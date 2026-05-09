De Nintendo Switch 2 is nu al een poosje uit, en waarschijnlijk raakt de opslag van je console ondertussen steeds voller. Op de Switch 2 kun je dit alleen uitbreiden met een micro-sd Express kaart, een iets ander model micro-sd dan je wellicht gewend bent. Waar je deze Express-kaartjes scoort en hoe ze werken zetten we voor je uiteen in dit artikel.

Een van de grootste pijnpunten van de Nintendo Switch is met diens opvolger, de Nintendo Switch 2, (gedeeltelijk) verholpen. De 32 GB aan opslagruimte van de originele console is uitgebreid naar 256 GB, waardoor je nu veel meer games op het apparaat kwijt kunt.

Dat is de bedoeling tenminste. De realiteit is echter dat games ook op de Switch 2 groter zijn. Mario Kart World neemt 21,9 GB van je opslag in beslag, Donkey Kong Bananza is wat schappelijker met 8,5 GB, maar third-party-titels als Assassin’s Creed Shadows en Final Fantasy 7 Remake slurpen doodleuk 65,6 GB en 90,4 GB van je opslagruimte op.

Gelukkig maar dus, dat die ruimte ook op de Switch 2 kan worden uitgebreid, met de kanttekening dat je hier alleen micro-sd Express-kaarten voor kunt gebruiken. Dit is een opvallend verschil met de originele Switch, waarop alle typen micro-sd-kaarten werken.

De beste micro-sd Express-kaarten voor de Nintendo Switch 2

Goed, om de opslag van je Switch 2 uit te breiden heb je dus een micro-sd Express-kaart nodig. Om zeker te weten dat je de juiste soort kaart in huis haalt hebben we hier een aantal winkels verzameld die de kaarten verkopen en voor je op een rijtje gezet.

Momenteel zijn micro-sd Express-kaarten, ondanks de huidige RAM- en geheugencrisis, nog redelijk geprijsd.

Kieskeurig.nl SanDisk SanDisk Express 128 GB MicroSDXC UHS-I Memory Card bol. Beste prijs € 55,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 55,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product Coolblue.nl - TweedeKans € 63,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

Kieskeurig.nl SanDisk SanDisk Express 256GB MicroSDXC UHS-I - 880MB/s Read - 650MB/s Write Saake shop Beste prijs € 64,95 Vandaag besteld voor 18:00, morgen in huis Bekijk product Amazon.nl € 69,90 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 69,90 Op voorraad Bekijk product

Overig:

Samsung Nintendo Switch 2 MicroSD Card 256 GB - 53,- euro

Lexar 512GB Micro SD Play Pro - 169,- euro

Lexar 1 TB Micro SD Play Pro - 320,- euro

Zo installeer je een micro-sd Express-kaart in je Switch 2

Waar je met de PlayStation 5 je console open moet schroeven om de opslag uit te breiden, gaat dat op de Switch 2 een stuk makkelijker. Wanneer je de console in de hand houdt, kun je de u-vormige kickstand aan de achterkant uitklappen. Rechtsboven de luchtuitlaat aan de rechterkant zit een micro-sd slot, waar je de Express-kaart in kunt klikken.

Het verschil met de Switch 1

Zelfs Nintendo-games lijken te groeien in hun bestandsgroottes, dus wat extra opslagruimte is geen overbodige luxe. Na een tijdje is de harde schijf daarentegen vol, dus om al het gepuzzel met games verwijderen weg te nemen is het mogelijk om een micro-sd Express-kaartje in je Switch 2 te steken. En ja, dat moet ook echt een Express-kaartje zijn.

Op de Nintendo Switch, Switch Oled en Switch Lite kun je het geheugen uitbreiden met een micro-sd-kaart. Het gebruik van een Express-kaart is daarop mogelijk, maar niet vereist. De opslag van de Nintendo Switch leest en schrijft namelijk een stuk trager dan die van de Switch 2, wat een normale micro-sd-kaart prima kan bijbenen. De Switch 2 is daarentegen een stuk geavanceerder, en moet bijvoorbeeld de verschillende zones van Mario Kart World in een mum van tijd kunnen inladen.

Waarom zijn microSD Express-kaarten nodig?

Bovenstaande is overigens ook waarom sommige ‘fysieke’ games op de Nintendo Switch 2 op zogenaamde game-key cards staan. Naast dat deze goedkoper zijn om te produceren, zorgt een directe download op een console - of bijbehorend micro-sd Express-kaartje - ervoor dat de Switch 2 data sneller kan verwerken, en games dus soepeler draaien.

Zeker met grote, intense games als Star Wars Outlaws en Final Fantasy 7 Remake kan het dus echt voordeliger zijn om de game op de interne opslag van de Switch 2 te houden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Star Wars Outlaws op de console, volgens ontwikkelaar Rob Bantin .

Hoe werken microSD Express-kaarten precies?

Om dergelijke snelheid ook met een micro-sd-kaart te waarborgen kun je dus alleen games downloaden op een micro-sd Express-kaart. Die zijn namelijk ontworpen voor hogere snelheden dan traditionele micro-sd-kaarten – tot 985 mbps.

Om even technisch te worden: het voordeel van micro-sd Express-kaarten is dat ze zich ‘verbinden’ met de opslag-interface (PCI Express of NVMe) van de console, en daarom in theorie toegang hebben tot dezelfde bandbreedte als de interne opslag.

Dat betekent dat het versturen van data uit zowel de console als de sd-kaart met dezelfde snelheid gaat, wat performance-problemen voorkomt. Het is geen gegeven dat het precies zo snel gaat, maar met een Express-kaart kom je er wel flink bij in de buurt. Bij Engadget zijn meerdere Express-kaarten getest, en hoewel er bij sommige laadtijden een verschil van een paar seconden gemeten werd, is dat waarschijnlijk verwaarloosbaar voor de meesten.