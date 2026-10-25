Wil je je eigen blog beginnen zonder je te verdiepen in ingewikkelde software? Met Tumblr maak je eenvoudig een weblog waarop je artikelen, foto's en video's kunt publiceren. Je kiest een ontwerp, richt je blog naar eigen smaak in en kunt meteen aan de slag. Dankzij de sociale functies van Tumblr kunnen andere gebruikers je berichten bovendien gemakkelijk ontdekken.

Tumblr is een laagdrempelig platform voor iedereen die wil bloggen. Je hebt geen hostingpakket of eigen domeinnaam nodig en hoeft niets te installeren. Maak een gratis account aan op en je kunt al snel je eerste artikel publiceren.

Waarom kiezen voor Tumblr?

Tumblr combineert een weblog met de mogelijkheden van een sociaal netwerk. Je kunt andere gebruikers volgen, hun berichten bekijken en interessante bijdragen op je eigen blog delen. Dat laatste heet rebloggen.



Je kunt op Tumblr over vrijwel ieder onderwerp bloggen. Je kunt bijvoorbeeld schrijven over je vakantieavonturen of een hobby, maar ook foto's, illustraties en andere creatieve projecten publiceren. Tumblr regelt de technische kant, zodat jij je kunt concentreren op de inhoud.

Tumblr of WordPress.com: wat past beter bij je? Ook met een gratis account bij WordPress.com kun je een eigen weblog beginnen. WordPress.com biedt meer mogelijkheden dan Tumblr en is daardoor ook geschikt voor professioneel gebruik. Je hebt meer opties om het uiterlijk en de navigatiemenu's aan te passen. Bovendien kun je er een volwaardige website met meerdere pagina's mee maken. Daar staat tegenover dat WordPress.com wat ingewikkelder is. Tumblr blinkt juist uit in eenvoud en is daardoor vooral geschikt voor beginners.



Wil je liever een uitgebreidere website bouwen? Lees dan ook hoe je met AI je eigen website maakt.

Een gratis Tumblr-account aanmaken

Op Tumblr zie je meteen enkele populaire blogs. Die zijn vaak Engelstalig, maar je kunt natuurlijk ook een Nederlandstalig weblog beginnen.



Klik onderaan op Registreren. Je kunt je aanmelden met een bestaand Google- of Apple-account of een nieuw account aanmaken. Kies in dat laatste geval Doorgaan met e-mailadres. Vul je e-mailadres in, typ tweemaal een sterk wachtwoord en klik op Volgende. Geef daarna je geboortedatum op en kies opnieuw Volgende. Open vervolgens je mailbox om je e-mailadres te verifiëren.

Met een Google- of Apple-account kun je je snel aanmelden bij Tumblr.

Een blognaam kiezen voor Tumblr

Daarna kies je een blognaam. Denk hier goed over na, want deze naam wordt onderdeel van je Tumblr-webadres. Andere gebruikers kunnen je blog bovendien onder deze naam vinden. Kies daarom iets dat bij het onderwerp past. Voor een persoonlijk weblog kun je bijvoorbeeld je eigen naam of een deel daarvan gebruiken.



Je kunt de blognaam later nog aanpassen. Vul bij Blognaam een passende naam in en klik op Registreren.

Kies een herkenbare blognaam zonder spaties.

Interessante onderwerpen en andere blogs volgen

Na het aanmaken van je account vraagt Tumblr welke onderwerpen je interesseren. Bloggers gebruiken tags om hun berichten in te delen. Als je zo'n tag volgt, verschijnen bijbehorende artikelen in je tijdlijn.



Tumblr stelt alvast enkele populaire tags voor, maar die zijn Engelstalig. Via het zoekveld bovenaan kun je ook Nederlandse tags vinden. Zoek bijvoorbeeld naar je favoriete voetbalclub, een hondenras of een vakantieland. Achter iedere zoekterm staat hoeveel volgers die heeft. Zo ontdek je meteen welke onderwerpen populair zijn. Selecteer minimaal vijf interessante onderwerpen en klik op Volgende.

Volg interessante onderwerpen om berichten van andere Tumblr-gebruikers te ontdekken.

Je Tumblr-blog bekijken via het dashboard

Na het aanmelden kom je in het dashboard van Tumblr terecht. Klik zo nodig linksboven op Home. Hier kun je berichten maken, andere blogs volgen en de belangrijkste instellingen beheren. Wil je zien hoe je eigen weblog eruitziet? Klik links op Account en kies de blognaam die je zojuist hebt ingesteld. Klik vervolgens rechts op Blog bekijken.



Je kunt ook rechtstreeks naar www.tumblr.com/<jouwblognaam> gaan. Dit is je eigen omgeving binnen Tumblr, die je helemaal naar eigen smaak kunt inrichten.

