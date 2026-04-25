De trailer duurt maar goed en wel een minuut, maar het ene gevecht na het andere volgt elkaar in rap tempo op. Dat is ook niet zo gek: de gamereeks waar de Mortal Kombat-films op gebaseerd zijn draaien immers om deze gevechten.
Het vervolg op de film Mortal Kombat werd al in 2022 aangekondigd. In eerste instantie moest de film vorig jaar uitkomen, maar deze werd naar dit jaar uitgesteld. Nu staat de première gepland op 7 mei.
In de cast zien we onder andere Karl Urban als Johnny Cage - die kwam nog niet voor in de vorige film. De verschillende vechtersbazen knokken met elkaar om uiteindelijk een vuist te kunnen maken tegen de slechte Shao Kahn. Naast Urban zijn ook acteurs als Josh Lawson, Ludi Lin, Adeline Rudolph, Lewis Tan, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle en Jessica McNamee aanwezig. De regie is in handen van Simon McQuoid.
Vorig jaar werd op New York Comic-Con bevestigd dat Warner Bros. ook zal werken aan de film Mortal Kombat 3. Een nieuwe game in de reeks is vooralsnog niet aangekondigd. De meest recente compleet nieuwe game in de vechtreeks is het in 2023 verschenen Mortal Kombat 1.