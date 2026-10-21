Er dreigen vandaag grootschalige cyberaanvallen uitgevoerd te worden doordat een programmeertaal vanwege kwetsbaarheden tijdelijk gehackt kan worden. Wereldwijd zijn er dan ook diverse websites uit voorzorg offline gehaald, ook in Nederland.

Het gaat om de programmeertaal PHP, die wereldwijd door ongeveer 70 procent van alle websites wordt gebruikt, onder andere door websites die op WordPress draaien. Dat is 's werelds populairste contentmanagementsysteem, waar enorm veel websites op draaien.

Ook socialmediaplatform Facebook en het informatieve Wikipedia draaien er op. Het gaat in totaal om miljoenen websites. Vaak is het bij de eigenaren van die websites niet eens bekend dat er van PHP gebruikt gemaakt wordt, omdat het ook alleen maar voor bepaalde aspecten van de website of het contentmanagementsysteem gebruikt kan worden.

PHP-websites worden aangeraden offline te gaan

De eerste cyberaanvallen worden al uitgevoerd, zo heeft cybersecuritybedrijf Cloudflare laten weten. Websites die op PHP draaien worden dan ook aangeraden om tijdelijk offline te gaan om aanvallen te voorkomen.

Daar hebben diverse websites al gehoor aan gegeven, ook in Nederland. Denk aan de website van de Tweede Kamer, openbaarvervoerbedrijf EBS, Woningnet en techwebsite Tweakers. Meerdere voetbalclubs, waaronder FC Twente, hebben hun officiële website ook offline gehaald. Ook delen van het computernetwerk van diverse universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen zijn uit voorzorg offline gehaald.

Wat kunnen hackers doen?

Door de kwetsbaarheden in de programmeertaal is het mogelijk dat hackers de controle over servers waar de websites op draaien krijgen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld alle content wissen, zelf iets plaatsen of bij alle data in het cms - waaronder die van bezoekers.

Wat is PHP? PHP is een programmeertaal waarmee websites en webshops achter de schermen werken. Als je bijvoorbeeld iets in een winkelmandje stopt, inlogt op je account of een bestelling plaatst, kan PHP helpen om die handelingen te verwerken. De software draait op de server van de website, niet op jouw computer of telefoon. Als bezoeker merk je daar meestal niets van. Bekende webshopplatforms zoals Magento (Adobe Commerce) en Shopware zijn gebouwd met PHP. Net als andere software moet PHP regelmatig worden bijgewerkt om beveiligingslekken te verhelpen en de website veilig te houden.

Melding kwam afgelopen nacht

Afgelopen nacht kwam er via de ontwikkelaars van de programmeertaal een waarschuwing naar buiten rondom de kwetsbaarheden in PHP. Daarop werd gemeld dat er aan een update wordt gewerkt om er voor te zorgen dat de kwetsbaarheden niet gevaarlijk meer zijn.

Lees ook · Partnerbijdrage Dataroof treft 6,5 miljoen Nederlanders: zo bescherm je jezelf tegen de golf aan scams die volgt In samenwerking met Bitdefender

Patch komt vanmiddag