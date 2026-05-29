Windows 11 heeft de taakbalk een nieuw uiterlijk gegeven, maar er zijn ook een aantal minder bekende functies toegevoegd. Sommige opties zijn goed verstopt in instellingen- of contextmenu's. In dit artikel tonen we hoe je die verborgen mogelijkheden ontdekt en meteen in je dagelijkse werk benut.

Dit is de taakbalk

De taakbalk werd geïntroduceerd om snel actieve programma's te beheren. Met Windows 11 koos Microsoft ervoor om deze balk met een moderne code volledig opnieuw op te bouwen. In vergelijking met de oude versie ontbreken nog een aantal mogelijkheden, zoals de optie om de taakbalk te vergroten en te verkleinen en de manier waarop je de taakbalk verplaatst. Windows 11 ondersteunt nog niet de sleep-en-neerzetfunctie van Windows 10 waarmee je pictogrammen op de taakbalk plaatste. Als alternatief moet je naar het startmenu en met de rechtermuisknop op de gewenste app klikken om vervolgens de optie Vastmaken aan taakbalk te selecteren. Toch is de gebruikersinterface verbeterd en meer aanpasbaar dan veel gebruikers denken.

Sneltoetsen op basis van de volgorde

Sneltoetsen zorgen ervoor dat je apps kunt starten zonder je vingers van het toetsenbord te halen. Dat geldt ook voor het rechtstreeks starten van vastgepinde applicaties vanuit de taakbalk in Windows 11.

Bekijk de volgorde van de apps in de taakbalk. Elke app die aan de taakbalk is vastgemaakt, krijgt een volgnummer. Als je de Win-toets samen met een cijfertoets indrukt, wordt de betreffende app meteen geopend. Het gaat om de cijfers bovenaan het toetsenbord, niet om die van het numerieke blok.

Wanneer je bijvoorbeeld Windows-toets+4 indrukt, opent de vierde app in de volgorde van de vastgepinde applicaties op de taakbalk. Windows-toets+6 opent de zesde app, enzovoort. Windows-toets+Shift+cijfer opent een nieuwe instantie van die app. Je kunt die volgorde eenvoudig aanpassen door pictogrammen met de muis naar links of rechts te slepen. Zo plaats je je belangrijkste apps op de eerste posities, zodat je ze ook via het toetsenbord sneller kunt openen. Je kunt ook Windows-toets+T gebruiken om de taakbalk te selecteren. Door Windows-toets+T herhaaldelijk in te drukken, verspringt de selectie telkens naar het volgende pictogram.

Als er meer dan 9 pictogrammen zijn, selecteert Windows-toets+0 het tiende pictogram.

Apps geforceerd afsluiten via de jump list

De meeste programma's in Windows 11 hebben een jumplist met recente bestanden of veelgebruikte opdrachten. Normaal open je die met een rechtermuisklik op een pictogram in de taakbalk. Maar er bestaat ook een snellere manier: druk Windows-toets+Alt+nummer. Zo opent Windows-toets+Alt+1 de jumplist van het eerste taakbalkpictogram.

Nog een interessante mogelijkheid is dat je een extra optie aan deze jumplist kunt toevoegen om een app geforceerd af te sluiten: Taak beëindigen. Om deze functie toe te voegen, ga je via Windows-toets+I naar Systeem / Geavanceerd en schakel je de optie Taak beëindigen in. Daarna verschijnt in de jumplist van actieve apps de extra opdracht Taak beëindigen. Deze functie doet meer dan alleen het venster van de actieve toepassing sluiten. Hij zorgt ervoor dat de app volledig wordt afgesloten. Dat kan handig zijn wanneer een programma niet meer reageert. Je hoeft dan niet eerst Taakbeheer te openen om het proces handmatig te beëindigen.

Voeg de optie Taak beëindigen toe aan de jumplist.

Ruim overbodige knoppen op Waarschijnlijk staan ook bij jou een aantal knoppen in de taakbalk die je nooit gebruikt. Links vind je bijvoorbeeld de widgetknop, die nieuws en andere updates toont. Aan de rechterkant staat op veel systemen de Microsoft Copilot-knop, waar je misschien nooit om gevraagd hebt. En een beetje verder staat een brede zoekbalk. De taakbalk wordt overzichtelijker wanneer je overbodige functies verwijdert. Hij oogt dan strakker en je krijgt meer ruimte om pictogrammen vast te maken van apps die je wél gebruikt. Om ongewenste functies te verbergen, klik je met de rechtermuisknop op een lege ruimte in de taakbalk en kies je Taakbalkinstellingen. Daar kun je bijvoorbeeld aangeven dat je alleen het zoekpictogram wilt zien in plaats van het brede zoekvak. Ook kun je Widgets uitschakelen. Op sommige systemen kun je in Taakbalkitems ook Copilot uitschakelen. Zie je die mogelijkheid niet, open dan met Windows-toets+I de Instellingen en ga naar Persoonlijke instellingen / Taakbalk. Daar kun je het Copilot-pictogram uitschakelen. Hiermee verdwijnt het pictogram alleen uit de taakbalk. De functie zelf blijft aanwezig in Windows, maar is niet langer zichtbaar. Verschijnt de optie Copilot niet in de taakbalkinstellingen, dan is de functie op die pc niet actief of gebruikt Windows een versie waarin Copilot als aparte app wordt geïnstalleerd.

