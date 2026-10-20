Elke internetgebruiker heeft een favoriete browser. Voor de één is dat Chrome wegens de hoge snelheid en uitgebreide ondersteuning van extensies. Anderen kiezen juist voor Edge of Safari, omdat dit programma al in het besturingssysteem is ingebakken. Helaas nemen browsers van grote techbedrijven het niet zo nauw met de privacy van hun gebruikers. Gelukkig is er Brave Browser, een privacygericht alternatief voor Google Chrome dat standaard veel advertenties en trackers blokkeert.

Persoonlijke gegevens van internetgebruikers zijn voor adverteerders letterlijk goud waard. Om die reden verzamelen deze bedrijven allerlei informatie. Ze willen precies weten wie je bent en wat je interesses zijn. Jouw browser is voor adverteerders een belangrijk doorgeefluik. Voorkom met Brave dat online reclamebureaus je surfgedrag kunnen monitoren.

Waarom Brave Browser meer privacy biedt tijdens het browsen

Bekende browsers herbergen weliswaar allerlei privacyfuncties, maar die liggen diep verstopt in de instellingen. Bij Brave staat jouw privacy vanaf het prille begin centraal. Dit programma blokkeert met de standaardinstellingen advertenties, trackers en andere technieken waarmee websites hun bezoekers nauwlettend volgen. Je kunt dus direct veiliger en sneller browsen. Mooi meegenomen is dat webpagina's doorgaans sneller laden, omdat datahongerige banners achterwege blijven. Tegelijkertijd doe je geen concessies aan gebruiksgemak, want Brave heeft een heleboel nuttige opties in huis. Deze browser is voor alle gangbare besturingssystemen beschikbaar.

Advertentiebanners veroorzaken vertraging en leiden nogal af.

Brave Browser installeren op Windows, macOS of Linux

Brave timmert alweer ruim tien jaar aan de weg. Kortom, dit is een blijvertje waar je nog jarenlang plezier aan zult hebben. Deze browser is gebaseerd op Chromium. Bekende namen als Chrome, Edge en Opera gebruiken dezelfde techniek. De kans dat een website niet werkt, is daardoor te verwaarlozen. De makers van Brave ontwikkelden een extra laag boven op Chromium waarin onder meer diverse beveiligingsfuncties zijn verwerkt.

Lijkt deze veelbelovende browser je wel wat? Ga naar https://brave.com/nl en klik op Brave Downloaden. Op een Windows-computer dubbelklik je op het exe-bestand en voer je de installatie uit. Na even wachten verschijnt er een kleurrijk welkomstvenster.

Brave instellen als standaardbrowser en gegevens importeren

Je stelt in het welkomstvenster alvast wat zaken naar eigen smaak in. Als deze browser nu al je vertrouwen heeft gewonnen, klik je achtereenvolgens op Brave instellen als standaardbrowser en Standaard instellen. Kies Overslaan wanneer je daarmee liever nog even wilt wachten. Verder kun je ook gegevens uit een andere browser importeren, zoals Chrome of Edge. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je bladwijzers, extensies en opgeslagen wachtwoorden. Gunstig, want zo hoef je niet helemaal vanaf nul te beginnen. Selecteer een browser en bevestig met Importeren.



In de volgende stap vraagt Brave om anoniem jouw zoekstatistieken te delen. Naar eigen zeggen gebruiken de ontwikkelaars deze gegevens om de zoekfunctie te verbeteren. Kies Natuurlijk, ik wil helpen of Misschien later. Daarnaast deel je optioneel diagnostische rapporten en functiegegevens met de makers. Als je dat niet wilt, haal je twee vinkjes weg. Sluit ten slotte het welkomstvenster met Voltooien.

Importeer met één muisklik gegevens uit een andere browser.

