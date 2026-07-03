Ben je uitgekeken op een programma en wil je ervan af? Eerst proberen we de software op de gangbare manier te verwijderen. Open de Windows-instellingen (tip: gebruik Windows-toets+I) en kies Apps, Geïnstalleerde apps. Zoek welk programma je wilt verwijderen, klik op Meer opties (herkenbaar aan de drie puntjes) en kies Verwijderen. Via het startmenu kan het ook: klik met de rechtermuisknop op een programma en kies Verwijderen. Sommige programma's worden bovendien geïnstalleerd met een bijbehorend verwijderprogramma ('uninstaller'), dat je aantreft in dezelfde programmamap of direct in de groep in het startmenu. Controleer dit als je het programma wilt verwijderen. Zie je het de-installatieprogramma niet in het startmenu? Open de map met programmabestanden en zoek naar een bestand zoals Uninstall.exe. Open het startmenu en typ %PROGRAMFILES%. Druk op Enter. Zoek nu naar de map van het programma (bijvoorbeeld Epic Games) en dubbelklik op de map om deze te openen en naar het de-installatieprogramma te zoeken.
Klassiek Configuratiescherm
Kun je niet wennen aan de 'nieuwe' Windows-instellingen, dan maken we je blij met een andere route: via het klassieke Configuratiescherm, bekend van eerdere Windows-versies. Open het startmenu en typ Configuratiescherm. Klik op Een programma verwijderen. Aanwezige software wordt in een no-nonsense lijst getoond. Selecteer het programma waar je vanaf wilt en klik op Verwijderen bovenin.
Windows-onderdelen
Voor onderdelen die deel uitmaken van Windows zelf, volg je een andere route. Open het startmenu en typ Windows-onderdelen. Kies Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Er opent een nieuw venster. Verwijder de vinkjes bij de items die je niet gebruikt. Klik op het plus-teken om eventuele subonderdelen te zien. De lijst is lang. Twijfel je over een onderdeel? Zoek online wat de noodzaak ervan is en bepaal of je het wilt uitschakelen.
Via Veilige modus
Kun je een programma niet verwijderen, bijvoorbeeld omdat het de-installatieprogramma weigert of aangeeft dat onderdelen in gebruik zijn? De Veilige modus van Windows 11 laat de computer zo schoon mogelijk opstarten en vergroot de kans dat je het programma alsnog succesvol verwijdert. Er zijn meerdere manieren om de Veilige modus te starten. Open het startmenu en typ Msconfig. Kies Systeemconfiguratie. Klik op het tabblad Computer opstarten en zet een vinkje bij Opstarten in veilige modus. Activeer Minimaal. Klik op OK en start de computer opnieuw op. Probeer het programma vervolgens alsnog te verwijderen. Hierna volg je de eerdere stappen om het opstarten in de Veilige modus weer uit te schakelen via het onderdeel Systeemconfiguratie: haal het vinkje weg bij Opstarten in veilige modus.
Normaal gesproken doe je het niet, maar in geval van nood kun je ook specifieke Windows-updates verwijderen. Bijvoorbeeld als de computer na de installatie van een specifieke update kuren vertoont. Open de Windows-instellingen en kies Windows Update, Geschiedenis van updates, Installatie van updates ongedaan maken. Zoek de update die je kwijt wilt en klik op Installatie ongedaan maken.
Handmatig opschonen
Digitale restjes van gede-installeerde software accepteren we uiteraard niet. Neem het heft in eigen hand en verwijder eventuele achtergebleven bestanden handmatig. Open de Verkenner (tip: gebruik Windows-toets+E) en zorg er eerst voor dat de Verkenner alle bestanden en mappen toont. Kies Weergeven, Weergeven, Verborgen items. Hierna open je de map C:\Program Files (x86) en C:\Program Files. Je ziet een overzicht van meerdere mappen, aangemaakt door de verschillende programma's. Zoek de software op die je wilt verwijderen, klik erop met de rechtermuisknop en kies Verwijderen. In sommige gevallen meldt Windows dat de map of het bestand in gebruik is en niet kan worden verwijderd. Vaak helpt het om Windows opnieuw te starten en het item daarna te verwijderen. Lukt dit ook niet? We gebruiken de gratis Microsoft PowerToys en zetten het onderdeel File Locksmith in om de gijzeling van het bestand of de map te beëindigen. Open de PowerToys en schakel File Locksmith in: kies Bestandsbeheer, File Locksmith en zet de schakelaar op Aan. Keer terug naar de Verkenner en klik met de rechtermuisknop op de dwarsliggende map of het bestand. Kies Unlock with File Locksmith. Zie je de optie niet? Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het item, maar houd tegelijkertijd de Shift-toets ingedrukt. De optie wordt nu in het uitgebreidere menu getoond.
Niet opstarten
Als het programma is verwijderd, controleren we ook of er niets meer wordt geladen tijdens het opstarten van Windows. Druk op Ctrl+Shift+Esc. Je opent hiermee Taakbeheer. Klik op de sectie Opstart-apps. Controleer de lijst. Kom je een restant van het programma tegen? Klik erop met de rechtermuisknop en kies Bestandslocatie openen. Je ziet of het programma nog aanwezig is en kunt nu alsnog de mappen handmatig leegmaken. Doe dat uiteraard alleen als je het programma niet via de officiële route kunt verwijderen. Keer terug naar de lijst in Taakbeheer en klik met de rechtermuisknop op het item. Kies Uitschakelen.
