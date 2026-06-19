Rockstar Games heeft bij het aankondigen van de pre-order-datum van Grand Theft Auto 6 ook een korte nieuwe video op de website van de game geplaatst waarin de skyline van Vice City te zien is.

De video wordt automatisch afgespeeld op de website van de game, maar mensen hebben de beelden logischerwijs in een aparte video gegooid en die online gedeeld. Hieronder zijn de beelden dan ook te zien.

Daarmee krijgen mensen een nieuwe blik op Vice City en het water dat langs de stad loopt. Er zijn daarbij veel wolkenkrabbers te zien, en fans prijzen de hoeveelheid details in de beelden. Het gaat daarbij waarschijnlijk maar om een klein gedeelte van de spelwereld.

Pre-orders zijn nu geopend

Gisteren kondigden Rockstar Games en Take-Two Interactive na een lange tijd stilte de pre-order-datum van Grand Theft Auto 6 aan. De game is vanaf 25 juni te reserveren voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Hoeveel het spel gaat kosten is niet bekend, maar daarmee lijkt de eerder aangekondigde releasedatum van 19 november vast te staan.

Boxart van de game te zien

Ook werd de boxart van de game onthuld. Die is ingedeeld zoals de meeste voorgaande Grand Theft Auto-games, met losse 'vakjes' waarin diverse personages en voertuigen zijn te zien. Naast hoofdpersonages Lucia en Jason zijn ook de personages Raul Bautista en Boobie Ike afgebeeld.

Wanneer verschijnt de nieuwe trailer?

Vooralsnog wachten fans met smart op een nieuwe volledige trailer van de game. Men hoopt dat deze op of voor 25 juni verschijnt, om zo mensen nog meer aan te zetten de game te reserveren. Vooralsnog is echter niets bevestigd.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt zoals gezegd op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.