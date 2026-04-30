In de aanloop naar Star Wars-dag - 4 mei, ofwel May the 4th - is een sloot nieuws uitgebracht rondom Fortnite, het aankomende spel Galactic Racer en meer.

Zo heeft Epic Games onthuld dat je tien minuten van de aankomende bioscoopfilm The Mandalorian and Grogu kunt kijken in Fortnite. De sneak peak wordt op 19 mei, om 16:00 uur Nederlandse tijd vertoond in een speciaal Party Island, waarop de planeet Nevarro uit de Mandalorian-serie na is gemaakt. Spelers die dit eiland twintig minuten lang verkennen, krijgen een speciaal laadscherm. Op 26 mei is er tevens een Q/A op het eiland met The Mandalorian and Grogu-regisseur Jon Favreau over het maken van dit eiland.

Morgen worden er daarbij drie nieuwe games met Star Wars-thema toegevoegd aan Fortnite. Allereerst Galactic Siege, waarin twee teams van tien spelers het tegen elkaar opnemen, en iedere speler een ‘klasse’ personage kan kiezen. Dan is er Escape Vader, een modus waarin vier spelers gezamenlijk moeten overleven terwijl Darth Vader hen op de hielen zit. Als laatste is er Droid Tycoon, waar je een soort fabriek opereert en continu uitbreidt, waar verschillende bekende droid-modellen uit de Star Wars-franchise worden nagebouwd.

De Star Wars-ervaringen zijn mogelijk dankzij de Star Wars Toolkit, een uitbreiding voor de Unreal Editor met assets van Lucasfilm. Er wordt de komende weken meer Star Wars-content toegevoegd aan Fortnite. Zo worden Anakin Skywalker en Ahsoka Tano uit The Clone Wars morgen beschikbaar in de Item Shop en krijgt Lego Fortnite Odyssey op 14 mei een Star Wars-update.

Star Wars: Galactic Racer komt op 6 oktober

In ander Star Wars-gamenieuws: de aankomende racegame Galactic Racer van ontwikkelaar Fuse Games komt op 6 oktober uit. Er verschijnt tevens een deluxe edition van de game, waarbij je een steelbook, digitaal artbook en een aantal cosmetische items voor de verschillende voertuigen in het spel krijgt.

Star Wars: Galactic Racer speelt zich af in het Star Wars-universum, na de val van de Galactic Empire in Return of the Jedi. In het machtsvacuüm dat daardoor is ontstaan, neemt het aantal illegale activiteiten in het heelal toe, waaronder op het gebied van races. The Galactic League zet dus allerlei races op, op verschillende bekende planeten als Jakku en Tatooine maar ook nieuwe toevoegingen. Je speelt in het verhaal als Shade, een eenzame racer die uit is op wraak. Naast de verhalende modus zijn er ook online races om aan deel te nemen.