Je nieuwe Tumblr-blog is in het begin nog leeg.

Een hoofdafbeelding en avatar instellen

De standaardopmaak van Tumblr is vrij eenvoudig. Met een eigen hoofdafbeelding geef je je weblog meteen een persoonlijker uiterlijk. Open je blog en klik op de blauwe knop Bloginstellingen. Op de volgende pagina kies je bovenaan Weergave aanpassen. Klik op het kleine potlood bovenaan om een menu te openen en selecteer Kies een foto. Zoek op je computer een geschikte foto of illustratie en bevestig met Openen. Afhankelijk van de beeldverhouding kun je de afbeelding nog verplaatsen. Houd daarvoor de muisknop ingedrukt en beweeg over het beeld. Met de schuifregelaar zoom je in of uit. Tevreden met het resultaat? Klik rechtsboven op Klaar.



De hoofdafbeelding blijft boven je weblog staan en draagt bij aan de herkenbaarheid. Je kunt hem later altijd vervangen. Je kunt daarnaast een avatar instellen: de kleine, ronde profielafbeelding van je blog. Klik op het potloodje en kies Kies een foto om een afbeelding vanaf je computer te selecteren. Wil je liever geen avatar tonen, schakel dan Avatar weergeven uit.

Met een passende hoofdafbeelding maak je je weblog herkenbaar.

De kleuren van je Tumblr-blog aanpassen

Een nieuw Tumblr-weblog heeft standaard lichtblauwe accenten en een witte achtergrond. Je kunt die kleuren zelf aanpassen om je blog een eigen uitstraling te geven.



Klik op Accent om het kleurenpalet te openen. Gebruik de schuifregelaar en kies in het hoofdvak een geschikte tint. Weet je al precies welke kleur je wilt, dan kun je onderaan ook een kleurcode invoeren.



Klik vervolgens op Achtergrond en stel op dezelfde manier de achtergrondkleur in. Let erop dat je berichten goed leesbaar blijven. Een lichte achtergrond heeft daarom de voorkeur.

Pas de accent- en achtergrondkleur aan om je blog een eigen uitstraling te geven.

Een blogtitel en beschrijving toevoegen

Tijdens de registratie heb je al een blognaam gekozen. Daarnaast kun je een aparte titel instellen die direct onder de hoofdafbeelding verschijnt. Anders dan bij de blognaam mag je daarin ook spaties gebruiken.



Klik op het veld Naamloos en vul de gewenste titel in. Klik nogmaals in dit veld om het lettertype en de kleur te wijzigen. Wil je de titel verbergen, zet dan Titel weergeven uit.



Je kunt ook een beschrijving toevoegen waarin je vertelt waar je weblog over gaat. Heb je die niet nodig, klik dan op het tekstveld Beschrijving en schakel Beschrijving weergeven uit.

Loop meteen de overige instellingen na. Scrol omlaag en selecteer bij Taal de optie Nederlands, als je in het Nederlands gaat bloggen. Pas zo nodig ook de Tijdzone aan.



Scrol daarna helemaal naar boven en klik rechtsboven op Opslaan om je instellingen te bewaren.

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Een eigen domeinnaam voor Tumblr gebruiken Je weblog is standaard bereikbaar via een Tumblr-webadres (www.tumblr.com/jouwblognaam). Voor een hobbyblog is dat meestal prima, maar misschien wil je liever een eigen domeinnaam zonder verwijzing naar Tumblr. Dat is tegen betaling mogelijk. Hier zie je tussen welke extensies je allemaal kunt kiezen, zoals .com, .blog of .org. Helaas heeft Tumblr geen .nl-domeinnamen in de aanbieding. Overigens kun je alleen met een creditcard afrekenen.

Een eigen Tumblr-domeinnaam kost vanaf vijf dollar (ongeveer 4,27 euro) per jaar.

Je eerste blogbericht schrijven en opmaken

Nu je weblog is ingericht, kun je je eerste bericht publiceren. Dat doe je vanuit het dashboard van Tumblr, dat je altijd kunt openen via . Klik op Tekst om het bewerkvenster te openen. Geef je bericht een passende titel en schrijf vervolgens je artikel. Maak tijdens het schrijven regelmatig een nieuwe alinea met de Enter-toets. Dat maakt de tekst prettiger leesbaar.



Selecteer je een stuk tekst, dan verschijnt een kleine werkbalk met opmaakmogelijkheden. Hiermee kun je bijvoorbeeld letters groter of kleiner maken. Dat is handig als je een tussenkop wilt toevoegen of de introductie wilt laten opvallen. Je kunt tekst ook vet of cursief maken en een andere tekstkleur kiezen.



