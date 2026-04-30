Sony heeft de PlayStation Plus Essential-games van mei aangekondigd, waaronder de populaire voetbalgame EA Sports FC 26 valt.

Het bedrijf deed de nieuwe line-up gisteren via PlayStation Blog uit de doeken. Het gaat om drie games die allemaal vanaf 5 mei tot en met 1 juni kunnen worden geclaimd door alle PlayStation Plus-leden. Deze spellen blijven vervolgens altijd speelbaar zolang er een PlayStation Plus-abonnement actief is.

Een van de games is dus EA Sports FC 26 voor PlayStation 5 en PlayStation 4. Dit nieuwste deel in de voetbalreeks die voorheen bekendstond als Fifa bevat zoals gewoonlijk weer de Ultimate Team-modus, alsmede een vernieuwde Rivals- en Champs-ervaring. De game bevat de gelijkenissen van meer dan 20.000 spelers verspreid over meer dan 750 clubs en nationale teams. PS Plus-leden ontvangen daarbij ook een EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack.

De tweede game betreft Wuchang: Fallen Feathers. In deze soulslike actie-rpg ontwaakt piratenstrijder Wuchang in de turbulente laatste jaren van China's Ming Dynasty. Haar herinneringen lijken verdwenen en het land wordt geteisterd door een fenomeen genaamd Feathering, waardoor mensen in verschrikkelijke monsters veranderen. Wuchang zelf lijdt hier ook aan, en moet een gigantische spelwereld verkennen terwijl ze tegen de monsters strijdt.

Tot slot kunnen PS Plus-leden aan de slag met Nine Sols. Deze met de hand getekende 2D-platformer is opmerkelijk genoeg geïnspireerd door FromSoftware-game Sekiro: Shadows Die Twice. Dat uit zich in de combat, waarbij afweren van aanvallen belangrijk is. In de game verkennen spelers een land dat ooit de thuishaven was van een buitenaards ras. Het doel is om de negen Sols te vernietigen, de leiders van het vervloekte rijk.

