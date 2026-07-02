00:00 Intro
00:45 We zijn weer begonnen
04:40 Vriendelijke jongens
09:55 Echte dierenvrienden
12:25 Simons magazine-drukte
17:55 Een nieuw gaming-tv-programma
19:15 De gemeenste brief van de week
28:20 Martin de stormchaser
34:20 GTA 6-prijzendiscussie
44:50 GTA 6 op de Xbox Series S
49:05 Rechtszaken tegen RAM-prijzen
51:15 Wat wil je van de PS6?
59:30 Martins weekend
01:02:25 Simon heeft Pragmata gespeeld
01:08:50 En Dead or Alive 6: Last Round
01:18:10 Games van juli
01:20:55 Japan-plannen
01:23:40 Outro
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