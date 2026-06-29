De PlayStation 6 zou wel eens 1000 euro of meer kunnen gaan kosten. Uit gelekte informatie blijkt dat de componenten in de PlayStation 6 bij elkaar al zo'n 960 dollar kosten.

Deze gelekte info komt voor de over het algemeen zeer betrouwbare hardware-insider Kepler_L2. Eerder dit jaar had hij het nog over 760 dollar aan componenten om de nog onaangekondigde PlayStation 6-console mee samen te stellen, maar door de huidige prijsstijgingen van diverse componenten als opslag en geheugen zou het bedrag nu dus op 960 dollar (omgerekend 841 euro) kunnen komen.

Sony wil niet ver onder productieprijs zitten

De website Insider Gaming analyseert op basis van deze informatie dat de consumentenprijs van de PlayStation 6 boven de 1000 dollar - en waarschijnlijk dus ook boven de 1000 euro - kan komen. Uit een recent gesprek met investeerders (via VGC) heeft Sony namelijk laten weten dat het bedrijf niet van plan is om hardware ver onder de productieprijs te verkopen.

Daar komt bij dat de komende maanden tot jaren de prijs voor componenten naar verwachting nog verder stijgt. Dit heeft alles te maken met de populariteit van AI en de componenten die nodig zijn om servers voor AI te creëren. Met dit alles in het achterhoofd is het dan ook aanneembaar dat de PS6 minstens 1000 euro gaat kosten.

Wanneer komt de PlayStation 6 uit?

Een releasedatum van de PlayStation 6 is nog niet bekend, omdat de console nog helemaal niet is aangekondigd. Dezelfde insider die hierboven wordt aangehaald claimt in ieder geval dat Sony's oorspronkelijke plan om de console in 2027 uit te brengen, ongewijzigd lijkt.

© Sony

Velen speculeerden de afgelopen tijd dat Sony de release van de PS6 mogelijk uitstelt om zo de situatie rondom duurdere componenten te vermijden. Dit heeft echter meerdere nadelen. Ten eerste is het niet bekend wanneer de prijzen weer omlaag gaan - als dat ooit al gebeurd - en ten tweede zorgt dat er voor dat de gekozen hardware met elk uitstel veroudert. Als de PlayStation 6 dan pas in 2028 of zelfs later uit zou komen, zou de console al achterlopen op de doorontwikkelde technologie binnen de industrie.

PlayStation 6-handheld

Mogelijk werkt Sony echter wel aan een andere oplossing voor gamers die goedkoper uit willen zijn. Er gaan al geruime tijd geruchten over een handheld of hybride console die naast de PlayStation 6 uit zou moeten komen. Aangezien dit apparaat minder krachtig zou worden dan de PS6, zou deze goedkoper uit kunnen vallen.

Ondanks de mindere kracht zou het toch mogelijk zijn om de nieuwste games op deze handheld te spelen. Sony biedt al een tijdje een Power Save-modus voor diverse games aan. Officieel is dit om minder stroom te verbruiken en games daarmee met iets minder details af te spelen, maar dit zou indirect ook een test kunnen zijn om deze spellen klaar te stomen voor handheldgebruik.

PlayStation 6 en Project Helix