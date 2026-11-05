Tijdens Black Friday kopen veel Nederlanders elektronica die ze eigenlijk niet nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de consumenten zich laat verleiden door hoge kortingen, zelfs als ze weten dat dit niet de meest duurzame keuze is.

Tijdens grote kortingsacties zoals Black Friday blijkt dat veel Nederlanders elektronica kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Uit een onderzoek van refurbed onder 1.000 Nederlandse consumenten blijkt dat meer dan de helft (57 procent) tijdens zo'n actie wel eens elektronica heeft gekocht die op dat moment niet nodig was. De aantrekkingskracht van een goede aanbieding is soms moeilijk te weerstaan, zelfs als men zich bewust is van de nadelen van overconsumptie.

Duurzaamheid versus kortingen

De keuze om tijdens Black Friday elektronica aan te schaffen, wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals prijs, noodzaak en duurzaamheid. Volgens Ilona de Hooge, hoogleraar aan Wageningen University & Research, verandert Black Friday vooral het gewicht dat consumenten aan deze factoren toekennen. Hoewel veel mensen duurzamer willen leven, wegen de enorme kortingen en de tijdsdruk zwaarder dan hun duurzame voornemens.

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