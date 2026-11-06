De YASHICA Crew is een compacte digitale camera die een 6x optische zoom combineert met een 180° kantelbaar scherm. Deze camera is ontworpen voor iedereen die graag bijzondere momenten vastlegt, of het nu op festivals, op vakantie, tijdens een stedentrip of onderweg met vrienden is. Dankzij het lichte gewicht van slechts 126 gram en het volledig intrekbare objectief is de camera makkelijk mee te nemen.
Fotograferen en filmen met gemak
Met de YASHICA Crew wordt fotograferen eenvoudig en biedt de camera volop mogelijkheden voor creatieve opnamen. De 6x optische zoom brengt verder weg gelegen onderwerpen dichterbij, terwijl de ingebouwde autofocus met gezichtsherkenning ervoor zorgt dat mensen scherp in beeld komen. Het 3-inch kantelbare scherm maakt selfies, vlogs en groepsfoto's een stuk eenvoudiger.
De camera biedt ook de mogelijkheid om video's op te nemen in 4K met maximaal 60 beelden per seconde. In Full HD zijn zelfs maximaal 120 beelden per seconde mogelijk voor creatieve slowmotionopnamen. Daarnaast zijn er verschillende kleurenfilters beschikbaar, zoals Vivid, Retro en High Contrast B&W, waarmee foto's direct in de camera een eigen stijl krijgen.
Beschikbaarheid en prijzen
De YASHICA Crew is naar verwachting vanaf eind november verkrijgbaar bij YASHICA-dealers, tegen een adviesverkoopprijs van 189,99 euro inclusief btw.