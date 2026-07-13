Prijsvergelijkingssites die zijn aangesloten bij het partnerprogramma van Amazon mogen prijzen van de webwinkel niet zomaar meer opnemen in grafieken en prijswaarschuwingen. Daardoor wordt het voor consumenten mogelijk lastiger om te controleren of een aanbieding bij Amazon werkelijk voordelig is en wat het prijsverloop van een bepaald product was.

Amazon heeft verschillende partners gevraagd om historische Amazon-prijzen niet langer te verwerken in functies waarmee prijzen worden gevolgd. Het gaat onder meer om grafieken die laten zien hoeveel een product de afgelopen weken of maanden kostte. Ook meldingen die gebruikers waarschuwen wanneer een prijs stijgt of daalt, vallen onder de beperkingen.

Geen prijsalerts meer voor Amazon-producten

De Nederlandse prijsvergelijker Budgetgaming ontving hierover enkele weken geleden een bericht van Amazon, meldt nu.nl. De website mag sindsdien geen historische prijzen van Amazon meer tonen of bijhouden. Ook mag Budgetgaming geen e-mails meer versturen wanneer de prijs van een product bij Amazon verandert.

De maatregel heeft zelfs gevolgen voor reacties van bezoekers. Wanneer gebruikers in een reactie een Amazon-prijs noemen, verwijdert Budgetgaming die informatie na een uur. Daarmee wil de prijsvergelijker voorkomen dat oude prijzen alsnog via de website terug te vinden zijn.

Het is nog niet duidelijk of Amazon dezelfde regels oplegt aan alle prijsvergelijkers die aan het Amazon Associates-programma deelnemen. Ook is niet bekend of de beperkingen alleen voor Nederlandse websites gelden of internationaal worden toegepast. Tweakers, dat Amazon-prijzen in de Pricewatch opneemt, zegt op de hoogte te zijn van de kwestie. Vooralsnog is daar niets veranderd aan de zichtbare prijsgeschiedenis.

Waarom is een prijsgeschiedenis nuttig?

Een overzicht van eerdere prijzen helpt je om aanbiedingen beter te beoordelen. Webwinkels vergelijken een actieprijs regelmatig met een adviesprijs of een eerder gehanteerde prijs. Dat betekent niet automatisch dat het product normaal gesproken ook echt voor dat hogere bedrag werd verkocht.

Met een prijsgrafiek kun je bijvoorbeeld zien dat een televisie die als aanbieding voor 699 euro wordt verkocht, een maand eerder ook al ongeveer hetzelfde kostte. Zonder die informatie moet je prijzen zelf langere tijd volgen of verschillende webwinkels met elkaar vergelijken.

Amazon stelt dat het prijsvergelijkers niet in het algemeen verbiedt om historische prijsinformatie te tonen. Partners die Amazon-producten via het affiliateprogramma promoten, moeten Amazon-prijzen volgens het bedrijf echter buiten hun trackinggrafieken en prijsnotificaties houden. In de voorwaarden van het Nederlandse partnerprogramma staat bovendien dat websites zonder aparte toestemming geen functies voor prijsregistratie of prijswaarschuwingen mogen aanbieden.