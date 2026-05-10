We hebben het allemaal gezien: Nintendo heeft een nieuwe Star Fox-game aangekondigd, met modernere, realistischere ontwerpen voor de Star Fox Mercenary Squad. Wat je daar ook van vindt: deze ontwerpen lijken veel meer op de poppen die gebruikt werden om de box-art van de originele Star Fox te maken. Wat er vervolgens met die poppen is gebeurd, is toevallig vrij recent bekendgemaakt.

Het gaat om de poppen van Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi en Slippy Toad, die allemaal opnieuw te zien zijn in het aankomende Star Fox , een remake van Star Fox 64 - de game die in Europa bekendstaat als Lylat Wars. Die komt op 25 juni uit.

Al zodra ik de nieuwe ontwerpen zag kreeg ik het idee dat Nintendo deze dichterbij het uiterlijk van de originele poppen wil brengen, al is dat ietwat verwarrend na het scherpere, meer cartoon-achtige uiterlijk van Fox McCloud in de Super Mario Galaxy Movie van afgelopen april.

Voor de box-art en Japanse video-advertenties voor de originele Star Fox-game op de SNES uit 1993 werden dus fysieke poppen gemaakt, die gefotografeerd zijn voor op het doosje. Uit onderzoek van het platform Time Extension dat op 27 april werd gepubliceerd en op 1 april is bijgewerkt, blijkt helaas dat de poppen uiteindelijk geheel vernietigd zijn.

De link tussen Star Fox en Godzilla

Schijnbaar zijn de poppen vrij snel na het filmen van de advertenties en het schieten van verder promotiemateriaal vernietigd, al zou dat schijnbaar sowieso snel gebeurd zijn. Shirogumi, de studio die de commercials en dus poppen verzorgde en tevens het bedrijf achter de films Godzilla Minus One en het aankomende Godzilla Minus Zero, heeft namelijk aan Time Extension laten weten dat de poppen gemaakt zijn van rubber waar veren en vacht aan is geplakt. Ze zouden dus van zichzelf al snel verslechterd zijn.

Takashi Yamazaki, de regisseur van de eerder genoemde Godzilla-films, heeft overigens zelf met de poppen gewerkt, zoals te zien is op een foto waar hij de Fox McCloud-pop vasthoudt. Hij stelt daarbij in een recente tweet dat er maar één set van de poppen is gemaakt, en dat er een langere commercial mee was geschoten die helaas nooit is uitgezonden. Frames uit de bewegende beelden die zijn geschoten zijn volgens hem gebruikt om de box-art te maken.

“Als ik het me goed herinner, maakten we foto’s van de bewegende poppen uit de commercial, en hebben we die toen aangepast voor de verpakking en poster. Volgens mij gebruikten we Macs met Photoshop, waarin we de 2K-afbeeldingen van elkaar losmaakten om te verwerken, en ze vervolgens samen te voegen.”

Het geannuleerde Star Fox Armada

Het is opvallend, gezien Dylan Cuthbert - een van de programmeurs van de game - eerder stelde de poppen nog te hebben gezien in 2011. Dat zou in een opslagruimte van Nintendo geweest zijn, maar Cuthbert geeft ook aan dat de details een beetje vaag zijn. Waarschijnlijk waren het dus niet de originele Star Fox-poppen.

Er vlogen wel ideeën rond bij Nintendo over Star Fox Armada, een Wii U-game waarin ‘pop-achtige beelden’ gebruikt zouden worden om de Mercenary Squad weer te geven (via Did You Know Gaming? ). Een soort crossover tussen Star Fox en Fantastic Mr. Fox, dus.

Een voormalige medewerker genaamd Eric Kozlowsky van Retro Studios - bekend van Donkey Kong Country: Returns en de Metroid Prime-spellen - pitchte het idee. Armada zou een vervolg zijn geweest op Star Fox 64, waarin spelers Corneria opnieuw op zouden bouwen na de gebeurtenissen van de Nintendo 64-game. Er zou ook een grote focus zijn geweest op online multiplayer.

Nieuwe Star Fox op de Nintendo Switch 2

Goed, Nintendo brengt dus een remake van de Nintendo 64-game uit op 25 juni, met bijgewerkte graphics terwijl de rest van de game in principe hetzelfde speelt. Hoewel ik een groot fan ben van stop-motion en ik dus direct opmerkte wat Nintendo met deze nieuwe ontwerpen probeert te doen, vergt de uiteindelijke uitwerking nog wat gewenning.