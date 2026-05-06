Na een eerste gesloten speeltest afgelopen februari volgt van 22 tot en met 25 mei een tweede speeltest voor Horizon Hunters Gathering.

Dat hebben Guerrilla Games en Sony aangekondigd. Net als de eerste test komt ook deze test beschikbaar op PlayStation 5 en pc. Om kans te maken op toegang moeten mensen zich aanmelden via het PlayStation Beta Program.

De eerste speeltest bevatte al drie speelbare personages en twee gamemodi. Daar komen in deze tweede speeltest nog eens twee personages bij. Ook laat deze speeltest spelers de campagne uittesten, alsmede een nieuwe regio en extra moeilijkheidsgraden. De twee nieuwe personages zijn Ensa en Shadow. De nieuwe locatie is Breakers' Bounty, waar spelers weelderige jungles en afgebrokkelde ruïnes verkennen.

Over Horizon Hunters Gathering

Horizon Hunters Gathering werd begin dit jaar aangekondigd en komt op een nog onbekend moment naar PlayStation 5 en pc. Spelers kunnen met z'n drieën een team vormen en als Hunters de wereld beschermen van dodelijke machines. De setting blijft daarbij gelijk aan eerdere games uit de reeks van de Amsterdamse ontwikkelaar.

Bij de aankondiging werden al twee verschillende modi onthuld. In Machine Incursion is het de bedoeling dat spelers het opnemen tegen golven aan machines, gevolgd door een eindbaas, terwijl Cauldron Descent langere potjes omslaat met constant veranderende ruimtes die het uiterste van spelers vragen.