Is Firefox je favoriete browser? Dan kun je deze zomer onbeperkt gebruikmaken van denieuwe gratis VPN die Mozilla in Firefox heeft ingebouwd. Normaal geldt een datalimiet van 50 GB per maand, maar tot en met 31 augustus vervalt die limiet. Je leest hier hoe je de ingebouwde VPN van Firefox gebruikt.

De ingebouwde VPN is nog relatief nieuw. Mozilla is vanaf Firefox 149 begonnen met het gefaseerd uitrollen van deze functie. Wij zagen de VPN-optie verschijnen na het installeren van Firefox 151.0.4. Zie je nog geen VPN-pictogram in de werkbalk maar heb je wel de meest recente versie van Firefox? Dan is de functie voor jou op dit moment nog niet beschikbaar.

Handig op vakantie

Normaliter zit er een limiet van 50 GB per maand op deze VPN, maar dat is nu dus tijdelijk verruimd. En de timing daarvan is niet toevallig. Juist in de zomer maken veel mensen gebruik van openbare wifinetwerken op luchthavens, campings, in hotels of op terrassen. Hoewel zulke netwerken handig zijn, zijn ze doorgaans minder veilig dan een thuisnetwerk. Een VPN versleutelt je internetverkeer en verbergt je IP-adres. Daardoor wordt het voor anderen op hetzelfde netwerk lastiger om mee te kijken met wat je online doet.



Daarnaast kan een VPN van pas komen wanneer je in het buitenland bent. Sommige websites schakelen automatisch over naar een lokale taal, laten een andere versie van de site zien of werken minder goed doordat je verbinding uit een ander land komt. Via de VPN kun je ervoor kiezen om te surfen alsof je nog steeds in Nederland bent. Andersom kun je ook bewust een andere locatie selecteren (bijvoorbeeld omdat je bij je streamingdienst een film wilt bekijken die nog niet in Nederland beschikbaar is).

Meer serverlocaties beschikbaar

Naast het tijdelijk verdwijnen van de datalimiet heeft Mozilla ook het aantal serverlocaties uitgebreid naar 28 landen. Dat zagen wij helaas nog niet terug in de officiële Firefox-handleiding. Daarin staat dat je, wanneer je handmatig een locatie selecteert, de keuze hebt uit vijf landen: Canada, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Maar dat kunnen er dus nog meer worden.

Zo gebruik je de ingebouwde VPN in Firefox

Om de VPN te gebruiken heb je een Mozilla-account nodig. Zie je het VPN-pictogram in de werkbalk van Firefox, klik daar dan op en kies voor 'Beginnen'. Vervolgens log je in met een bestaand account of maak je een nieuw account aan.

Na het activeren schakelt Firefox automatisch een VPN-verbinding in via de snelste beschikbare server. Wil je zelf een locatie kiezen, dan open je het VPN-venster en selecteer je handmatig een land.



Normaal zit er dus een maandelijkse limiet van 50 GB op. Wanneer je die bereikt, wordt de VPN tijdelijk gepauzeerd tot het begin van de volgende maand. Maar daar heb je nu tot 1 september dus geen last van.



Werkt een website niet goed terwijl de VPN actief is, dan kun je daarvoor een uitzondering instellen. Ga naar Instellingen > Privacy en beveiliging en zoek naar de VPN-instellingen. Daar kun je websites toevoegen die rechtstreeks verbinding mogen maken.

Houd er wel rekening mee dat de ingebouwde VPN alleen verkeer binnen Firefox beschermt. Andere programma's op je computer of smartphone maken geen gebruik van deze verbinding. Wie al het internetverkeer op een apparaat via een VPN wil laten lopen, heeft daarvoor de betaalde dienst Mozilla VPN nodig.

Wat is het verschil met Mozilla VPN? De ingebouwde Firefox-VPN beschermt alleen internetverkeer dat via de Firefox-browser loopt. Andere apps en programma's op je apparaat maken geen gebruik van deze verbinding. Mozilla VPN is een aparte betaalde dienst die al het internetverkeer van je computer, smartphone of tablet via een VPN kan laten lopen. Daardoor zijn ook andere browsers, apps en achtergrondprocessen beschermd.