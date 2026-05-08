Sony heeft laten weten dat het nog geen besluit heeft genomen over de releasedatum of prijs van de PlayStation 6-console. Dit vanwege de stijgende RAM-prijzen door de tekorten.

Dat meldde ceo Hiroki Totoki in gesprek met investeerders na het bekendmaken van de kwartaalcijfers van het bedrijf. "Kijkende naar de huidige omstandigheden verwachten we dat de kosten voor geheugen ook in fiscaal jaar 2027 erg hoog liggen, want er zal nog altijd een tekort zijn. Met dat in het achterhoofd moeten we voorzichtig nadenken over onze volgende stappen."

De huidige RAM-tekorten komen door de enorme populariteit van AI. Om kunstmatige intelligentie draaiende te houden voor de vele miljoenen mensen die het gebruiken, zijn er grote datacenters nodig die ook RAM nodig hebben. Diverse techproducten voor consumenten zijn daar de dupe van. Ook stijgen de prijzen van veel van deze producten, waaronder onlangs de PlayStation 5 en aankomende september de Switch 2.

Totoki vervolgde over de releaseplannen van de PlayStation 6: "We hebben nog niet besloten wanneer we de nieuwe console uitbrengen, of welke prijs we er voor gaan vragen. We willen eerst de markt goed observeren."