum tijdens de Xbox Games Showcase woordt aangekondigd. Tijdens deze jaarlijkse presentatie toont Microsoft meer van de aankomende games die het op de planning heeft. Onlangs werd aangekondigd dat de presentatie dit jaar op 7 juni uitgezonden wordt. Meteen daarna volgt een uitgebreide blik op Gears of War: E-Day.