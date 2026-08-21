De prijs van YouTube Premium gaat in Nederland omhoog. Het gaat om een prijsstijging van 2 tot 4 euro, afhankelijk van het type abonnement.

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YouTube heeft de prijsstijging via een e-mail aangekondigd. Daarbij kost YouTube Premium vanaf nu 15,99 euro per maand, in plaats van 13,99 euro. Een Familie-abonnement gaat van 25,99 euro naar 29,99 euro, en een studentenabonnement van 9 naar 11 euro.

De prijsstijging gaat vanaf september in voor bestaande abonnees, maar nieuwe abonnees betalen meteen de nieuwe prijzen.

Prijsstijging werd al in de VS doorgevoerd

Afgelopen april werden de YouTube Premium-prijsverhogingen al in de Verenigde Staten doorgevoerd. Toen bleef Nederland nog buiten schot, maar veel mensen verwachtten toen al dat een prijsstijging ook hier zou volgen. Dat is nu dus gebeurd.

Wat is YouTube Premium?

Met YouTube Premium kunnen leden video's op de dienst kijken zonder dat er advertenties te zien zijn. Ook kunnen video's gedownload worden en offline bekeken worden. Daarbij is de audio op YouTube Music van een hogere kwaliteit.

Alternatieve optie is Premium Lite

Onlangs bleek dat YouTube Premium Lite naar Nederland komt. Dit is een iets goedkopere optie - naar schatting gaat dat rond de 8,99 euro kosten, net als in België waar Lite al beschikbaar is.