Wil je de Taakweergave en de widgets zien?

Schakel het batterijpercentage in

Een nieuwe functie in Windows 11 is de mogelijkheid om de batterijstatus als percentage weer te geven. Deze zichtbare indicatie is geïnspireerd op mobiele besturingssystemen, waar deze optie al langer bestaat. Om dit in te schakelen, druk je op Windows-toets+I om de Instellingen te openen. Ga vervolgens naar Systeem / Aan/uit en accu. Daar kun je het batterijpercentage in- of uitschakelen, zodat je in de taakbalk meteen ziet hoeveel energie er nog beschikbaar is.

Voortaan zie je ook het batterijpercentage in de taakbalk.

Shift-klik en Ctrl-klik

Wanneer een programma geopend is en je opnieuw op het programmapictogram in de taakbalk klikt, wordt het actieve venster geminimaliseerd. Maar als je de Shift-toets ingedrukt houdt terwijl je op het pictogram klikt, wordt er een nieuw venster van die app geopend. Dit werkt perfect bij apps zoals Verkenner, browsers en Office-programma's.

Houd je de Ctrl-toets ingedrukt en klik je op het pictogram van een app in de taakbalk, dan blader je door alle geopende vensters van die toepassing. Dat komt van pas wanneer je bijvoorbeeld veel browservensters hebt geopend en er snel doorheen wilt schakelen.

Ten slotte kun je ook Shift en Ctrl tegelijk ingedrukt houden terwijl je op het pictogram van een app klikt. Daarmee start je de geselecteerde toepassing meteen als beheerder.

Klik met Shift en Ctrl op een app-pictogram in de taakbalk om de app met beheerdersrechten te starten.

De smalste knop: Bureaublad weergeven Helemaal rechts op de taakbalk zit een kleine, smalle knop. Je moet goed kijken om hem te vinden. Klik erop om alle vensters te minimaliseren en het bureaublad zichtbaar te maken. Klik er nog een keer op om alle geopende vensters weer terug te zetten.

Klik op deze knop om alle geopende vensters te verbergen.

Beheer systeemvakpictogrammen

In het systeemvak, rechts in de taakbalk, plaatsen veel programma's kleine pictogrammen. Denk aan cloudopslag, chatapps, beveiligingssoftware of hulpprogramma's van hardware. Om te voorkomen dat het systeemvak snel vol raakt, verbergt Windows een deel van deze pictogrammen achter het pijltje. Met de optie Andere systeemvakpictogrammen bepaal je zelf welke apps altijd zichtbaar blijven.

Open met Windows-toets+I de Instellingen en ga naar Persoonlijke instellingen / Taakbalk. Klik vervolgens op Andere systeemvakpictogrammen. In de lijst zie je alle apps die een pictogram in het systeemvak gebruiken. Zet de schakelaar aan bij de apps die je permanent naast de klok wilt zien. Zet je de schakelaar uit, dan verdwijnt het pictogram achter het pijltje en blijft de taakbalk overzichtelijk. Zo kun je belangrijke achtergrondapps in het oog houden en minder belangrijke netjes op de achtergrond laten.

Welke pictogrammen wil je in het systeemvak zien?

Niet alleen apps: ook mappen op de taakbalk

De meeste mensen gebruiken de taakbalk om favoriete apps vast te pinnen, maar je kunt hem ook gebruiken om bestanden en mappen snel beschikbaar te houden. Het vastmaken van mappen en bestanden verloopt echter niet zo eenvoudig als bij apps.

Klik daarom eerst met de rechtermuisknop op een map of bestand en kies Meer opties weergeven / Kopiëren naar / Bureaublad (snelkoppeling maken). Klik daarna met de rechtermuisknop op de gemaakte snelkoppeling op het bureaublad en kies Eigenschappen. Ga naar het tabblad Snelkoppeling.

In het veld Doel plaats je vóór het bestaande pad het woord explorer, gevolgd door een spatie. Bijvoorbeeld: explorer "C:\Users\dirks\Documenten\Project". Klik vervolgens op Toepassen. Hierdoor krijgt de snelkoppeling het pictogram van Windows Verkenner. Om hem visueel gemakkelijker te herkennen, kun je eventueel ook een ander pictogram kiezen.