Wil je vanuit je bericht naar een andere webpagina verwijzen? Selecteer dan de woorden die je klikbaar wilt maken. Klik in de werkbalk op het pictogram met de twee gekoppelde schakels, vul de URL in het zwarte invoerveld in en bevestig met Klaar.

Maak bijvoorbeeld de introductie van je artikel groter en vetgedrukt.

Foto's, video's en andere media toevoegen aan Tumblr

Naast tekst kun je ook afbeeldingen, gif-bestanden, audiofragmenten en video's aan je berichten toevoegen. Zet de cursor op de plek waar je het mediabestand wilt invoegen en druk op Enter. Kies vervolgens in de werkbalk het gewenste type media. Voor een afbeelding klik je bijvoorbeeld op het rode pictogram.



Staat de afbeelding op je computer, kies dan Afbeeldingen uploaden. Blader naar de juiste map, selecteer het bestand en bevestig met Openen. Je kunt ook een afbeelding van internet toevoegen door de bijbehorende afbeeldingslink in te vullen. Beweeg je met de muis over een toegevoegde afbeelding, dan verschijnen er enkele pictogrammen. Daarmee kun je de afbeelding bijvoorbeeld klikbaar maken, zodat bezoekers via de foto of illustratie op een andere website terechtkomen. Gebruik hiervoor het pictogram met de twee gekoppelde schakels en vul het gewenste webadres in.



Je kunt ook een korte beschrijving aan de afbeelding toevoegen. Klik daarvoor op het pictogram met de drie puntjes en kies Alt-tekst toevoegen.

Andere mediabestanden voeg je op ongeveer dezelfde manier toe. Let bij video's wel op de maximale bestandsgrootte van 500 MB die Tumblr hanteert.

Voeg foto's, video's en andere media toe om je blogberichten aantrekkelijker te maken.

Je Tumblr-bericht publiceren of inplannen

Is je bericht klaar, dan kun je het meteen op Tumblr publiceren of voor een later moment inplannen. Onderaan het bewerkvenster vind je de verschillende mogelijkheden. Voeg eerst enkele relevante tags toe. Met deze trefwoorden kunnen bezoekers je berichten gemakkelijker vinden. Je mag zoveel tags gebruiken als je wilt.



Klik op Nu plaatsen om het bericht vrijwel direct online te zetten. Wil je het liever op een later moment publiceren, klik dan op het pijltje naast Nu plaatsen en kies Inplannen. Selecteer de gewenste datum en tijd en bevestig met Inplannen.

Publiceer je bericht meteen of plan het in voor een later moment.

Open daarna je weblog om te bekijken hoe het gepubliceerde bericht eruitziet. Je kunt gepubliceerde berichten overigens altijd nog aanpassen of verwijderen. Klik daarvoor rechtsboven in het betreffende bericht op het pictogram met de drie puntjes.



Onder je berichten staan bovendien verschillende sociale functies. Bezoekers kunnen een bericht bijvoorbeeld liken, rebloggen of er een reactie op achterlaten. Op die manier kan je blog ook nieuwe lezers bereiken.



Wil je je online berichten wat gestructureerder aanpakken? Bekijk dan ook deze tools om socialmediaberichten te plannen en je bereik te analyseren.

Bekijk hoe je gepubliceerde bericht op je weblog verschijnt.

Meer mogelijkheden om berichten op Tumblr te publiceren

Tumblr biedt meer manieren om berichten te publiceren dan alleen via de teksteditor. In het dashboard kun je ook kiezen voor Foto, Citaat, Link, Chat, Audio of Video.



In dit artikel hebben we gewerkt met Tekst, maar je kunt de verschillende publicatievormen natuurlijk afwisselen. Zo maak je een weblog waarin geschreven artikelen en beeldmateriaal elkaar aanvullen.



Dankzij de Nederlandstalige instructies zijn ook de andere publicatievormen eenvoudig te gebruiken. Je kunt dus meteen verder experimenteren met je eigen weblog.

Via het dashboard van Tumblr kun je verschillende soorten berichten publiceren.

In het kort Tumblr is een gratis blogplatform waarmee je zonder hostingpakket of installatie een weblog begint. Na registratie kies je een blognaam, volg je minimaal vijf onderwerpen en richt je de vormgeving in met een hoofdafbeelding, avatar, kleuren, titel en beschrijving. Tumblr ondersteunt tekst, foto's, gif-bestanden, audio en video's, waarbij geüploade video's maximaal 500 MB mogen zijn. Berichten kun je direct publiceren, later inplannen, voorzien van tags en achteraf aanpassen of verwijderen.