Spanje won gisteren het wereldkampioenschap voetbal, maar dat had je voor het toernooi begon al kunnen weten: dit werd namelijk correct voorspeld door de game EA Sports FC 26.

Hoewel gameontwikkelaar Electronic Arts de banden met voetbalorganisatie Fifa enkele jaren geleden al verbrak en de naam van diens voetbalgamereeks van Fifa naar EA Sports FC veranderde, heeft het bedrijf wel één traditie voortgezet. Elk WK- en EK-toernooi voorspelt EA via hun meest recente voetbalgame namelijk de winnaar van dat toernooi.

Dat werd ook dit jaar gedaan, nog voordat het WK begon. Het bedrijf had het toernooi weer gesimuleerd binnen EA Sports FC, en daar kwam Spanje als winnaar uit. Dat blijkt nu dus correct: gisteravond won Spanje van Argentinië met 1-0, waardoor het land de toernooiwinnaar is.

Eerdere WK-winnaars werden ook goed voorspeld

Natuurlijk maken zoveel bedrijven voorspellingen voor het WK ter promotie, maar EA heeft de schijn inmiddels mee. Het bedrijf heeft namelijk de vijf afgelopen WK-toernooien correct voorspeld. In 2022 voorspelde het bedrijf via hun gamereeks dat Argentinië zou winnen, in 2018 voorspelde men Frankrijk en in 2014 werd Duitsland voorspeld. In 2010 voorspelde EA ook al dat Spanje zou winnen. Dat kwam allemaal uit.

Overigens wil dat niet zeggen dat EA het altijd bij het rechte eind heeft. Zo voorspelt het bedrijf ook altijd de uitkomst van de Super Bowl via diens Madden-spellen. Van de afgelopen vijftien Super Bowls, had EA er 'maar' acht goed.

EA Sports FC 27 komt er aan

Over de EA Sports FC-games gesproken: in september staat weer een nieuw deel in de startblokken in de vorm van EA Sports FC 27. Vorige week lekte er al wat informatie uit, waaronder de releasedatum van 25 september en het feit dat de game niet alleen naar moderne consoles komt, maar ook naar PlayStation 4 en Xbox One.

Veel details over EA Sports FC 27 zelf zijn er nog niet, al gaan er al geruime tijd geruchten over een nieuwe openwereldmodus genaamd The Grounds. Dit zou enigszins vergelijkbaar worden met openwereldmodi in spellen als NBA 2K, met een verkenbare wereld waar spelers met hun zelfgemaakte avatar diverse locaties kunnen bezoeken en onder andere kleding kunnen kopen en kunnen trainen.