Dat de PlayStation 6 in aantocht is, is zo zeker als de opkomst van de zon. Wat minder voor de hand ligt, is een PlayStation-handheld die in tandem met de PS6 werkt en verschijnt. Hardnekkige geruchten wijzen er echter op dat dit wel degelijk gaat gebeuren, en alle informatie rondom dit apparaat vind je in dit artikel.

Dit artikel is bijgewerkt op 30 april.

In contrast met de PlayStation 6 zelf is het bestaan van de bijbehorende handheld minder zeker. Alle officiële informatie en geruchten rondom de PS6-console lees je in dit overzicht .

Releasedatum van de handheld

De geruchten gaan dat Sony met een PlayStation-handheld komt tegelijk met - of rondom - de PlayStation 6-release. Huidige schattingen stellen dat dit rond het einde van 2027 of ergens in 2028 is, al wordt uitstel niet uitgesloten.

Wat voor apparaat is het?

In plaats van een blok dat je naast de televisie neerzet, zoals de PlayStation 5, is een handheld in principe overal mee naartoe te nemen. Compacter, met een ingebouwd scherm en controller. Denk aan de hybride Switch (en Switch 2) die je zowel mee kunt nemen als aan de televisie aan kunt sluiten. De PS6-handheld zou dit ook moeten kunnen.

© Nintendo

De bedoeling zou zijn dat de PS6-console en -handheld nauw met elkaar samenwerken om een nieuwe PlayStation-ervaring te bieden. Volgens Bloomberg , een platform dat rapporteert over verschillende economische sectoren, is het dan ook de bedoeling dat Sony's handheld de concurrentie aangaat met de Nintendo Switch 2. Het bedrijf wil onder andere zijn bereik vergroten met dit nieuwe apparaat.

Volgens de tech-YouTuber Moore's Law is Dead , die bewezen contacten heeft in de techcomponentenwereld, kijkt Sony in wel meer aspecten af bij Nintendo. Zo zou de handheld door middel van een 'dock' verbonden kunnen worden aan een televisie om games op een groter scherm te kunnen spelen. De handheld is dus niet een aanvulling op de PlayStation 5, zoals de PlayStation Portal dat is met diens streamingcapaciteit, maar een op zichzelf staand apparaat.

Specificaties van de PS6-handheld

Als de handheld samen met de PlayStation 6 moet verschijnen, is de verwachting dus ook dat het apparaat games van de console af moet kunnen spelen. Verder beweert Moore’s Law is Dead dat de handheld in de eerder genoemde dock krachtiger is dan een PlayStation 5-console, al stellen andere bronnen iets anders.

De ingewijde KeplerL2 , die gezien wordt als zeer betrouwbaar op het gebied van AMD-technologie, heeft op het forum ResetEra gezegd dat het apparaat niet zo sterk wordt als een PlayStation 5. Desalniettemin kan de handheld schijnbaar wel PS5- én PS4-games afspelen, maar met een lagere resolutie en framerate.

© Sony

Dit wekt vragen op over hoe de PS6-handheld samen moet werken met de PlayStation 6 zelf, maar antwoorden blijven momenteel nog uit. Misschien dat er ook gebruikgemaakt wordt van de streamingtechnologie van de PlayStation Portal?

Over de PS6-handheld heeft Moore's Law is Dead een aantal mogelijke hardwarespecificaties gedeeld, die we hieronder op een rijtje zetten.

Complete chip zou als één object van 3 nanometer worden geproduceerd

De handheld is backward compatibel met PS5 en PS4

Inclusief MicroSD- en M.2 SSD-opening, haptische feedback, twee microfoons en touchscreen

De USB-C-opening heeft video-out mogelijkheid

15W TBP Vier Zen 6c cores

12-20 RDNA 5 Compute Units van 1.6-2GHz

128-bit bus met LPDDR5X-7500+

'Rasterisation Performance' is schijnbaar ongeveer de helft van de PS5, al zou de ray tracing wel beter zijn

Met bovenstaande specificaties zou de handheld krachtiger zijn dan de ROG (Xbox) Ally X, al stelt de Moore’s Law is Dead dat dit model niet gezien wordt als een krachtpatser. Desondanks zou het dus games van het kaliber Halo: Infinite, Arc Raiders en Forza Horizon 5 af moeten kunnen spelen.

Samenhang met de PlayStation 6

Voordat de geruchten rondom een nieuwe PlayStation-handheld opdoken, bracht KeplerL2 al naar buiten dat Sony mogelijk aan twee verschillende apparaten werkte. Toen werd gedacht dat het ging om een krachtige console en een eventuele budgetversie, zoals Microsoft deed met de Xbox Series X en S.

© Microsoft

Hij kwam er namelijk achter dat het bedrijf twee SoC's (system-on-a-chip) ontwikkelde, terwijl je er voor een nieuwe console maar eentje nodig hebt. Een SoC is een soort schakeling die alle componenten van een apparaat (in dit geval een console) samenvoegt in de behuizing van een enkele chip. Het is goed mogelijk dat de tweede SoC dus bedoeld is voor de PS6-handheld.

Een andere mogelijke hint is de in 2025 toegevoegde 'power saver'-modus voor PlayStation 5. Die modus laat de console tijdens het spelen van sommige games de helft minder stroom verbruiken, wat volgens tech-experts van Digital Foundry past bij het stroomverbruik van de vermeende SoC van de PlayStation-handheld.

Wat mag zo’n handheld gaan kosten?

Er is weinig met zekerheid te zeggen over de prijs van PlayStation 6 en de bijbehorende handheld, zeker gezien er veel onduidelijk is rondom de RAM-prijzen in komende jaren.

Moore’s Law is Dead heeft recent een schatting gemaakt op basis van de waarde van de hardware waarvan bekend is dat die gebruikt wordt voor het apparaat. Hij plaatst de handheld daarmee in een prijsklasse tussen de 500 en 700 dollar - tussen de 400 en 600 euro. Hieronder vind je een tabel van zijn berekening.

Eerdere PlayStation-handhelds

Zoals eerder al werd aangegeven is dit niet de eerste keer dat Sony zich op de handheldmarkt begeeft. Een aantal jaar geleden bracht het bedrijf de PlayStation Portal uit als aanvulling op de PS5-ervaring. Die handheld is er niet toe in staat om ‘zelf’ games af te spelen, maar maakt verbinding met je PlayStation 5 om zo games te streamen en weg van je televisie te kunnen spelen. Het is wel noodzakelijk dat je een internetverbinding hebt om met je console te verbinden, dus de Portal is geen op zichzelf staand apparaat.

© Sony

Sony heeft echter wel eerder ‘traditionele’ handhelds gemaakt, namelijk de PlayStation Portable (PSP) in 2005 en PlayStation Vita in 2011. Deze apparaten werden voorzien van exclusieve games en anderzijds aangepaste versies van PlayStation-console games. De Vita ondersteunde ook Remote Play met de PlayStation 4, zodat je - net als met de Portal - buiten de deur verbinding kon maken met de console en door middel van streaming je games kon spelen.