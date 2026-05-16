Amazon MGM heeft bevestigd dat de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen is. Meer details worden er niet gegeven, maar het bedrijf belooft het belangrijke nieuws te delen wanneer het juiste moment aangebroken is.
Castingdirector Nina Gold is ingehuurd voor de casting voor de aankomende nieuwe James Bond-film. Gold heeft eerder al gewerkt voor series als Game of Thrones, The Crown en de Star Wars-films.
De vorige James Bond-film, No Time to Die, kwam in 2021 uit en was de laatste Bond-film met Daniel Craig in de rol. Aangezien de casting nog in volle gang is, is nog niet bekend wie het stokje over gaat nemen voor de zesentwintigste James Bond-film, al werden eerder Jacob Elordi en Callum Turner getipt. Duidelijk is wel dat Denis Villeneuve - bekend van de moderne Dune-films - de film gaat regisseren.
Voor Bond-fans die ongeduldig zijn, staat er binnenkort een ander soort Bond-avontuur in de steigers. Op 27 mei verschijnt namelijk de game 007 First Light voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc (en op een onbekend later moment ook voor Switch 2). De game wordt ontwikkeld door Hitman-maker IO Interactive, en biedt een origineverhaal rondom de beroemde geheim agent.