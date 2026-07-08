De 'Pokéball met Trainer scènes'-set valt meteen op. Dat komt omdat het een replica van een Pokéball is, die ook nog eens geopend kan worden om een diorama te tonen. Zo is er het laboratorium van Professor Oak te zien, alsmede een buitenomgeving met pokémon als Pikachu en Eevee. De set, bestaande uit 2339 steentjes, kan hier gereserveerd worden en komt op 1 oktober uit voor 259,99 euro.

De andere sets die zijn aangekondigd zijn de Grote minifiguur van Red (930 stenen, vanaf 1 oktober verkrijgbaar voor 79,99 euro), Rayquaza (1083 stenen, vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor 129,99 euro), Munchlax (757 stenen, vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor 69,99 euro) en Arcanine (1190 stenen, vanaf 1 augustus verkrijgbaar voor 99,99 euro).

Met deze vijf sets is het aanbod qua Lego Pokémon aanzienlijk uitgebreid. Eerder kwamen bijvoorbeeld Pikachu, Eevee en een set met Charizard, Venusaur en Blastoise beschikbaar.

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