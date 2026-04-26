In de testversie van Windows 11 is het nu mogelijk om updates voor het besturingssysteem voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2026 11:29

Dat heeft Microsoft laten weten. Het is mogelijk om de update met 35 dagen uit te stellen, maar dat kunnen gebruikers onbeperkt doen. Het is daarnaast ook mogelijk om de update in te plannen voor een bepaalde dag. De mogelijkheid lekte eerder deze maand al uit.

Dit is anders dan bij de reguliere versie van Windows 11 die de meeste mensen gebruiken. Daar valt de Windows 11-update maar één keer uit te stellen voor vijf weken, waarna de update uitgevoerd moet worden. Ook kunnen gebruikers niet een specifieke dag kiezen om de update uit te voeren.

Tot slot hebben mensen die de testversie van Windows 11 draaien nu de mogelijkheid om hun pc te herstarten zonder dat een update geïnstalleerd wordt. Normaliter is het in Windows 11 soms wel verplicht om de computer bij het afsluiten te updaten, of hem daarna opnieuw op te starten.

Microsoft experimenteert al langer met dergelijke mogelijkheden in Windows 11. Zo bleek eerder deze maand dat mensen bij het voor het eerst aanzetten van een pc of laptop niet de updates hoeven te installeren, maar meteen aan de slag kunnen. Dit geldt ook voor de consumentenversie van Windows 11.