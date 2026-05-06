NetherRealm Studio streeft er "zeker" nog naar om een nieuwe Mortal Kombat-game te maken, ondanks de lange stilte van de ontwikkelaar.

Dat liet franchisebedenker Ed Boon weten in een interview met Collider. De website vroeg hem naar de huidige staat van de reeks en of er een nieuwe Mortal Kombat-game op de planning staat. Boon gaf daarbij aan dat hij niet kan hinten naar het volgende project van de studio, maar was wel duidelijk over de toekomst van Mortal Kombat.

"Ik zou willen dat ik ergens naar kon hinten. Als ik dat zou doen en het weg zou geven, zou ik waarschijnlijk in de problemen komen. Maar we streven er zeker naar om nog een Mortal Kombat-game te maken, en we doen ook zeker meer dan dat, dus we houden veel ballen tegelijk hoog - niet alleen met games, maar ook andere vormen van media. Er zitten veel geweldige aankondigingen aan te komen.

Eén van die aankondigingen is mogelijk Injustice 3. Het lijkt steeds zekerder dat dit vechtspel met DC Comics-personages er komt, niet alleen omdat Boon het heeft over meerdere projecten. Onlangs meldde een werknemer van uitgever Warner Bros. Games namelijk dat hij aan het spel werkt.