De startpagina van Brave aanpassen en statistieken bekijken

Zodra je de gebruikersomgeving van Brave voor het eerst onder ogen krijgt, zie je een prachtige startpagina. Telkens wanneer je een nieuw tabblad opent, tovert deze startpagina een verse adembenemende foto tevoorschijn. Je bekijkt linksonder een aantal interessante statistieken. Zo zie je het exacte aantal trackers en advertenties die de browser tot dusver heeft geblokkeerd. Interessant is ook om te weten hoeveel bandbreedte je daarmee bespaart. Naarmate je Brave gebruikt, lopen de cijfers verrassend snel op. Vermoedelijk heeft het programma al binnen enkele weken duizenden trackers geblokkeerd.



Rechtsonder biedt Brave een gratis proefperiode aan van zijn VPN-abonnement. Dat is nuttig voor mensen die onder een anoniem ip-adres willen internetten. Je kunt er ook regioblokkades mee omzeilen. Geen interesse? Zweef met de cursor over het Brave VPN-kader en klik op de drie puntjes. Kies nu VPN kaart verbergen. Op dezelfde manier kun je de berichten over een beloningssysteem (Brave Rewards) en privacygerichte gesprekken (Brave Talk) wegklikken. Maak zo de startpagina lekker overzichtelijk!

Je start voortaan surfsessies vanuit een prachtige gebruikersomgeving.

Zoeken met Brave Search zonder persoonlijk zoekprofiel

Veel mensen beginnen meteen na het starten van hun browser een zoekactie. Dat werkt in Brave kinderlijk eenvoudig. Typ in de adresbalk één of meerdere trefwoorden en druk op Enter. Je kunt als alternatief ook de zoekbalk op de startpagina gebruiken. Na het invullen van de zoekterm verschijnen de resultaten in Brave Search. Voor algemeen gebruik werkt deze eigen zoekindex voldoende, al zien we ook websites die inmiddels zijn opgeheven. Het voordeel van Brave Search is dat het de zoekopdrachten niet koppelt aan een persoonlijk profiel. Brave verzamelt dus geen surfgegevens om advertenties te personaliseren. Dat is bij diverse traditionele zoekmachines wel anders!



Je wijzigt via het tandwielpictogram op de resultatenpagina zo nodig enkele instellingen. Activeer bijvoorbeeld een donker thema of kies de juiste regio. Daarnaast verberg je eventueel websites met expliciete inhoud. Voor bepaalde zoektermen toont Brave Search AI-gegenereerde antwoorden. Je bepaalt zelf of je deze functie wilt gebruiken. Neem via Alle instellingen optioneel alle zoekopties door.

Je kunt AI-gegenereerde antwoorden in de zoekresultaten van Brave Search eenvoudig verbergen.

Een andere zoekmachine instellen in Brave Browser Wil je ondanks de voordelen van Brave Search een andere standaardzoekmachine instellen? Klik in de werkbalk van de browser rechtsboven op Brave aanpassen en beheren (pictogram met drie horizontale strepen). Je navigeert vervolgens naar Instellingen / Zoekmachine, waarna je bij Normaal venster en/of Privévenster klikt op Wijzigen. Er verschijnt een keuzelijst met alternatieve zoekmachines. Zo houden DuckDuckGo, Startpage en Qwant eveneens rekening met de privacy van hun gebruikers. Bevestig als laatste met Instellen als standaard.

Wanneer Brave Search niet bevalt, kies je gewoon een andere standaardzoekmachine.

Brave Leo gebruiken als ingebouwde AI-assistent

Net als diverse andere hedendaagse browsers beheert Brave zijn eigen AI-assistent. Klik in de werkbalk rechtsboven maar eens op het sterretje om Leo AI te openen. Er verschijnt nu aan de rechterkant een zijpaneel. Een voordeel is dat deze assistent direct is verbonden met de webpagina die je op dat moment bekijkt. Je hoeft hierdoor geen tekst te kopiëren of een apart tabblad te openen. Laat Leo AI bijvoorbeeld een samenvatting van een webartikel maken of een tekst vertalen. Ook laat je de chatrobot een nieuw artikel schrijven, waarbij je zelf de gewenste toon kiest. Er bestaat vooralsnog geen mogelijkheid om afbeeldingen te genereren. Desalniettemin werkt Leo AI naar behoren. Klik achter Automatic op het kleine pijltje om zelf een taalmodel te kiezen.

