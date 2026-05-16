Amazon MGM Studios is begonnen met de audities voor de acteur die de rol van James Bond in de toekomstige films gaat vertolken.

Amazon MGM heeft bevestigd dat de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen is. Meer details worden er niet gegeven, maar het bedrijf belooft het belangrijke nieuws te delen wanneer het juiste moment aangebroken is.

Castingdirector Nina Gold is ingehuurd voor de casting voor de aankomende nieuwe James Bond-film. Gold heeft eerder al gewerkt voor series als Game of Thrones, The Crown en de Star Wars-films.

De vorige James Bond-film, No Time to Die, kwam in 2021 uit en was de laatste Bond-film met Daniel Craig in de rol. Aangezien de casting nog in volle gang is, is nog niet bekend wie het stokje over gaat nemen voor de zesentwintigste James Bond-film, al werden eerder Jacob Elordi en Callum Turner getipt. Duidelijk is wel dat Denis Villeneuve - bekend van de moderne Dune-films - de film gaat regisseren.