Ken je het: een Windows-programma dat je al lang niet meer gebruikt, maar dat je met geen mogelijkheid van de computer kunt wissen of dat 'half' achterblijft? Voordat je de hoop opgeeft, kun je nog een aantal stappen nemen. Blijf de baas over je computer en bepaal zelf wat er wel of niet op staat.

Ben je uitgekeken op een programma en wil je ervan af? Eerst proberen we de software op de gangbare manier te verwijderen. Open de Windows-instellingen (tip: gebruik Windows-toets+I) en kies Apps, Geïnstalleerde apps. Zoek welk programma je wilt verwijderen, klik op Meer opties (herkenbaar aan de drie puntjes) en kies Verwijderen. Via het startmenu kan het ook: klik met de rechtermuisknop op een programma en kies Verwijderen. Sommige programma's worden bovendien geïnstalleerd met een bijbehorend verwijderprogramma ('uninstaller'), dat je aantreft in dezelfde programmamap of direct in de groep in het startmenu. Controleer dit als je het programma wilt verwijderen. Zie je het de-installatieprogramma niet in het startmenu? Open de map met programmabestanden en zoek naar een bestand zoals Uninstall.exe. Open het startmenu en typ %PROGRAMFILES%. Druk op Enter. Zoek nu naar de map van het programma (bijvoorbeeld Epic Games) en dubbelklik op de map om deze te openen en naar het de-installatieprogramma te zoeken.

Windows biedt je verschillende manieren voor het verwijderen van software.

Klassiek Configuratiescherm

Kun je niet wennen aan de 'nieuwe' Windows-instellingen, dan maken we je blij met een andere route: via het klassieke Configuratiescherm, bekend van eerdere Windows-versies. Open het startmenu en typ Configuratiescherm. Klik op Een programma verwijderen. Aanwezige software wordt in een no-nonsense lijst getoond. Selecteer het programma waar je vanaf wilt en klik op Verwijderen bovenin.

Verwijderen op de klassieke manier.

Windows-onderdelen

Voor onderdelen die deel uitmaken van Windows zelf, volg je een andere route. Open het startmenu en typ Windows-onderdelen. Kies Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Er opent een nieuw venster. Verwijder de vinkjes bij de items die je niet gebruikt. Klik op het plus-teken om eventuele subonderdelen te zien. De lijst is lang. Twijfel je over een onderdeel? Zoek online wat de noodzaak ervan is en bepaal of je het wilt uitschakelen.

Voor het verwijderen van Windows-componenten volg je een andere route.

Via Veilige modus

Kun je een programma niet verwijderen, bijvoorbeeld omdat het de-installatieprogramma weigert of aangeeft dat onderdelen in gebruik zijn? De Veilige modus van Windows 11 laat de computer zo schoon mogelijk opstarten en vergroot de kans dat je het programma alsnog succesvol verwijdert. Er zijn meerdere manieren om de Veilige modus te starten. Open het startmenu en typ Msconfig. Kies Systeemconfiguratie. Klik op het tabblad Computer opstarten en zet een vinkje bij Opstarten in veilige modus. Activeer Minimaal. Klik op OK en start de computer opnieuw op. Probeer het programma vervolgens alsnog te verwijderen. Hierna volg je de eerdere stappen om het opstarten in de Veilige modus weer uit te schakelen via het onderdeel Systeemconfiguratie: haal het vinkje weg bij Opstarten in veilige modus.

Laat je niet uit het veld slaan en kies de Veilige modus.

Updates verwijderen Normaal gesproken doe je het niet, maar in geval van nood kun je ook specifieke Windows-updates verwijderen. Bijvoorbeeld als de computer na de installatie van een specifieke update kuren vertoont. Open de Windows-instellingen en kies Windows Update, Geschiedenis van updates, Installatie van updates ongedaan maken. Zoek de update die je kwijt wilt en klik op Installatie ongedaan maken.