Voor sommige taalmodellen heb je een betaald Premium-abonnement op Leo AI nodig.

Advertenties en trackers blokkeren met Brave Shields

Zoals gezegd blokkeert Brave van zichzelf zo'n beetje alle online reclame. Dat merk je bijvoorbeeld zodra je een populaire nieuwssite bezoekt, zoals De Telegraaf of NU.nl. In tegenstelling tot klassieke browsers hoef je hiervoor geen extensie te installeren. Glipt er soms toch een advertentie doorheen? Scherp dan de blokkade voor de huidige website verder aan. Klik helemaal rechts van de adresbalk op het leeuwenhoofd om te zien hoeveel trackers de browser momenteel buiten de deur houdt. Je opent via Geavanceerde instellingen met het pijltje achter Blokkeer trackers & advertenties een menu. Kies nu Trackers en advertenties op agressieve wijze blokkeren.



De ingebouwde adblocker werkt doeltreffend, maar heeft tegelijkertijd ook een keerzijde. Veel websites danken hun bestaansrecht aan het tonen van advertenties. Als elke bezoeker ze blokkeert, valt (een deel van) het verdienmodel mogelijk weg. Je kunt daarom voor je favoriete website een uitzondering instellen. Wil je een bepaald webadres steunen? Deactiveer dan de grote blauwe schuifknop. De webpagina laadt opnieuw, inclusief alle advertenties.

Activeer voor bepaalde websites een agressieve adblocker.

Anoniem browsen met een privévenster en Tor in Brave

Je start eenvoudig een privésessie. Navigeer in dat geval naar Brave aanpassen en beheren (pictogram met drie horizontale strepen) en kies Nieuw privévenster. In deze modus bewaart de browser geen gegevens op je computer, zoals bezochte websites en cookies. Bedenk wel dat jouw ip-adres nog altijd voor webbeheerders zichtbaar is. Bovendien kunnen internetproviders het surfgedrag van hun klanten monitoren. Brave heeft om de genoemde redenen een tweede privémodus in huis. Die gebruikt het welbekende Tor-netwerk.



Tor staat voor The Onion Router. Hierbij wordt het internetverkeer niet rechtstreeks naar een website gestuurd, maar via meerdere willekeurige servers (nodes) omgeleid. Elke server kent slechts een klein deel van de route. Hierdoor is het voor internetproviders en websitebeheerders praktisch onmogelijk om te achterhalen waar het verkeer oorspronkelijk vandaan komt. Jouw ip-adres blijft verborgen. De beheerder van een website ziet namelijk alleen het ip-adres van de laatste Tor-node. Houd wel rekening met iets langere laadtijden. Logisch, want de route passeert meerdere wereldwijd verspreide servers.



Wil je ook graag anoniem internetten? Via Brave aanpassen en beheren / Nieuw privévenster met Tor maakt de browser automatisch verbinding met het anonimiteitsnetwerk. Controleer linksboven wel even of je Tor verbonden ziet staan.

Het Tor-netwerk loodst het internetverkeer langs meerdere tussenstations.

Chrome-extensies installeren in Brave Browser

Hoewel je voor Brave geen afzonderlijke adblocker hoeft te installeren, kun je wel andere hulpjes toevoegen. Gunstig is dat de browser op Chromium is gebaseerd, want daardoor werken vrijwel alle Chrome-extensies zonder morren. Niet voor niets verwijst Brave zijn gebruikers rechtstreeks naar de Chrome Web Store. Ga hiervoor naar https://chromewebstore.google.com/.



Snuffel vrijblijvend rond om geschikte plug-ins te vinden. Voorbeelden van populaire uitbreidingen zijn onder andere Bitwarden (wachtwoordmanager), Dark Reader (donkere webpagina's) en Google Translate (vertalen). Je gebruikt de zoekfunctie om een specifieke plug-in te vinden. De mededeling 'Schakel over naar Chrome om extensies en thema's te installeren' kun je gewoon negeren. Met de knop Toev. aan Chrome / Extensie toevoegen installeer je een uitbreiding in Brave. Klik in de werkbalk op Extensies (pictogram met een puzzelstukje) voor een overzicht van alle geïnstalleerde hulpjes.

