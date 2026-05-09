Mina the Hollower, de nieuwe game van Shovel Knight-ontwikkelaar Yacht Club Games, heeft een releasedatum gekregen: het spel verschijnt op 29 mei.

Dat heeft de ontwikkelaar eerder deze week aangekondigd. De game gaat rond de 20 euro kosten en verschijnt op Nintendo Switch 1 en Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc (via Steam, GOG en Humble Store). De PS4- en Xbox One-versies zijn geannuleerd. Het spel had eigenlijk al vorig jaar uit moeten komen, maar werd uitgesteld.

Mina the Hollower draait om de titulaire muis, die in deze adventuregame met haar zweep Nightstar en andere wapens het opneemt tegen allerlei monsters. De camera bekijkt de actie daarbij van bovenaf. Spelers kunnen zogeheten Trinkets verzamelen en selecteren om een eigen speelstijl te creëren.