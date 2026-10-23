Het lek in de progammeertaal PHP dat eerder deze week naar buiten kwam, wordt ook in Nederland misbruikt, zo heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) laten weten.

"We zien pogingen om de kwetsbaarheden te misbruiken en we krijgen de eerste signalen binnen dat dat met succes gebeurt", zo heeft het NCSC tegenover NOS laten weten. Ook wereldwijd vindt er misbruik plaats. Cloudflare heeft gemeld dat het miljoenen pogingen tot misbruik waarneemt.

Het NCSC adviseert bedrijven dan ook om hun systemen zo snel mogelijk te updaten: "Pogingen om het lek te misbruiken gaan al sinds gisteren rond", zo meldde het gisteren. "We hebben contact met allerlei organisaties in binnen- en buitenland, en via die weg krijgen we signalen binnen dat er misbruik plaatsvindt."

Gelukkig blijkt uit een onderzoek van NOS dat diverse bedrijven de updates uitvoeren. In Nederland zouden zeker 113.000 websites de updates hebben geïnstalleerd.

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Wat gebeurde er?

Eerder deze week kwam naar buiten dat er kwetsbaarheden waren gevonden in de programmeertaal PHP, die wereldwijd door ongeveer 70 procent van alle websites wordt gebruikt, onder andere door websites die op WordPress draaien. Dat is 's werelds populairste contentmanagementsysteem, waar enorm veel websites op draaien. Veel websites gingen dan ook tijdelijk offline tot de updates die ter bescherming dienden uitkwamen.

Door de kwetsbaarheden in de programmeertaal is het mogelijk dat hackers de controle over servers waar de websites op draaien krijgen. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld alle content wissen, zelf iets plaatsen of bij alle data in het cms - waaronder die van bezoekers.

Wat is PHP?

PHP is een programmeertaal waarmee websites en webshops achter de schermen werken. Als je bijvoorbeeld iets in een winkelmandje stopt, inlogt op je account of een bestelling plaatst, kan PHP helpen om die handelingen te verwerken. De software draait op de server van de website, niet op jouw computer of telefoon. Als bezoeker merk je daar meestal niets van.