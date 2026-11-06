De YASHICA Crew is een compacte digitale camera die een 6x optische zoom combineert met een 180° kantelbaar scherm. Deze camera is ontworpen voor iedereen die graag bijzondere momenten vastlegt, of het nu op festivals, op vakantie, tijdens een stedentrip of onderweg met vrienden is. Dankzij het lichte gewicht van slechts 126 gram en het volledig intrekbare objectief is de camera makkelijk mee te nemen.