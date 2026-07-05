Deze week is Yum Yum Yoshi aangekondigd. Deze speelgoedversie van het personage uit de Super Mario- en Yoshi-games heeft een tong die net zoals de virtuele versie ver naar buiten schiet en fruit op kan pakken.

Nintendo bracht eerder al Yoshi-speelgoed uit dat een unieke feature had. Deze Yoshi kwam namelijk in een ei, die na een tijdje echt openbrak, waarna de Yoshi in kwestie er uit gehaald kon worden. In onderstaande video kun je dat speelgoed in actie zien.

Yoshi en zijn lange tong

Het nieuwe Yoshi-speelgoed heeft ook weer een originele invalshoek. Deze Yoshi kan namelijk net zoals in de games zijn lange tong uitsteken. Dat doe je door hem naar voren te laten leunen. Vervolgens kan de tong het bijgeleverde fruit oppakken.

De reacties online variëren van enthousiast tot verbaasd. Het feit dat dit speelgoed een werkende tong heeft, is niet geheel verrassend het onderwerp van vele - soms pikante - grappen. Desalniettemin is het speelgoed natuurlijk vooral op kinderen gericht.

Nintendo heeft laten weten dat het speelgoed ergens deze zomer uitkomt, maar details over een Nederlandse release zijn er op moment van schrijven nog niet. Het Britse Smyths Toys claimt in ieder geval dat ze het speelgoed vanaf 23 juli kunnen leveren, en daar gaat hij 29,99 Britse pond - omgerekend 34,99 euro - kosten.

Yoshi and the Mysterious Book

Mocht je Yoshi liever virtueel op je scherm getoverd zien worden, dan kun je sinds eerder dit jaar het spel Yoshi and the Mysterious Book voor de Switch 2 kopen. Hierin duikt Yoshi in een boek, waar hij allerlei vreemde wezens leert kennen die hij kan gebruiken om puzzels op te lossen.