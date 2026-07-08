De 'Pokéball met Trainer scènes'-set valt meteen op. Dat komt omdat het een replica van een Pokéball is, die ook nog eens geopend kan worden om een diorama te tonen. Zo is er het laboratorium van Professor Oak te zien, alsmede een buitenomgeving met pokémon als Pikachu en Eevee. De set, bestaande uit 2339 steentjes, kan hier gereserveerd worden en komt op 1 oktober uit voor 259,99 euro.