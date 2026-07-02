Het lijkt er op dat er een nieuwe Metroid-game in de vorm van Metroid Ravenous naar Nintendo Switch 2 komt.

Het Braziliaanse Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft namelijk een document geüpload op de website voor leeftijdsclassificaties waarop deze naam genoemd werd. De vermelding werd kort daarna weer van de website afgehaald, maar natuurlijk heeft het zich al als een lopend vuurtje verspreid op internet.

Andere informatie viel overigens niet uit de vermelding te halen, behalve dat de game nu in productie zou zijn. Het is dus ook niet officieel bekend wat voor game het wordt en wanneer deze moet verschijnen.

Wat kan Metroid Ravenous zijn?

Het is echter niet heel moeilijk om bepaalde aannames te maken over Metroid Ravenous. Aangezien vorig jaar de 3D-game Metroid Prime 4 uitkwam, is het bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk dat het weer om een sidescroller gaat zoals de Switch-game Metroid Dread. Het is dan ook aanneembaar dat het om een vervolg op die game gaat, mogelijk zelfs weer ontwikkeld door MercurySteam.

In 2023 werd al gemeld dat MercurySteam aan twee onbekende games werkte. Eentje daarvan bleek Blades of Fire te zijn, en de andere game is nog altijd niet onthuld. Mogelijk gaat het dus om Metroid Ravenous.

Mogelijke remake van Super Metroid

Daar blijft het niet bij: er gaan ook al geruime tijd geruchten dat er nóg een Metroid-game in ontwikkeling is, en wel een remake op Super Metroid, de Super NES-game die wordt gezien als een van de beste delen binnen de franchise.

VGC-journalist Andy Robinson lijkt te hinten naar de komst van deze remake in een post op X, waarin hij meldt dat er meer dan één nieuwe Metroid-game op komst is. Wanneer beide games onthuld worden - als ze al bestaan - is echter niet bekend.

De Metroid-reeks