Klik daarna met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kies Meer opties weergeven / Aan taakbalk vastmaken. Het bestand of de map verschijnt nu op de taakbalk naast de apps die je daar hebt geplaatst. Op dezelfde manier kun je bijna alles aan de taakbalk vastmaken, zoals een snelkoppeling naar een website of naar een schijfstation.

Ook mappen, bestanden en websites kun je aan de taakbalk vastmaken.

Pas het gedrag van de taakbalk aan In Windows 11 is er een aparte sectie om het gedrag van de taakbalk aan te passen. Je klikt met de rechtermuisknop op de taakbalk om de Taakbalkinstellingen te openen en daarna open je de groep Gedrag van taakbalk. Het eerste wat je hier kunt doen, is de uitlijning van de taakbalk aanpassen. Standaard staan alle pictogrammen gecentreerd, maar je kunt ze op deze plaats ook links uitlijnen. Hier kun je instellen dat je taakbalk automatisch wilt verbergen voor meer schermruimte. In dat geval schuift de taakbalk tevoorschijn als je de muisaanwijzer naar de onderkant van het scherm beweegt of wanneer je vanuit het taakbalkgebied omhoog sleept. Op dezelfde manier kun je hier de badges op taakbalkpictogrammen uitschakelen. En vind je het niet prettig dat pictogrammen in de taakbalk knipperen, dan haal je het vinkje weg bij Knipperen weergeven op taakbalk-apps. Wanneer je meer beeldschermen gebruikt, kun je de functie Mijn taakbalk weergeven op alle beeldschermen activeren.

Wil je de taakbalk automatisch verbergen en badges op de pictogrammen zien?

Hoewel er in oudere versies een registerhack bestond om de taakbalk bovenaan het scherm te plaatsen, werkt die in de meeste recente Windows-11-builds niet meer. Wil je de taakbalk toch bovenaan, links of rechts op het bureaublad zetten, dan is een betrouwbare oplossing de gratis tool ExplorerPatcher. ExplorerPatcher is een gratis, opensource-hulpprogramma dat klassieke taakbalkfuncties herstelt die Microsoft in Windows 11 heeft beperkt, zoals het verplaatsen van de taakbalk en het terugzetten van labels.

Na de installatie lijkt het misschien alsof er niets is veranderd, al kan de taakbalk er plots anders uitzien. De pictogrammen staan bijvoorbeeld niet langer gecentreerd, sommige knoppen lijken verdwenen en het contextmenu van de taakbalk ziet er anders uit. Dat komt doordat ExplorerPatcher automatisch een aantal taakbalkinstellingen wijzigt en overschakelt naar de Windows-10-taakbalkstijl. Dit kan verwarrend zijn als je niet weet dat de tool dit doet.

Je past deze instellingen eenvoudig aan door met de rechtermuisknop op de taakbalk te klikken en Eigenschappen te selecteren. In het onderdeel Taakbalk kun je onder meer de uitlijning van de pictogrammen wijzigen. Om de taakbalk bovenaan, links of rechts te positioneren, kies je bij Taakbalkstijl de optie Windows 10 (ExplorerPatcher). Vervolgens selecteer je bij Locatie van de primaire taakbalk op het scherm de gewenste positie: Onderkant, Bovenkant, Links of Rechts. Vergeet daarna niet onderaan op Herstart Verkenner te klikken, zodat de wijzigingen worden toegepast.

Met ExplorerPatcher plaats je de taakbalk bovenaan, links of rechts op het bureaublad.

Taakbalk groter of kleiner

In Windows 11 is er geen eenvoudige manier meer om de taakbalk te vergroten of te verkleinen. Het instellingenmenu om dit aan te passen, is verdwenen. Toch kan het nog steeds via een trucje in het register. Open eerst de register-editor via Start. Navigeer vervolgens naar de volgende locatie:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Klik in het rechterdeel van het venster ergens in de lege ruimte en kies Nieuw / DWORD (32-bits)-waarde. Er wordt nu een nieuwe vermelding toegevoegd onderaan de map Advanced. Hernoem deze naar TaskbarSi. Dubbelklik op TaskbarSi en voer in het veld Waardegegevens 0 in als je een kleinere taakbalk wilt en 2 als je een grotere wilt. 1 is de standaardoptie. Klik op de knop OK. Om de nieuwe grootte zichtbaar te maken, kun je Taakbeheer openen en Windows Verkenner opnieuw starten, of je start de pc gewoon opnieuw op. De taakbalk verschijnt daarna in de door jou gekozen grootte.

Met de waarde 0 voor TaskbarSi verklein je de taakbalk.