Handmatig opschonen

Digitale restjes van gede-installeerde software accepteren we uiteraard niet. Neem het heft in eigen hand en verwijder eventuele achtergebleven bestanden handmatig. Open de Verkenner (tip: gebruik Windows-toets+E) en zorg er eerst voor dat de Verkenner alle bestanden en mappen toont. Kies Weergeven, Weergeven, Verborgen items. Hierna open je de map C:\Program Files (x86) en C:\Program Files. Je ziet een overzicht van meerdere mappen, aangemaakt door de verschillende programma's. Zoek de software op die je wilt verwijderen, klik erop met de rechtermuisknop en kies Verwijderen. In sommige gevallen meldt Windows dat de map of het bestand in gebruik is en niet kan worden verwijderd. Vaak helpt het om Windows opnieuw te starten en het item daarna te verwijderen. Lukt dit ook niet? We gebruiken de gratis Microsoft PowerToys en zetten het onderdeel File Locksmith in om de gijzeling van het bestand of de map te beëindigen. Open de PowerToys en schakel File Locksmith in: kies Bestandsbeheer, File Locksmith en zet de schakelaar op Aan. Keer terug naar de Verkenner en klik met de rechtermuisknop op de dwarsliggende map of het bestand. Kies Unlock with File Locksmith. Zie je de optie niet? Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het item, maar houd tegelijkertijd de Shift-toets ingedrukt. De optie wordt nu in het uitgebreidere menu getoond.

Installatiebestand gegijzeld? Roep de hulp in van File Locksmith.

Niet opstarten

Als het programma is verwijderd, controleren we ook of er niets meer wordt geladen tijdens het opstarten van Windows. Druk op Ctrl+Shift+Esc. Je opent hiermee Taakbeheer. Klik op de sectie Opstart-apps. Controleer de lijst. Kom je een restant van het programma tegen? Klik erop met de rechtermuisknop en kies Bestandslocatie openen. Je ziet of het programma nog aanwezig is en kunt nu alsnog de mappen handmatig leegmaken. Doe dat uiteraard alleen als je het programma niet via de officiële route kunt verwijderen. Keer terug naar de lijst in Taakbeheer en klik met de rechtermuisknop op het item. Kies Uitschakelen.

Registerschoonmaak

Het Windows-register is een centraal onderdeel binnen Windows dat allerhande informatie bevat over hardware, software en instellingen. Je kunt het beschouwen als het geheugen van Windows. Het register is een van de belangrijkste onderdelen van het besturingssysteem en bevat ook inhoud van geïnstalleerde software. Kun je een programma niet op de normale wijze verwijderen en heb je rigoureuzere maatregelen getroffen, dan kun je het register ook handmatig controleren op eventuele digitale restjes van de verwijderde programma's. Doe dit alleen als je een gevorderde gebruiker bent en per se ook het register wilt opschonen. Open het startmenu, typ Regedit en klik op Register-editor. Open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall. Zoek naar programma's die je handmatig hebt verwijderd en niet meer op het systeem staan. Klik met de rechtermuisknop op de sleutel van het programma en kies Verwijderen. Hierna open je een andere sleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software. Ga ook hier op zoek naar programma's die je hebt verwijderd. Klik erop met de rechtermuisknop en kies Verwijderen. Let erop dat je niet de volledige sleutel Uninstall en alle onderliggende sleutels verwijdert, maar alleen de subsleutel van de software die je hebt verwijderd.

Het register bevat een overzicht van de meeste programma's.

Back-up Breng je handmatig wijzigingen aan in het Windows-register? Zorg vooraf altijd voor een complete reservekopie van je bestanden en wees voorzichtig bij het aanpassen van het register. Dit onderdeel kent geen 'ongedaan maken'-functie en een verkeerde aanpassing kan Windows onbruikbaar maken.

Vorige Windows-installatie

Heb je je huidige Windows-versie indertijd bijgewerkt (bijvoorbeeld van Windows 10 naar Windows 11), dan zijn de installatiebestanden mogelijk nog aanwezig. Dat is zonde: de computer heeft ze niet meer nodig en ze nemen ruimte in beslag. Open de Windows-instellingen en kies Systeem, Opslag, Tijdelijke bestanden. Kies Vorige Windows-versie en klik op Bestanden verwijderen. Opgeruimd staat netjes.

Hulp van buitenaf

Met wat hulp van buitenaf kom je op het gebied van software de-installeren ook een heel eind. Het aanbod van dergelijke programma's is groot. In alle gevallen geldt dat je altijd een goede back-up van de computer achter de hand houdt, bijvoorbeeld door persoonlijke bestanden op een externe usb-stick, NAS of cloudlocatie te bewaren. Gaat er iets mis, dan kun je terugkeren naar de back-up. Met het programma Revo Uninstaller kun je lastige programma's verwijderen. Er is ook een gratis versie beschikbaar, die je eerst kunt testen. De betaalde variant kun je eventueel later aanschaffen en biedt aanvullende schoonmaakopties (zoals het zoeken naar digitale softwarerestjes). Eenmaal geïnstalleerd, open je de sectie De-installatie. Een overzicht van geïnstalleerde programma's verschijnt. Klik met de rechtermuisknop op een programma dat je wilt verwijderen en kies De-installeren. Via hetzelfde menu kun je ook eenvoudig de installatielocatie openen, bijvoorbeeld om te controleren uit welke bestanden de software bestaat.

