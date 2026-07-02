'Dit moet de PS6 doen!' - Power-Up Podcast #22

Zoals je van ons gewend bent, zijn wij de koningen van opnames maken nét voordat er belangrijk nieuws wordt gedropt. Maar wie wat bewaart, heeft wat! Dus gaan de jongens deze week eindelijk los over de prijzen en edities van GTA 6! Ook wordt er flink gespeculeerd over de PS6 en de mogelijke prijs daarvan, heeft Simon eindelijk Pragmata gespeeld en ziet Martin een nieuw tv-programma over games wel zitten. Benieuwd naar welke ongevraagde meningen deze week weer voorbij komen? Check dan snel de aflevering, baklap!

Dit artikel is onderdeel van: → PlayStation

Plaats een reactie