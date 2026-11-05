Tijdens grote kortingsacties zoals Black Friday blijkt dat veel Nederlanders elektronica kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Uit een onderzoek van refurbed onder 1.000 Nederlandse consumenten blijkt dat meer dan de helft (57 procent) tijdens zo'n actie wel eens elektronica heeft gekocht die op dat moment niet nodig was. De aantrekkingskracht van een goede aanbieding is soms moeilijk te weerstaan, zelfs als men zich bewust is van de nadelen van overconsumptie.
Duurzaamheid versus kortingen
De keuze om tijdens Black Friday elektronica aan te schaffen, wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals prijs, noodzaak en duurzaamheid. Volgens Ilona de Hooge, hoogleraar aan Wageningen University & Research, verandert Black Friday vooral het gewicht dat consumenten aan deze factoren toekennen. Hoewel veel mensen duurzamer willen leven, wegen de enorme kortingen en de tijdsdruk zwaarder dan hun duurzame voornemens.
Refurbished als alternatief
Ondanks de verleiding van nieuwe aankopen, probeert bijna de helft van de Nederlanders elektronica zo lang mogelijk te gebruiken. Kilian Kaminski van refurbed benadrukt dat een goede deal niet altijd nieuw hoeft te zijn. Refurbished elektronica biedt een manier om geld te besparen en tegelijkertijd een bestaand product een tweede leven te geven. Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de consumenten openstaat voor het geven of ontvangen van refurbished producten als cadeau.