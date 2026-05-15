Via PlayStation Blog deed Sony de line-up voor later deze maand uit de doeken. Een van de spellen is dus de populaire westerngame van Rockstar Games, Red Dead Redemption 2. Dat spel heeft wel eens eerder op PlayStation Plus Extra gestaan, maar keert nu dus weer terug. Een andere grote toevoeging is Star Wars Outlaws, die voor het eerst op de abonnementsservice komt te staan.
PlayStation Plus Extra-toevoegingen gaan om PlayStation 5- en PlayStation 4-games die abonnees van PS Plus Extra en Premium kunnen downloaden en spelen. De Premium-toevoegingen - klassieke games van oude PlayStation-consoles - zijn alleen voor Premium-leden.
Dit zijn de games die deze maand voor PS Plus Extra- en Premium-leden beschikbaar komen:
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- Star Wars Outlaws (PS5)
- Bramble: The Mountain King (PS5, PS4)
- The Thaumaturge (PS5)
- Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)
- Broken Sword – Shadows of the Templar: Reforged (PS5, PS4)
- Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5)
Daarnaast kunnen PlayStation Plus Premium-leden de klassieke game Time Crisis op hun PS5 of PS4 spelen. De spellen komen allemaal op 19 mei beschikbaar voor leden.