De blauwe knop is misschien wat verwarrend, maar hij werkt écht.

Wat is Brave Sync en welke gegevens kun je synchroniseren?

De meeste mensen gebruiken meerdere apparaten om websites te bezoeken, zoals een pc, laptop, tablet en smartphone. De functie Brave Sync komt hierbij goed van pas. Synchroniseer daarmee opgeslagen bladwijzers, wachtwoorden, geopende tabbladen en bezochte websites met verschillende apparaten. In tegenstelling tot veel andere browsers heb je hiervoor geen gebruikersaccount of e-mailadres nodig. De synchronisatie verloopt via een versleutelde verbinding tussen je apparaten, waardoor je privacy beter beschermd blijft.



De bedoeling is dat je een zogeheten synchronisatieketen optuigt. Brave Sync verwerkt vervolgens op eigen houtje alle wijzigingen. Voeg je bijvoorbeeld op jouw laptop een bladwijzer toe, dan verschijnt deze enkele seconden later ook op je smartphone.

Brave Sync instellen op meerdere apparaten

Laat je niet misleiden door de hierboven beschreven technische achtergrond van Brave Sync. De functie is namelijk simpel te gebruiken. Ga achtereenvolgens naar Brave aanpassen en beheren / Meer hulpprogramma's / Sync en kies Een nieuwe synchronisatieketen starten.

Lees ook · Partnerbijdrage 💔Valentijnsdag: niet alleen maar liefde in je mailbox In samenwerking met Bitdefender

Bij gebruik van meerdere (mobiele) apparaten heb je veel profijt van Brave Sync.

QR-codes en codewoorden

Geef aan met welk apparaat je de gegevens wilt synchroniseren. Je kiest hierbij tussen Computer en Telefoon/tablet. Bij laatstgenoemde optie verschijnt er een QR-code op het scherm. Lees daarover meer in de volgende alinea. Wil je de gegevens naar een computer overzetten, dan zie je een reeks codewoorden. Deze woorden neem je op de beoogde pc of laptop exact over. Kies bij de voorgaande stap op de doelcomputer Ik heb een synchronisatiecode en typ daarna de woordenreeks over.

Met behulp van een QR-code synchroniseer je browsegegevens met een smartphone of tablet.

Brave Browser gebruiken op Android, iPhone en iPad

Brave is voor Android en iOS (iPhone en iPad) beschikbaar. Open de applicatiewinkel op je mobiele toestel en installeer de app. De mobiele versie bevat grotendeels dezelfde privacyfuncties als de desktopbrowser. Zo heb je met de standaardinstellingen vrijwel nergens last van advertenties. Helaas kun je geen surfsessie met Tor starten.



Geef eerst aan of je Brave als standaardbrowser op jouw smartphone of tablet wilt instellen. Je beslist ook in hoeverre je statistieken met de beheerders van Brave wilt delen. Van plan om het huidige toestel aan een bestaande synchronisatieketen toe te voegen? Tik op de drie puntjes en kies Instellingen / Synchronisatie. Via Ik heb een synchronisatiecode scan je de QR-code in de desktopbrowser. Kies als laatste welke gegevens je wilt uitwisselen en bevestig met Gereed. Veel surfplezier!

Wil je de bladwijzers, geschiedenis, wachtwoorden en geopende tabbladen met verschillende apparaten delen?

In het kort Brave Browser is een privacygerichte browser op basis van Chromium die standaard advertenties, trackers en andere volgtechnieken blokkeert. De browser is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux, Android en iOS, en kan gegevens importeren uit Chrome of Edge. Brave Search koppelt zoekopdrachten niet aan een persoonlijk profiel, terwijl Brave Sync bladwijzers, wachtwoorden, tabbladen en geschiedenis zonder gebruikersaccount synchroniseert. Voor extra anonimiteit biedt de desktopversie een privévenster met Tor, maar de mobiele app ondersteunt geen Tor-sessie.