Voor het zware geschut roepen we de hulp in van buitenaf.

Alles meenemen Wil je écht alle software en onderdelen van Windows kunnen verwijderen? Dan schakelen we Revo Uninstaller nog een tandje hoger. Klik op Opties (boven in de werkbalk) en kies de sectie De-installatie. Zet een vinkje bij Systeemonderdelen weergeven. Klik op OK en keer terug naar het hoofdvenster. Via de sectie Windows-apps kun je voortaan nog meer verwijderen.

Uitgebreidere verwijderopties

Prettig aan Revo Uninstaller is de mogelijkheid om Windows-onderdelen te de-installeren. De lijst is uitgebreider dan de standaardlijst die Windows zelf biedt. Open de sectie Windows-apps om het overzicht te zien. Klik op een onderdeel dat je kwijt wilt en kies De-installeren.

Via Revo Uninstaller kun je ook de opstartprogramma's van Windows aan banden leggen. Eerder in dit artikel las je hoe je hiervoor handmatig te werk gaat, maar Revo Uninstaller kan je het werk uit handen nemen. Klik op de knop Hulpprogramma's en kies AutoStart-beheer. Rechts zie je alle opstart-items en de locatie in het Windows-register. De kolom Status geeft aan of de software is opgestart. Klik met rechts op een item en kies Autostart uitschakelen als je het item niet meer wilt laden. Ook handig is de optie Programmamap openen: deze leidt je naar de locatie van de bestanden.

Via Revo Uninstaller kun je ook de opstartprogramma's beheren.

Veelgestelde vragen Waarom blijven er soms resten van verwijderde software achter in Windows? Software laat vaak bestanden, instellingen of opstartverwijzingen achter omdat de de-installatie niet elk onderdeel beheert. Dat gebeurt vooral bij programma's met eigen services, plug-ins of gebruikersprofielen. Windows verwijdert meestal de hoofdapplicatie, maar niet altijd tijdelijke bestanden, configuratiemappen of registerverwijzingen. Controleer daarom na het verwijderen ook opstart-apps, programmamappen en opslaggebruik. Welke Windows-instellingen helpen om ongebruikte programma's sneller te vinden? De lijst met geïnstalleerde apps in Windows toont programma's centraal en laat je vaak sorteren of zoeken op naam. Dat helpt om oude, dubbele of zelden gebruikte software sneller te herkennen. Ook opslaginstellingen kunnen zichtbaar maken hoeveel ruimte apps en tijdelijke bestanden gebruiken. Wie regelmatig opruimt, voorkomt dat onnodige software maanden of jaren blijft staan. Is het veilig om Windows-programma's handmatig te verwijderen? Handmatig verwijderen is alleen veilig als je zeker weet dat de bestanden bij het ongewenste programma horen. Verwijder niet zomaar gedeelde mappen, systeembestanden of registeronderdelen. Maak eerst een back-up van belangrijke bestanden. Bij twijfel is een officiële uninstaller of gespecialiseerde verwijdertool veiliger, omdat die beter herkent welke onderdelen bij het programma horen. Wat is het verschil tussen een programma verwijderen en Windows opschonen? Een programma verwijderen haalt vooral de applicatie zelf weg. Windows opschonen richt zich breder op tijdelijke bestanden, oude installatiebestanden, cache, opstart-items en restmappen. Beide acties vullen elkaar aan. Na het verwijderen van software kan opschonen extra opslagruimte vrijmaken en voorkomen dat overbodige processen of verwijzingen actief blijven. Welke alternatieven zijn er voor de standaard Windows-verwijderfunctie? Naast de standaard Windows-instellingen kun je het klassieke Configuratiescherm, een meegeleverde uninstaller of een externe de-installatietool gebruiken. Zulke tools zoeken vaak ook naar achtergebleven bestanden en registerverwijzingen. Gebruik ze vooral bij hardnekkige programma's, maar controleer altijd wat ze willen verwijderen voordat je wijzigingen bevestigt. Waar moet je op letten voordat je het Windows-register opschoont? Het Windows-register bevat systeem- en programma-instellingen, waardoor een verkeerde verwijdering problemen kan veroorzaken. Maak vooraf een back-up en verwijder alleen vermeldingen waarvan je zeker weet dat ze bij gede-installeerde software horen. Voor de meeste gebruikers is registeropschoning niet nodig; het levert vaak minder voordeel op dan het veilig verwijderen van opstart-items en restbestanden.