Registerschoonmaak
Het Windows-register is een centraal onderdeel binnen Windows dat allerhande informatie bevat over hardware, software en instellingen. Je kunt het beschouwen als het geheugen van Windows. Het register is een van de belangrijkste onderdelen van het besturingssysteem en bevat ook inhoud van geïnstalleerde software. Kun je een programma niet op de normale wijze verwijderen en heb je rigoureuzere maatregelen getroffen, dan kun je het register ook handmatig controleren op eventuele digitale restjes van de verwijderde programma's. Doe dit alleen als je een gevorderde gebruiker bent en per se ook het register wilt opschonen. Open het startmenu, typ Regedit en klik op Register-editor. Open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Zoek naar programma's die je handmatig hebt verwijderd en niet meer op het systeem staan. Klik met de rechtermuisknop op de sleutel van het programma en kies Verwijderen. Hierna open je een andere sleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software. Ga ook hier op zoek naar programma's die je hebt verwijderd. Klik erop met de rechtermuisknop en kies Verwijderen. Let erop dat je niet de volledige sleutel Uninstall en alle onderliggende sleutels verwijdert, maar alleen de subsleutel van de software die je hebt verwijderd.
Breng je handmatig wijzigingen aan in het Windows-register? Zorg vooraf altijd voor een complete reservekopie van je bestanden en wees voorzichtig bij het aanpassen van het register. Dit onderdeel kent geen 'ongedaan maken'-functie en een verkeerde aanpassing kan Windows onbruikbaar maken.
Vorige Windows-installatie
Heb je je huidige Windows-versie indertijd bijgewerkt (bijvoorbeeld van Windows 10 naar Windows 11), dan zijn de installatiebestanden mogelijk nog aanwezig. Dat is zonde: de computer heeft ze niet meer nodig en ze nemen ruimte in beslag. Open de Windows-instellingen en kies Systeem, Opslag, Tijdelijke bestanden. Kies Vorige Windows-versie en klik op Bestanden verwijderen. Opgeruimd staat netjes.
Hulp van buitenaf
Met wat hulp van buitenaf kom je op het gebied van software de-installeren ook een heel eind. Het aanbod van dergelijke programma's is groot. In alle gevallen geldt dat je altijd een goede back-up van de computer achter de hand houdt, bijvoorbeeld door persoonlijke bestanden op een externe usb-stick, NAS of cloudlocatie te bewaren. Gaat er iets mis, dan kun je terugkeren naar de back-up. Met het programma Revo Uninstaller kun je lastige programma's verwijderen. Er is ook een gratis versie beschikbaar, die je eerst kunt testen. De betaalde variant kun je eventueel later aanschaffen en biedt aanvullende schoonmaakopties (zoals het zoeken naar digitale softwarerestjes). Eenmaal geïnstalleerd, open je de sectie De-installatie. Een overzicht van geïnstalleerde programma's verschijnt. Klik met de rechtermuisknop op een programma dat je wilt verwijderen en kies De-installeren. Via hetzelfde menu kun je ook eenvoudig de installatielocatie openen, bijvoorbeeld om te controleren uit welke bestanden de software bestaat.
Wil je écht alle software en onderdelen van Windows kunnen verwijderen? Dan schakelen we Revo Uninstaller nog een tandje hoger. Klik op Opties (boven in de werkbalk) en kies de sectie De-installatie. Zet een vinkje bij Systeemonderdelen weergeven. Klik op OK en keer terug naar het hoofdvenster. Via de sectie Windows-apps kun je voortaan nog meer verwijderen.
Uitgebreidere verwijderopties
Prettig aan Revo Uninstaller is de mogelijkheid om Windows-onderdelen te de-installeren. De lijst is uitgebreider dan de standaardlijst die Windows zelf biedt. Open de sectie Windows-apps om het overzicht te zien. Klik op een onderdeel dat je kwijt wilt en kies De-installeren.
Via Revo Uninstaller kun je ook de opstartprogramma's van Windows aan banden leggen. Eerder in dit artikel las je hoe je hiervoor handmatig te werk gaat, maar Revo Uninstaller kan je het werk uit handen nemen. Klik op de knop Hulpprogramma's en kies AutoStart-beheer. Rechts zie je alle opstart-items en de locatie in het Windows-register. De kolom Status geeft aan of de software is opgestart. Klik met rechts op een item en kies Autostart uitschakelen als je het item niet meer wilt laden. Ook handig is de optie Programmamap openen: deze leidt je naar de locatie van de bestanden.
Veelgestelde vragen
Waarom blijven er soms resten van verwijderde software achter in Windows?
Welke Windows-instellingen helpen om ongebruikte programma's sneller te vinden?
Is het veilig om Windows-programma's handmatig te verwijderen?
Wat is het verschil tussen een programma verwijderen en Windows opschonen?
Welke alternatieven zijn er voor de standaard Windows-verwijderfunctie?
Waar moet je op letten voordat je het Windows-register opschoont?
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