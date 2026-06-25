00:00 Intro
04:45 Inhoudsopgave
06:00 PU-sokken (Brief 1)
10:35 GTA 6
17:25 One Piece (Brief 2)
25:10 Steam Machine
36:25 Star Fox-review
42:55 Power Unlimited-covers
48:20 Martin kijkt het WK
50:40 Simon kijkt series
56:20 Laatste oproepen
58:20 Outro
Je kan ook de podcast beluisteren hieronder of via deze link!
Kieskeurig.nl
Sony
Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition - 1TB - Black/White
Bekijk product
€ 590,92
Amazon Marketplace
Sony
Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition - 1TB - Black/White
Bekijk product
€ 590,92
Amazon Marketplace
Square Enix
Square Enix Life is Strange: Double Exposure - PS5
Bekijk product
€ 31,99
Nedgame
Ubisoft
Ubisoft Assassin's Creed Shadows PS5 - Standard Edition - Blu-ray - EAN: 3307216292654
Bekijk product
€ 41,99
Nedgame