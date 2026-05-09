Een van de grootste pijnpunten van de Nintendo Switch is met diens opvolger, de Nintendo Switch 2, (gedeeltelijk) verholpen. De 32 GB aan opslagruimte van de originele console is uitgebreid naar 256 GB, waardoor je nu veel meer games op het apparaat kwijt kunt.
Dat is de bedoeling tenminste. De realiteit is echter dat games ook op de Switch 2 groter zijn. Mario Kart World neemt 21,9 GB van je opslag in beslag, Donkey Kong Bananza is wat schappelijker met 8,5 GB, maar third-party-titels als Assassin’s Creed Shadows en Final Fantasy 7 Remake slurpen doodleuk 65,6 GB en 90,4 GB van je opslagruimte op.
Gelukkig maar dus, dat die ruimte ook op de Switch 2 kan worden uitgebreid, met de kanttekening dat je hier alleen micro-sd Express-kaarten voor kunt gebruiken. Dit is een opvallend verschil met de originele Switch, waarop alle typen micro-sd-kaarten werken.
De beste micro-sd Express-kaarten voor de Nintendo Switch 2
Goed, om de opslag van je Switch 2 uit te breiden heb je dus een micro-sd Express-kaart nodig. Om zeker te weten dat je de juiste soort kaart in huis haalt hebben we hier een aantal winkels verzameld die de kaarten verkopen en voor je op een rijtje gezet.
Momenteel zijn micro-sd Express-kaarten, ondanks de huidige RAM- en geheugencrisis, nog redelijk geprijsd.
SanDisk SanDisk Express 128 GB MicroSDXC UHS-I Memory Card
SanDisk SanDisk Express 256GB MicroSDXC UHS-I - 880MB/s Read - 650MB/s Write
Overig:
- Samsung Nintendo Switch 2 MicroSD Card 256 GB - 53,- euro
- Lexar 512GB Micro SD Play Pro - 169,- euro
- Lexar 1 TB Micro SD Play Pro - 320,- euro
Zo installeer je een micro-sd Express-kaart in je Switch 2
Waar je met de PlayStation 5 je console open moet schroeven om de opslag uit te breiden, gaat dat op de Switch 2 een stuk makkelijker. Wanneer je de console in de hand houdt, kun je de u-vormige kickstand aan de achterkant uitklappen. Rechtsboven de luchtuitlaat aan de rechterkant zit een micro-sd slot, waar je de Express-kaart in kunt klikken.
Het verschil met de Switch 1
Zelfs Nintendo-games lijken te groeien in hun bestandsgroottes, dus wat extra opslagruimte is geen overbodige luxe. Na een tijdje is de harde schijf daarentegen vol, dus om al het gepuzzel met games verwijderen weg te nemen is het mogelijk om een micro-sd Express-kaartje in je Switch 2 te steken. En ja, dat moet ook echt een Express-kaartje zijn.
Op de Nintendo Switch, Switch Oled en Switch Lite kun je het geheugen uitbreiden met een micro-sd-kaart. Het gebruik van een Express-kaart is daarop mogelijk, maar niet vereist. De opslag van de Nintendo Switch leest en schrijft namelijk een stuk trager dan die van de Switch 2, wat een normale micro-sd-kaart prima kan bijbenen. De Switch 2 is daarentegen een stuk geavanceerder, en moet bijvoorbeeld de verschillende zones van Mario Kart World in een mum van tijd kunnen inladen.
Waarom zijn microSD Express-kaarten nodig?
Bovenstaande is overigens ook waarom sommige ‘fysieke’ games op de Nintendo Switch 2 op zogenaamde game-key cards staan. Naast dat deze goedkoper zijn om te produceren, zorgt een directe download op een console - of bijbehorend micro-sd Express-kaartje - ervoor dat de Switch 2 data sneller kan verwerken, en games dus soepeler draaien.
Zeker met grote, intense games als Star Wars Outlaws en Final Fantasy 7 Remake kan het dus echt voordeliger zijn om de game op de interne opslag van de Switch 2 te houden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Star Wars Outlaws op de console, volgens ontwikkelaar Rob Bantin.
Hoe werken microSD Express-kaarten precies?
Om dergelijke snelheid ook met een micro-sd-kaart te waarborgen kun je dus alleen games downloaden op een micro-sd Express-kaart. Die zijn namelijk ontworpen voor hogere snelheden dan traditionele micro-sd-kaarten – tot 985 mbps.
Om even technisch te worden: het voordeel van micro-sd Express-kaarten is dat ze zich ‘verbinden’ met de opslag-interface (PCI Express of NVMe) van de console, en daarom in theorie toegang hebben tot dezelfde bandbreedte als de interne opslag.
Dat betekent dat het versturen van data uit zowel de console als de sd-kaart met dezelfde snelheid gaat, wat performance-problemen voorkomt. Het is geen gegeven dat het precies zo snel gaat, maar met een Express-kaart kom je er wel flink bij in de buurt. Bij Engadget zijn meerdere Express-kaarten getest, en hoewel er bij sommige laadtijden een verschil van een paar seconden gemeten werd, is dat waarschijnlijk verwaarloosbaar voor de meesten.
Het is dan ook niet mogelijk om een geïnstalleerde game op de micro-sd-kaart te laden op de Switch 2. Savedata wordt er ook niet opgeslagen. De ‘gewone’ sd-kaarten kunnen overigens wel gebruikt worden om bijvoorbeeld screenshots en dergelijke captures op te zetten en te bekijken. Verder zijn ze op de Switch 2 echter nergens goed voor.