De websites van drie Nederlandse winkelketens - Albert Heijn, Gall & Gall en Etos - zijn sinds gistermiddag offline als gevolg van een 'IT-incident'.

Wie op moment van schrijven naar de websites van een van bovenstaande winkels - die onder hetzelfde moederbedrijf Ahold Delhaize vallen - gaat, krijgt een melding te lezen waarop staat dat de sites op dit moment niet bruikbaar zijn. De websites hebben webshops en die zijn nu dus ook niet bruikbaar.

Websites uit de lucht

Het is niet bekend wat het IT-incident precies inhoudt, maar duidelijk is wel dat de websites ter preventie uit de lucht zijn gehaald. In een statement meldt AH het volgende: "We hebben direct maatregelen genomen om onze IT-omgeving te beschermen. Onderdeel daarvan is het preventief tijdelijk uitschakelen van een aantal systemen."

"Hierdoor zijn onze websites, apps en klantenservice tijdelijk niet beschikbaar. Ook onze logistieke systemen zijn tijdelijk uitgeschakeld, waardoor we tot nader bericht geen online bestelde boodschappen kunnen bezorgen."

Lees ook · Partnerbijdrage Een betaalverzoek van school? Zo weet je of het echt is In samenwerking met Bitdefender

Winkels blijven wel open

De bovengenoemde fysieke winkels blijven wel gewoon open en kunnen bezocht worden om producten te kopen, maar dit kan dus tijdelijk niet via de websites. Ook de Bonusaanbiedingen uit de meest recente folder werken, al tonen de elektronische schapkaartjes nog de actieprijzen van vorige week.

Geen spaarsystemen

Tot slot werken de spaarsystemen van de Mijn AH App en de persoonlijke Bonuskaart op dit moment niet, waaronder ook de 'Mijn Bonus Box' en het verzilveren van Air Miles en Koopzegels. AH meldt dat klanten die daardoor kortingen mislopen worden gecompenseerd zodra dat mogelijk is. "We vragen klanten hiervoor hun kassabon goed te bewaren."