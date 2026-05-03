Voor later dit jaar staat Halo: Campaign Evolved gepland, een Unreal Engine 5-remake van de Halo: Combat Evolved-campagne. Volgens geruchten komen er uiteindelijk ook dergelijke remakes van Halo 2 en 3.

Dat claimt Halo-insider Rebs Gaming. Volgens hem heeft Xbox al groen licht gegeven voor de remakes van Halo 2 en 3. Daarbij meldt hij wel dat de ontwikkeltrajecten zich waarschijnlijk nog in een vroeg stadium bevinden - de focus zou nu logischerwijs uitgaan naar Campaign Evolved.

Rebs Gaming claimt eerder met een voormalige Halo Studios-ontwikkelaar gepraat te hebben die meldde dat het plan is om de gehele Halo-trilogie van remakes te voorzien. Inmiddels zou de insider van meerdere bronnen bevestiging hebben gekregen van de remakes van Halo 2 en 3.

Hoe dan ook heeft Xbox nog geen officiële aankondiging gedaan rondom remakes van Halo 2 en 3. Rebs Gaming is relatief betrouwbaar als het aankomt op Halo-geruchten, maar zijn berichtgeving is niet volledig waterdicht. Het is dan ook verstandig voor nu om een slag om de arm te houden.

Over Halo: Campaign Evolved

De remake van de singleplayercampagne van Halo: Combad Evolved - de eerste Halo-game ooit die in 2001 uitkwam op Xbox - werd vorig najaar aangekondigd. De game krijgt verbeterde graphics, aangepaste filmpjes en verfijndere besturing ten opzichte van Combat Evolved. Campaign Evolved draait daarbij op Unreal Engine 5. De game bevat daarnaast nieuwe missies, wapens en de mogelijkheid om te sprinten.

Overigens is het grootste nieuws rondom deze Halo-game dat hij niet alleen naar Xbox Series-consoles en pc komt, maar ook naar PlayStation 5. Het is voor het eerst dat er een Halo-game naar een Sony-console komt.